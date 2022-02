Es geht los! Drei Sender sorgen für die volle Olympia-Dröhnung – wer überträgt wann und wie?

Von: Jörg Heinrich

Die Olympischen Winterspiele in Peking beginnen. Das deutsche TV-Programm ist voll mit Wintersport-Action. © GEPA pictures/imago

Die Olympischen Spiele in Peking beginnen. Für Wintersport-Fans ist das trotz aller China-Wirren ein Highlight. Doch welche Sender übertragen das Spektakel? Der große Olympia-TV-Check.

Peking - Kaum war Olympia, ist schon wieder Olympia. Ein halbes Jahr nach der Schlussfeier der Sommerspiele in Tokio starten am Freitag (4. Februar) die Winterspiele in Peking. ARD, ZDF und Eurosport übertragen 17 Tage live – und wollen den Zuschauern trotz Politik und Corona Lust auf Wintersport machen.

Auch wenn Stars und Medaillen im Mittelpunkt stehen sollen, wird in China vieles anders sein als bei Olympia gewohnt. ARD-Teamchef Christoph Netzel erwartet fürs Fernsehen „die kompliziertesten Spiele aller Zeiten“. ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann hofft auf ungestörte Olympiaberichte: „Wir verlassen uns auf die Zusage des IOC, frei berichten zu können.“ Wir verraten, wie die Winterspiele bei den drei Sendern zu sehen sind.

Olympische Winterspiele 2022: Das sind die Peking-Sendezeiten von ARD, ZDF und Eurosport

Nach Pyeongchang 2018 und Tokio 2021 finden die Spiele zum dritten Mal hintereinander in Asien statt. Das bedeutet erneut Nachtschichten für Olympia-Fans. Weil uns China sieben Stunden voraus ist, beginnen die Wettbewerbe um zwei Uhr deutscher Zeit.

Die Abfahrt der Männer startet zum Beispiel Sonntagfrüh (6. Februar) um vier Uhr. Dafür sind Abend-Events wie das Skispringen kommenden Sonntag ab zwölf Uhr ganz gemütlich am deutschen Mittag oder Nachmittag zu sehen. Um 17 Uhr unserer Zeit ist dann Schluss in China.

Olympia 2022 in der ARD: In Peking übernimmt zum ersten Mal ein Frauen-Duo die Moderation

ARD: Erstmals seit Langem berichten sowohl ARD als auch ZDF nicht aus einem Studio in der Olympia-Stadt – sondern aus dem gemeinsamen Sendezentrum am Mainzer Lerchenberg. Das liegt an der komplizierten Lage in Peking, spart aber auch Geld. Im Ersten moderieren Julia Scharf und Jessy Wellmer die langen Live-Strecken. Sie feiern damit eine Premiere, wie Julia Scharf vom BR verrät: „Ich freue mich unglaublich, dass wir das erste Frauen-Duo sind, das Olympia im Ersten moderiert.“

Top-Experten wie Felix Neureuther (Alpin) oder Sven Hannawald (Skispringen) analysieren die Wettbewerbe in der ARD. Vor Ort sind nur wenige Reporter – von denen Claus Lufen als Erster bereits positiv auf Corona getestet wurde. Größere Olympia-Zusammenfassungen im Hauptabendprogramm gibt es weder im Ersten noch im Zweiten. Die ARD zeigt das Wichtigste aber immer um 19.48 Uhr. In der Mediathek laufen bis zu sechs Livestreams parallel, und alle Wettbewerbe lassen sich dort nachholen.

Olympia 2022 im ZDF: Im Zweiten gibt es viele bekannte Gesichter zu sehen - Überraschung im Biathlon

Im ZDF beginnt Olympia am Freitag (4. Februar) um 13 Uhr mit der Eröffnungsfeier. Genau wie die ARD überträgt auch das ZDF rund 120 Stunden live – also 15 Stunden pro Tag. Im Studio steht das Duo Katrin Müller-Hohenstein und Rudi Cerne, das ebenso bewährt ist wie die Experten von Marco Büchel (Alpin) bis Toni Innauer (Skispringen).

Neu bei TV-Olympia dabei ist Laura Dahlmeier, die im ZDF Biathlon erklärt. Im Heute-Journal ab 21.45 Uhr läuft ein längerer Olympia-Block. Und auch in der ZDF-Mediathek gibt es Livestreams sowie die vergangenen Wettbewerbe auf Abruf.

Olympia 2022 bei Eurosport: „Die Heimat der Olympischen Spiele“ fährt große Geschütze auf

Eurosport, „die Heimat der Olympischen Spiele“, überträgt erneut mit Riesenaufwand rund um die Uhr. 300 Stunden sind kostenlos bei Eurosport 1 zu sehen. Weitere 700 Stunden gibt es im Stream bei Joyn+ für 6,99 Euro im Monat – wobei der erste Monat und damit die kompletten Spiele zum Testen gratis ist. Mit einem HD+-Abo für sechs Euro im Monat und Sat-Empfang zeigt Eurosport Peking 2022 als einziger deutscher Sender in 4K.

Attraktion des Programms soll das virtuelle Olympia-Studio „The Cube“ sein, das aussieht, als wäre es direkt in eine Bergwand hineingebaut. Dort erklären Experten von Fritz Dopfer und Vicky Rebensburg (Ski Alpin) über Aljona Savchenko (Eiskunstlauf) bis zu Martin Schmitt (Skispringen) alles mit Hilfe modernster Technik, bei der 3D-Sportler im Studio von der Schanze springen oder Bobfahren. Die Highlight-Show mit Fabian Hambüchen läuft immer um 17 Uhr und um 21.45 Uhr.