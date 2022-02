Sensations-Dritte hört am Mikro nicht auf zu weinen: Ihr Papa brüllt live im TV die Sprecherkabine zusammen

Von: Andreas Knobloch

Teresa Stadlober gewinnt Bronze bei Olympia. © Imago / Screenshot ORF / Collage

Die Olympischen Spiele sind genau für solche Gänsehaut-Momente gemacht. Die Österreicherin Teresa Stadlober holt Bronze - und weint wie ein Schlosshund.

Peking - Das große Thema am ersten Wettkampftag, an dem es um Medaillen bei den Olympischen Spielen ging, war: Wer holt die erste Goldmedaille? Im Skiathlon setzte sich die favorisierte Norwegerin Therese Johaug durch. Die erste Einzelmedaille bei Olympia für den Nordischen-Ski-Star. Während alle die Siegerin feierten und beglückwünschten, spielte sich auf Rang drei aber eine viele größere Sensation ab. Die Österreicherin Teresa Stadlober schaffte einen unfassbaren Sprung aufs Podest. Da rüttelte selbst die Sprecherkabine, denn der Vater war kaum zu halten.

Während in Deutschland Katharina Althaus mit Silber die erste Medaille für ihre Heimat holte, wurde in Österreich über den Sensations-Erfolg von Stadlober hoch- und runterberichtet. Besonders emotional: das Interview mit der frisch gebackenen Olympia-Dritten beim ORF. Stadlober konnte ihre Tränen nicht zurückhalten. „Es ist ein Wahnsinn. Ich bin nur am rean“, sagte die überglückliche Langläuferin im Dialekt (Anm.: rean = weinen). „Ich habe lange darauf hingearbeitet, ich war oft knapp dran, es ist nie aufgegangen. Ich habe schwere Zeiten hinter mir.“

Olympia 2022: Skiathlon-Dritte Teresa Stadlober kann nicht aufhören zu weinen

Die Anreise sei nicht gut gelaufen, sie wurde kürzlich noch positiv getestet. „Anscheinend brauch ich ein bisschen Drama, heute habe ich mich auch nicht gut gefühlt“, so die schluchzende Österreicherin. Beim Rennen lief es dann überraschend gut, sie trotzte dem Wind und der Kälte. Genugtuung für die Wintersportlerin, die 2018 in Pyeongchang auf einem Silberrang falsch abbog und Neunte wurde. 2022 Ende war es Bronze - und das feierte nicht nur sie. Auch ihre Eltern waren dermaßen aus dem Haus.

Olympia 2022: Papa Stadlober flippt am Mikrofon aus - und freut sich auf den Rotwein

„Danke! Danke! Danke!“, schrie Papa Alois, der als Experte das Rennen begleitet, ins ORF-Mikrofon. Stadlober Senior war früher selbst Langläufer, der fünfmal an Olympia teilnahm, aber im Gegensatz zu seiner 29-jährigen Tochter nie eine Medaille holte. Kommentator Gio Hahn hatte kurz die Befürchtung, dass sein Arbeitsplatz kaputtgeht: „Die Kommentatoren-Kabinen sind sehr stabil gebaut, aber da hatte ich kurz Angst. Es hat schon sehr gewackelt.“ Doch das interessierte Alois Stadlober wenig, der einen feuchtfröhlichen Abend ankündigte: „Die Teri ist so eine Rennsau. Die Siegerehrung ist eh erst morgen. Die Läuferinnen haben im Rennen einen enormen Flüssigkeitsverlust, den werden wir heute wieder auffüllen“. Im Interview mit Kurier.at sagte er: „Da wird jetzt ein teurer Wein fällig. Das Problem ist nur, dass sie hier den Rotwein so wild herunterkühlen, dass du ihn eine halbe Stunde aufwärmen musst, bis du ihn trinken kannst“.

Auch die Mama musste wie ihre Tochter weinen. Roswitha Stadlober ist ÖSV-Präsidentin und meinte: „Eine Medaille und damit die Erfüllung ihrer Träume, das wünscht man sich für sein Kind. Gleich zwei Herzen haben da in meiner Brust geschlagen.“ Ob mit oder ohne Rotwein oder sonstigen Getränken, den Tag wird die Familie nie vergessen.

Am Sonntag wird es auch für die deutschen Skisprung-Hoffnungen ernst. Karl Geiger und Markus Eisenbichler kämpfen um Medaillen. (ank)