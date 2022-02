Olympia JETZT live: Tausendstel-Finale im Rodeln - Deutsche Doppelsitzer feiern Doppel-Sieg

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Die Doppelsitzer Tobias Wendl und Tobias Arlt liegen beim Olympia-Rodeln auf Goldkurs. © Michael Kappeler/dpa

Bei Olympia im Rodeln steht die Entscheidung im Doppelsitzer an. Tobias Wendl/Tobias Arlt und Toni Eggert/Sascha Benecken duellieren sich um Gold. Der Live-Ticker.

Olympia: Rodeln im Doppelsitzer am Mittwoch, 2. Durchgang ab 14.30 Uhr

Die viermaligen Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt führen nach dem ersten Lauf vor dem Weltmeister-Duo Toni Eggert und Sascha Benecken.

Den deutschen Rodlern winkt im Eiskanal von Yanqing wieder Doppel-Gold. Wir begleiten die Entscheidung im Doppelsitzer im Live-Ticker.

Rodeln/Doppelsitzer: Das Endergebnis

1. Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) 1:56,554 Minuten (58,255+58,299 Sekunden) 2. Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) +0,099 Sekunden (58,300+58,353) 3. Thomas Steu/Lorenz Koller (AUT) +0,511 (58,426+58,639)

+++ AKTUALISIEREN +++

15.14 Uhr: Die Doppelsitzer Tobias Wendl und Tobias Arlt werden zum dritten Mal in Folge Olympiasieger im Rodeln. Das Duo Toni Eggert und Sascha Benecken holt verdient Silber. Medaillenregen im Eiskanal von Yanqing!

15.13 Uhr: Tobias Wendl und Tobias Arlt haben knappen Vorsprung aus dem ersten Durchgang - das ist fast nichts. Die Olympiasieger können ihren Vorsprung aber leicht ausbauen. Das ist eine super Fahrt. Bestzeit! 99 Tausendstel Vorsprung auf Eggert/Benecken. Der Jubel kennt keine Grenzen. Das deutsche Rodel-Team um Olympiasiegerin Natalie Geisenberger stürmt zur Gratulation auf die Eisbahn. Doppel-Sieg für Deuschland.

15.10 Uhr: Die Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken liegen im Eiskanal - der Start gelingt. Die Fahrlage ist gut, kein Wackler zu erkennen. Sie bleiben auf Zug und bauen im Kreisel ihren Vorsprung auf die Österreicher aus. JAAAAAAAAAAAA! Laufbestzeit und Führung - deutsches Gold ist schon sicher. Wird es sogar ein Doppelsieg?

15.08 Uhr: Jetzt kommt Österreich, das wohl einzige Duo das hier im Rodeln einen Doppelsieg der deutschen Doppelsitzer verhindern kann. Thomas Steu und Lorenz Koller bauen ihren Vorsprung auf die Letten aus. Dann müssen sie kurz vor Ziel driften, doch es reicht mit über drei Zehnteln Vorsprung - die Medaille ist sicher. Als nächstes kommen Eggert/Benecken.

15.06 Uhr: Die viertplatzierten Italiener Rieder/Kainzwaldner sind im Eiskanal. Sie driften kurz, bekommen den Schlitten aber wieder unter Kontrolle. Es reicht nicht - nur Rang vier. Die Letten schielen nun auf eine Medaille.

Lesen Sie auch Rente: So viel müssen Sie verdienen, um im Alter gut über die Runden zu kommen Die Berechnung der Rente ist für viele ein Rätsel. Doch mit einer einfachen Formel lässt sich anhand des Stundenlohns berechnen, wie viel Geld man später erhält. Rente: So viel müssen Sie verdienen, um im Alter gut über die Runden zu kommen Wende in der Gas-Politik wegen Putin: Habecks bittere Wahrheiten Es ist eine bittere Wahrheit, die Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in Sachen Ostseepipeline ausspricht. Dass eine klare Ansage von Bundeskanzler Scholz dazu fehlt, zeugt von einer riskanten Strategie gegenüber Moskau. Ein Kommentar von Georg Anastasiadis. Wende in der Gas-Politik wegen Putin: Habecks bittere Wahrheiten

15.04 Uhr: Das nächste Duo aus Lettland. Bots/Plume gehen knapp in Führung.

15.02 Uhr: Die besten sechs Teams sind nun am Start. Die lettischen Sics-Brüder Andris und Juris verdrängen Kanada von der Spitze und werden nun auf Bronze hoffen. Ganz zufrieden wirkt das Brüderpaar nach einer fehlerhaften Fahrt allerdings nicht.

14.58 Uhr: Im deutschen Duell zwischen Wendl/Arlt und Eggert/Benecken geht es nicht nur heute um Gold, sondern auch die Chance auf eine Medaille im morgigen Teamwettbewerb. Denn nur das beste Duo wird nominiert. Es geht heute, wenn man so will, gleich um zwei Olympische Goldmedaillen für die deutschen Doppelsitzer.

14.55 Uhr: Das russische Duo Denisyev/Antonov verdrängt die Landsmänner von der Spitze und geht mit über einer halben Sekunde in Führung.

14.50 Uhr: Die Russen Bogdanov/Prokhorov gehen knapp mit sieben Tausendstel in Führung.

14.48 Uhr: Die US-Boys Di Gregorio/Hollander fahren deutlich an die Spitze und haben über eine Sekunde Vorsprung.

14.46 Uhr: Trotz dem Sturz liegen die Slowaken noch in Führung. Die Doppelsitzer aus der Ukraine und Rumänien waren langsamer.

Olympia JETZT live: Sturz im Doppelsitzer beim Rodeln

14.42 Uhr: Das slowakische Duo ist gestürzt! In einer der letzten Kurven treibt es den Schlitten zu weit nach oben, der Sturz ist nicht mehr zu verhindern. Auf dem Bauch rutschen die Slowaken sich an ihrem Sportgerät klammernd noch über die Ziellinie. Verletzt hat sich offenbar glücklicherweise niemand.

14.40 Uhr: Jetzt heißt es durch die berüchtigte Kurve 13 zu kommen und die Medaillen für Deutschland zu holen. Das Duo aus Österreich lauert knapp hinter den beiden deutschen Schlitten.

14.34 Uhr: In wenigen Minuten steht die Entscheidung beim Rodeln im Doppelsitzer an. Die deutschen Schlitten Tobias Wendl und Tobias Arlt und die Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken liefern sich ein dramatisches Duell um Olympia-Gold, beide liegen nur 45 Tausendstel auseinander.

Olympia live: Deutsche Doppelsitzer vor Doppel-Gold im Rodeln - Duell um Tausendstel

13.43 Uhr: Die Österreicher Thomas Steu und Lorenz Koller könnten die beiden deutschen Schlitten gefährden, waren fünfmal Trainingsschnellste. Sie machen ihr Rennen und haben nur knapp zwei Zehntel Rückstand - Rang drei. Das österreichische Duo ist noch in Schlagdistanz. In Führung liegen aber die beiden deutschen Doppelsitzer Tobias Wendl/Tobias Arlt und Toni Eggert/Sascha Benecken. Gegen 14.30 Uhr steht im zweiten Lauf dann die Entscheidung an. Wir sind im Live-Ticker hier für Sie dabei.

13.41 Uhr: Die Kanadier Walker/Snith legen um eine Hundertstel einen neuen Startrekord hin. Wie läuft es auf der Bahn? Sie sind ordentlich unterwegs, doch am Ende kommt der Patzer und es sind über sechs Zehntel Rückstand. Das kanadische Duo war zunächst auf Bronze-Kurs.

13.38 Uhr: Das slowakische Duo Vavercak/Zmij bkeommt sogar fast zwei Sekunden aufgebrummt.

13.37 Uhr: Auch das nächste russische Duo Denisyev/Antonov agiert zu fehlerhaft und kassiert fast acht Zehntel Rückstand. Das sind Welten im Rodelsport und unterstreicht eindrucksvoll einmal mehr die Leistungen der deutschen Schlitten.

13.35 Uhr: Ein Duo aus Russland kassiert eine Bande, hält sich aber noch auf dem Schlitten. Mit den Medaillen haben sie genauso wenig zu tun wie der folgende Doppelsitzer aus Polen.

Olympia: Rodeln im Doppelsitzer - zwei deutsche Schlitten auf Goldkurs

13.30 Uhr: Jetzt gilt es! Tobias Wendl und Tobias Arlt legen einen Startrekord hin. Dynamisch schießt das Duo durchs Kurven-Labyrinth von Yanqing. Das sieht gut aus. Neuer Bahnrekord - knapp eine halbe Zehntel schneller als ihre deutschen Konkurrenten Eggert/Benecken.

13.28 Uhr: Die Italiener Rieder/Kainzwaldner kämpfen hier um eine Medaille. Im Ziel haben sie aber drei Zehntel Rückstand auf die deutschen Weltmeister.

13.24 Uhr: Toni Eggert und Sascha Benecken legen los. Der Start gelingt - knappe Führung. Dann bauen die Weltmeister ihren Vorsprung aus. Das Duo trifft die Kurven optimal. JAAAAAAAAA, das ist neuer Bahnrekord. Eggert/Benecken sind über vier Zehntel schneller als die Letten.

13.22 Uhr: Die lettischen Sics-Brüder beginnen den Wettkampf mit neuem Bahnrekord. Das ist erstmal eine Ansage an die Konkurrenz.

Update vom 9. Februar, 13.21 Uhr: „Wir müssen die Kiste einfach ballern lassen“, sagten Tobias Wendl und Tobias Arlt nach ihrer Topzeit im letzten Training. Jetzt gilt es die starke Form im Wettkampf zu zeigen. Wir sind gespannt, gleich geht‘s los.

Update vom 9. Februar, 13.20 Uhr: Konkurrenz für die beiden deutschen Top-Teams kommt aus Österreich. Thomas Steu und Lorenz Koller waren in fünf von sechs Trainingsläufen vorne.

Update vom 9. Februar, 13.15 Uhr: Das Thüringer Weltmeister-Duo Toni Eggert und Sascha Benecken galt im Eiskanal von Yanqing zunächst als Favorit auf Gold. Laut Bundestrainer Norbert Loch kamen die Beiden besser mit der Strecke zurecht. Doch das bei Olympia erfolgsverwöhnte Duo Tobias Wendl und Tobias Arlt konterten und legten im letzten Training die schnellste Zeit hin. Es läuft auf ein dramatisches Rennen auf Gold hinaus. Bei der WM 2021 in Königssee hatten Eggert/Benecken die Nase vorn. Zudem triumphierten sie im Gesamt-Weltcup.

Vorbericht: Peking - Rodeln ist bei Olympischen Winterspielen seit Jahrzehnten fest in deutscher Hand. Auch bei Olympia in Peking dominieren die deutschen Rodler das Geschehen und sorgen für einen Medaillenregen für Deutschland. Johannes Ludwig und Natalie Geisenberger triumphierten bereits im Einsitzer. Am Mittwoch sind die Doppelsitzer im Einsatz - und der deutschen Mannschaft winkt sogar ein Doppelsieg.

Olympia: Rodeln im Doppelsitzer - Deutsche Teams duellieren um Gold

Vor den beiden Läufen um die Medaillen gelang den viermaligen Olympiasiegern Tobias Wendl und Tobias Arlt die schnellste Zeit im letzten Training am Dienstag. Außer dem Duo aus Bayern möchte auch das Thüringer Weltmeister-Duo Toni Eggert und Sascha Benecken Edelmetall aus China mitnehmen. Vor vier Jahren reichte es für Bronze.

Zwischen den beiden Teams aus Bayern und Thüringen droht ein dramatisches Rennen um Gold zu entbrennen. Wir begleiten den Wettkampf der Rodel-Doppelsitzer hier im Live-Ticker. (ck) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA