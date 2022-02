Olympia: Skispringen heute live - Schlagen Geiger und Eisenbichler jetzt zurück?

Von: Marco Blanco-Ucles

Auf ihm ruhen die deutschen Hoffnungen: Karl Geiger gilt als Medaillenfavorit auf der Großschanze. © Laci Perenyi/Imago

Auf der Kleinschanze lief es für die deutschen Adler alles andere als ideal. Das soll sich heute auf der großen Anlage ändern. Die Entscheidung hier im Live-Ticker.

Zhangjiakou - Verpasster zweiter Durchgang von Markus Eisenbichler, Rang 15 von Karl Geiger sowie Disqualifikation im Mixed-Wettbewerb. Die deutschen Adler sind bei den Olympischen Winterspielen auf der Normalschanze in Zhangjiakou aber mal so gar nicht zurechtgekommen. Deshalb dürfte man im DSV-Lager heilfroh sein, dass nun die Wettkämpfe auf der Großschanze anstehen.

Olympia 2022: Paschke rückt für Leyhe ins DSV-Aufgebot

Im Einzelspringen auf der großen Anlage wollen besonders Eisenbichler und Geiger - der gestern seinen 29. Geburtstag feierte - zeigen, dass mehr in ihnen steckt, als zuletzt zu sehen war. Bundestrainer Stefan Horngacher hat indes eine Veränderung im Vierer-Kader vorgenommen. Pius Paschke, der auf der Normalschanze zum Zuschauen verdammt war, rückt für Stephan Leyhe ins Team. Constantin Schmid komplettiert das DSV-Quartett. Der 22-Jährige war auf der Normalschanze als bester Deutscher auf Rang elf gelandet.

Es macht wieder ein bisschen mehr Spaß

In der Qualifikation am Freitag zeigten sich zwei Dinge eindeutig: Zum einen meldete sich Markus Eisenbichler nach seiner Nicht-Nominierung für das Mixed-Springen am Montag eindrucksvoll zurück - Rang sechs für den Siegsdorfer. „Ich bin auf dem richtigen Weg. Es macht wieder ein bisschen mehr Spaß“, sagte Eisenbichler in der ARD. Zum anderen zeigte sich allerdings auch, dass diese Olympischen Winterspiele bislang nicht die des Karl Geigers sind. Beim Sieg des Norwegers Marius Lindvik landete der Oberstdorfer auf Position zwölf. Immerhin: Verglichen zu den Trainingsdurchgängen zeigte sich das Geburtstagskind stark verbessert. Bleibt zu hoffen, dass Geiger sich rechtzeitig zum Wettkampf weiter steigern kann. (mbu)