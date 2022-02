Olympia-Zeitplan heute live: Diese Wettkämpfe und Entscheidungen stehen am 13. Februar an

Von: Patrick Mayer

Schnee aus Schneekanonen: das Nationale Ski-Alpin-Zentrum Xiaohaituo nordwestlich von Peking. © IMAGO / ChinaImages

Bei den Olympischen Winterspielen in Peking steht der nächste Wettkampftag an. Biathlon, Ski alpin, Langlauf - ein Überblick über die Entscheidungen am Sonntag, 13. Februar.

Olympia 2022: In Peking und China steht der nächste Wettkampftag der Winterspiele an.

Im Biathlon, in Ski alpin und im Snowboard geht es an diesem Sonntag um Medaillen.

Die Entscheidungen und Wettkämpfe vom 13. Februar im Überblick.

München/Peking - Was ist für Deutschland bei den Olympischen Winterspiele in Peking (Zeitplan) im Biathlon drin? Der Wettbewerb mit den Langlauf-Skiern und den Gewehren gilt als eine der Königsdisziplinen im Wintersport schlechthin. Am Sonntag, 13. Februar, stehen in China im Biathlon gleich zwei Entscheidungen an - die sogenannte Verfolgung bei den Frauen und den Männern.

Damit nicht genug: Auch im Ski alpin und im Eisschnelllauf wird Edelmetall vergeben, das sich hinterher im Medaillenspiegel von Olympia 2022 niederschlägt. Einmal mehr sind auch die DEB-Kufencracks beim olympischen Eishockey-Turnier in der Hauptstadt des Riesen-Landes gefordert. Hier, in Peking, treten die Eishackler in zwei riesigen Arenen gegeneinander an, dem Nationalen Hallenstadion und dem Wukesong-Hallenstadion (Fassungsvermögen jeweils 18.000 Zuschauer). Entscheidungen und Wettkämpfe am 13. Februar - Merkur.de verschafft einen Überblick.

Olympia 2022 in Peking - Die Wettbewerbe und Entscheidungen am 13. Februar

Medaillen-Entscheidungen (7): Von Biathlon bis Ski alpin (alle Zeiten in MEZ)

06.45 Uhr: Ski alpin

Riesenslalom, Herren, 2. Durchgang

08.00 Uhr: Langlauf

Staffel 4 x 10 km, Herren

10.00 Uhr: Biathlon

Verfolgung 10 km, Damen

Biathlon bei Olympia 2022: Zwei Entscheidungen stehen am Schießstand an

11.45 Uhr: Biathlon

Verfolgung 12,5 km, Herren

12.44 Uhr: Shorttrack

3000 m Staffel, Damen, Finale

13.14 Uhr: Eisschnelllauf

500 m, Herren, Finale

14.56 Uhr: Eisschnelllauf

500 m, Damen

Weitere Wettkämpfe bei Olympia 2022: Riesenslalom der Herren und Teamverfolgung im Eisschnelllauf

Bob

02.30 Uhr: Monobob, Frauen, 1. Durchgang

04.00 Uhr: Monobob, Frauen, 2. Durchgang

Ski Freestyle

03.00 Uhr: Slopestyle, Damen, Qualifikation

12.00 Uhr: Sprung, Damen, 1. Qualifikationsrunde

12.45 Uhr: Sprung, Damen, 2. Qualifikationsrunde

Ski alpin

03.15 Uhr: Riesenslalom, Herren, 1. Durchgang

Curling

Frauen, Vorrunde:

07.05 Uhr: Dänemark - Großbritannien

07.05 Uhr: Schweiz - Kanada

07.05 Uhr: Südkorea - China

07.05 Uhr: USA - Schweden

Männer, Vorrunde:

02.05 Uhr: USA - Kanada

13.05 Uhr: China - USA

13.05 Uhr: Großbritannien - Dänemark

13.05 Uhr: Schweiz - Italien

Eishockey bei Olympia 2022: Deutschland muss gegen die USA ran

Eishockey

Männer:

Gruppe A

14.10 Uhr: China - Kanada

14.10 Uhr: USA - Deutschland Männer

Gruppe C

05.10 Uhr: Slowakei - Lettland

09.40 Uhr: Finnland - Schweden

Shorttrack

12.00 Uhr: 500 m, Herren, Viertelfinale

12.27 Uhr: 500 m, Herren, Halbfinale

12.35 Uhr: 3000 m Staffel, Damen, Finale B

13.09 Uhr: 500 m, Herren, Finale B

Eisschnelllauf

14.00 Uhr: Teamverfolgung, Herren, Viertelfinale

(pm)