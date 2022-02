Riesenslalom-Wahnsinn: Olympia-Außenseiter überrascht alle - Doch dann kommt das Wunderkind

Von: Alexander Kaindl

Der Favorit jubelt: Marco Odermatt (M.) gewinnt Gold im Riesenslalom, Zan Kranjec (l.) wird überraschend Zweiter. Mathieu Favre holt Bronze. © Joe KLAMAR / AFP

Am Sonntagmorgen stand der Riesenslalom der Herren an. Gold geht an den Favoriten Marco Odermatt - mit Silber für Zan Kranjec hatte aber wohl niemand gerechnet.

Olympia-Riesenslalom live: Die Medaillen-Ränge im Überblick

1. Marco Odermatt (SUI) 2. Zan Kranjec (SLO) 3. Mathieu Faivre (FRA)

Update vom 9. Februar, 9.03 Uhr: Was war das für ein Finish?! Stefan Brennsteiner aus Österreich lag nach dem ersten Durchgang auf Silberkurs, leistete sich aber einen groben Schnitzer und wird am Ende nur Vierundzwanzigster. Gold geht an den Favoriten Marco Odermatt (Schweiz), der in einem irren Schlussspurt doch noch die große Überraschung dieses Rennens vom ersten Platz stößt. Für Zan Kranjec bleibt somit „nur“ Silber - aber darüber wird er sich riesig freuen. Der Slowene, als krasser Außenseiter gestartet, widmet die Medaille seinem tödlich verunglückten Vater. Mathieu Favre aus Frankreich gewinnt Bronze.

1 - Marco Odermatt: Sehen wir jetzt die Gold-Fahrt? Odermatt ist auf Sicherheit bedacht, er will seinen Vorsprung hier ins Ziel retten. Kranjec hat unten aber eine Wahnsinns-Fahrt abgeliefert. Ist das spannend! Und ODERMATT PACKT ES! GOLD FÜR DAS WUNDERKIND AUS DER SCHWEIZ!

2 - Stefan Brennsteiner: Was zeigt uns der Österreicher jetzt? Oben sind es sieben Zehntel Vorsprung auf Kranjec. Er verliert sie! Und dann stürzt er sogar! Wie bitter ist das denn, Brennsteiner ist raus! Kranjec hat Silber sicher, Faivre Bronze. Und jetzt kommt Marco Odermatt.

3 - Mathieu Faivre: Es wird spannend! Faivre tut sich schwer. Und der Franzose kommt mit über einer Sekunde Rückstand ins Ziel, Kranjec hat eine Medaille!

4 - Henrik Kristoffersen: Jetzt kommt Kristoffersen! Der Norweger ist einer der großen Favoriten auf eine Medaille, aber er rutscht weg! Kristoffersen liegt im Schnee, rappelt sich noch irgendwie auf. Als Sechster kommt er ins Ziel. Kranjec weiter auf Medaillenkurs, fährt er hier tatsächlich von Platz acht aus aufs Treppchen?

5 - Thibaut Favrot: Der Franzose kommt gut rein, hat eine halbe Sekunde Vorsprung auf Kranjec. Dann der Fehler! Acht Zehntel weg! Eineinhalb Sekunden fehlen ihm in Ziel.

6 - Luca De Aliprandini: Ähnlich aggressiv wie Feller - ähnlicher Ausgang! Luca De Aliprandini fliegt ebenfalls ab. Und Zan Kranjec macht weiter Boden gut.

7 - Manuel Feller: Der Österreicher startet extrem wild - und scheidet sofort aus! Da wollte er zu viel.

Riesenslalom jetzt im Live-Ticker: Olympia-Überraschung nach Sturz-Festival?

8 - Zan Kranjec: Die Top acht kommen! Sehr gute Fahrt vom Slowenen, Kranjec kommt mit fast eineinhalb Sekunden Vorsprung ins Ziel! Irre! Das könnte ihn noch weit nach vorne spülen. Wird das hier die große Olympia-Überraschung?

9 - River Radamus: Neue Bestzeit! Der US-Amerikaner übernimmt die Führung.

10 - Gino Caviezel: Der Schweizer kommt nicht an die Zeit von Pinturault ran.

11 - Alexis Pinturault: Was kann der Franzose hier noch rausholen? Er wäre ein Kandidat, der noch viele Plätze gutmachen könnte. Er verdrängt Verdu von Platz eins, letztlich werden ihm die 24 Hundertstel aber nicht reichen, um noch große Sprünge zu machen.

12 - Lucas Braathen: Jetzt kommen langsam die großen Namen! Aber der Norweger fliegt raus.

13 - Joan Verdu: Starker Lauf von Verdu! Neue Bestzeit! Andorra hier aktuell also auf Platz eins.

14 - Mattias Rönngren: Der Schwede ist gut dabei, verpasst dann aber ein Tor und fliegt raus.

15 - Filip Zubzic: Die Top 15 kommen, wir gehen hier langsam, aber sicher, auf die Entscheidung. Kommt ein Außenseiter noch weit nach vorne? Filip Zubzic wird es nicht, der Kroate lässt viel liegen. Trotzdem ist es die zwischenzeitliche Führung.

Riesenslalom jetzt im Live-Ticker: Wer holt Olympia-Gold?

16 - Erik Read: Der Kanadier reiht sich auf Platz drei ein.

17 - Raphael Haaser: Der nächste Österreicher kommt, sauberer Lauf von Haaser - Wimpernschlag-Vorsprung im Ziel. Zwei Hundertstel liegt er nun vor Ford.

18 - Marco Schwarz: Knapper Rückstand für den Österreicher, Schwarz ist sechs Hundertstel langsamer als Schwarz.

19 - Tommy Ford: Der US-Amerikaner gibt nach langer Verletzungspause sein Comeback. Guter Lauf! Neue Bestzeit, Ford ist eineinhalb Sekunden schneller als Andreas Zampa.

20 - Andrej Drukarov: Heftiger Sturz! Drukarov geht volles Risiko und wird ausgehebelt. Das sah gar nicht gut aus. Aber er rappelt sich schnell wieder auf.

21 - Andreas Zampa: Jetzt kommt der jüngere Bruder des aktuell Führenden. Was ist für Andreas Zampa drin? Die neue Bestzeit!

22 - Maarten Meiners: Der erste niederländische Skifahrer bei Olympia: Maarten Meiners! Zwischenzeitlich ist es Platz drei.

23 - Adam Zampa: Der Slowake gibt hier direkt Vollgas! Eine sehr mutige Fahrt, Zampa kämpft sich durch, neue Bestzeit.

24 - Samuel Kolega: In Ulm geboren, in München aufgewachsen - jetzt für Kroatien am Start: Samu Kolega. Der 23-Jährige reiht sich hinter Julian Rauchfuss auf Platz vier ein.

25 - Trevor Philp: Der Kanadier verliert extrem viel Zeit, kommt mit mehr als vier Sekunden Rückstand ins Ziel.

26 - Krystof Kryzl: Der Tscheche kommt ordentlich durch, Popov bleibt aber Erster.

27 - Albert Popov: Es schneit wieder heftiger, Albert Popov kommt aber sehr gut durch! Eigentlich ist er Slalom-Spezialist, aber hier meißelt er die neue Bestzeit in den Hang.

28 - Barnabas Szollos: Die Bedingungen sind weiterhin schwierig, der viele Neuschnee verlangt hier allen alles ab. Der Israeli kommt ins Ziel, hat aber fast zwei Sekunden Rückstand auf Rauchfuss.

29 - Emir Lokmic: Der Bosnier scheidet aus.

30 - Julian Rauchfuss: Der letzte verbliebene deutsche Starter eröffnet den zweiten Lauf - und auch er stürzt fast! Etliche Fahrer haben sich hier schon verabschiedet. Aber Rauchfuss schafft es ins Ziel und setzt die erste Marke.

Olympia jetzt live: Riesenslalom startet mit einer Stunde Verspätung

8.01 Uhr: Die letzten Vorbereitungen laufen, gleich geht Julian Rauchfuss an den Start.

7.53 Uhr: 60 Männer sind hier heute an den Start gegangen, 33 von ihnen sind ausgeschieden! Ein wahres Sturz-Festival also im ersten Durchgang. Die beiden deutschen Asse Alexander Schmid und Linus Straßer hat es im chinesischen Schnee-Chaos ebenfalls erwischt, nur Julian Rauchfuss hat es ins Ziel geschafft - allerdings mit mehr als fünf Sekunden Rückstand. Die Medaillen holen heute andere.

7.49 Uhr: Gleich geht es hier endlich los, mit über einer Stunde Verspätung wird der zweite Riesenslalom-Durchgang beginnen. Julian Rauchfuss ist der letzte deutsche Starter im Feld, er wird den zweiten Lauf eröffnen.

Update vom 13. Februar, 6.43 Uhr: Das Rennen ist verschoben worden! Die Verantwortlichen haben sich wegen des heftigen Schneefalls dazu entschieden, den zweiten Durchgang erst um 8 Uhr deutscher Zeit starten zu lassen.

Update vom 13. Februar, 6.40 Uhr: Eigentlich sollte Felix Neureuther im ARD-Studio jetzt den ersten Durchgang analysieren - der Ski-Experte wurde in der Nacht aber positiv auf Corona getestet! Symptome hat er nach eigener Aussage nicht. „Mir geht es super“, sagt er in seinem Hotelzimmer, per Videoschalte gibt er seine Einschätzung zum Rennen dann doch ab. „Es tut mir wahnsinnig leid für den Alex. Wenn du etwas riskierst, kann es natürlich passieren, dass man rausfliegt.“

Update vom 13. Februar, 6.35 Uhr: Alexander Schmid und Linus Straßer sind rausgeflogen, Julian Rauchfuss ist als einziger DSV-Starter noch im Rennen - er wird den zweiten Lauf eröffnen. Allerdings hat er mehr als fünf Sekunden Rückstand auf die Spitze, im alpinen Skisport natürlich eine Welt.

Update vom 13. Februar, 6.28 Uhr: Gleich geht es hier weiter mit dem Riesenslalom. Wer holt sich olympisches Gold? Aktuell liegt der Shootingstar vorne: Marco Odermatt hat die besten Aussichten auf den Sieg. Wir sind gespannt, wer sich im chinesischen Schneetreiben durchsetzt.

Riesenslalom jetzt live: Deutsche Olympia-Hoffnung fliegt nach 20 Sekunden raus

Erstmeldung vom 13. Februar, 6.04 Uhr: Yanqing - Nach 20 Sekunden war alles vorbei: Die deutsche Riesenslalom-Hoffnung Alexander Schmid ist beim Olympia-Rennen vorzeitig gescheitert. Der Allgäuer war bei schwierigen Sichtverhältnissen mit Startnummer neun und Zwischenbestzeit unterwegs, als er nach einem Fahrfehler einfädelte. Enttäuscht fuhr er an den Streckenrand und sank in den Schnee.

„Das ärgert mich, ich habe mir natürlich was anderes vorgenommen“, sagte Schmid im ZDF. Sein Aus könne er sich „nur so erklären, dass es ein bisschen glatt war. Ich bin einfach weggerutscht.“ Die grenzwertigen Bedingungen auf der „Eisfluss“-Piste in Yanqing sollten aber „keine Ausrede sein, da muss jeder durch“.

Olympia: Riesenslalom im Live-Ticker - Alexander Schmid früh ausgeschieden

Am Sonntag schneite es erstmals während der Spiele richtig dicke Flocken im Alpinzentrum, das zweite Abfahrtstraining der Frauen wurde daher abgesagt. Davon scheinbar unbeeindruckt fuhr Topfavorit Marco Odermatt zur Bestzeit nach dem ersten Lauf.

Allerdings erlaubte sich auch der Schweizer einen Patzer, er hielt sich im Gegensatz zu Schmid aber gerade noch im Kurs. Vor dem Finale (13.45 Uhr OZ, 6.45 Uhr MEZ) liegt Odermatt 0,04 Sekunden vor Stefan Brennsteiner aus Österreich. Weltmeister Mathieu Faivre (Frankreich) ist weitere 0,04 Sekunden zurück Dritter. (akl/sid)