Olympia-Zeitplan heute live: Diese Wettkämpfe und Entscheidungen stehen am 12. Februar an

Von: Patrick Mayer

Bei Zhangjiakou gelegen: die Schanzen für das Skispringen bei Olympia 2022. © Jewel SAMAD / AFP

Bei den Olympischen Winterspielen in Peking steht der nächste Wettkampftag an. Biathlon, Eisschnelllauf, Skispringen - ein Überblick über die Entscheidungen am Samstag, 12. Februar.

Olympia 2022: In Peking und China steht der nächste Wettkampftag der Winterspiele an.

Im Biathlon, in Ski alpin und im Snowboard geht es an diesem Samstag um Medaillen.

Die Entscheidungen und Wettkämpfe vom 12. Februar im Überblick.

München/Peking - Gold, Silber, Bronze? Oder nur der ungeliebte vierte Platz? Welche Sportler-Hoffnung erfüllt sich, welche nicht? Die Olympischen Winterspiele im chinesischen Peking (Zeitplan) laufen auf Hochtouren. Am Samstag, 12. Februar, stehen insgesamt sechs Entscheidungen an - von Biathlon über Snowboard bis hin zum Skispringen auf der Großschanze.

Während es in diesen Wettbewerben für die teilnehmenden Nationen um Edelmetall im Medaillenspiegel von Olympia 2022 geht, treffen die deutschen Kufencracks im olympischen Eishockey-Turnier auf Gastgeber China. Der Fokus liegt aber auf dem Nordischen Ski- und Biathlonzentrum Kuyangshu in Zhangjiakou rund 180 Kilometer nordöstlich von Peking. Entscheidungen und Wettkämpfe am 12. Februar - Merkur.de verschafft einen Überblick.

Olympia 2022 in Peking - Die Wettbewerbe und Entscheidungen am 12. Februar

Medaillen-Entscheidungen (6): Von Biathlon bis Skispringen (alle Zeiten in MEZ)

03.55 Uhr: Snowboard

Snowboard-Cross Mannschaft, Mixed, Finale

08.30 Uhr: Langlauf

Staffel 4 x 5 km, Damen

09.53 Uhr: Eisschnelllauf

500 m, Herren

10.00 Uhr: Biathlon

1000 Sprint 10 km, Herren

Skispringen bei Olympia 2022: DSV-Adler haben in China Medaillen im Visier

13.00 Uhr: Skispringen

Großschanze, Herren, 2. Durchgang

14.55 Uhr: Skeleton

Einer, Frauen, 4. Durchgang

Weitere Wettkämpfe bei Olympia: Deutschland muss am Samstag im Eishockey gegen Gastgeber China ran

Curling

Frauen, Vorrunde:

02.05 Uhr: Japan - Dänemark

02.05 Uhr: Schweden - Kanada

02.05 Uhr: Südkorea - Rus. Ol. Komitee

13.05 Uhr: Dänemark - Schweiz

13.05 Uhr: Großbritannien - USA

13.05 Uhr: Rus. Ol. Komitee - Japan

13.05 Uhr: Schweden - China

Männer, Vorrunde:

07.05 Uhr: Dänemark - Schweiz

07.05 Uhr: Italien - China

07.05 Uhr: Kanada - Schweden

07.05 Uhr: USA - Norwegen

Snowboard

03.30 Uhr: Snowboard-Cross Mannschaft, Mixed, Halbfinale

03.50 Uhr: Snowboard-Cross Mannschaft, Mixed, Finale B

Eishockey bei Olympia 2022: Deutschland trifft auf Gastgeber China

Eishockey

Männer:

Gruppe A

0510 Kanada - USA

0940 Deutschland - China

Gruppe B

1410 Rus. Oly. Komitee - Tschechien

1410 Schweiz - Dänemark

Eisschnelllauf

09.00 Uhr: Teamverfolgung, Damen, Viertelfinale

Skispringen bei Olympia 2022: DSV-Adler um Karl Geiger kämpfen in Zhangjiakou um die Medaillen

Skispringen

12.00 Uhr: Großschanze, Herren, 1. Durchgang

Eiskunstlauf

12.07 Uhr: Mixed Eistanz, Kurzprogramm

Skeleton

13.20 Uhr: Einer, Frauen, 3. Durchgang

(pm)