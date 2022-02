Zweierbob bei Olympia JETZT live: Drei deutsche Duos auf Medaillen-Kurs!

Von: Antonio José Riether

Francesco Friedrich und sein Anschieber Thorsten Margis holten 2018 zweimal Gold. © Robert Michael/dpa

Beim Zweierbob-Wettbewerb gehen drei deutsche Duos an den Start, eines holte bereits 2018 zwei Goldmedaillen. Gelingt dies auch in Yanqing? Der Live-Ticker zu den ersten Läufen.

Im Bob bei den Olympischen Winterspielen in Peking kann Deutschland auf Medaillen hoffen.

Das deutsche Duo Francesco Friedrich/Thorsten Margis geht im Zweierbob-Wettbewerb an den Start.

Am Montag finden die ersten beiden Läufe statt, der zweite Lauf beginnt um 14.40 Uhr. Alle Infos im Live-Ticker.

2. Lauf: Nun ist der monegassische Bob von Pilot Rudy Rinaldi auf der Bahn und schafft es die Letten zu überholen. Seine Bestzeit: 1.59.57 Minute. Der kanadische Favorit Justin Kripps hatte im ersten Lauf ebenfalls nicht das Optimum herausgeholt. Der Nordamerikaner setzt mit 1:59.69 Minute zwar eine neue Bestmarke, fürs Medaillenrennen wird es aber womöglich nicht reichen.

2. Lauf: Oskars Kibermanis galt mit seinem lettischen Zweierbob zu den Favoriten, landete im ersten Lauf jedoch nur auf Rang zehn. Er kann sich letztlich mit fünfzehn Hundertstel vor Bradley Hall schieben.

2. Lauf: Der rumänische Pilot Mihai Tentea baut einige Fehler ein und fährt nur auf Platz sieben, auf ihn folgt der Brite Bradley Hall, der sich die Führung vor dem tschechischen Team holt. Nun sind die ersten Zehn an der Reihe.

2. Lauf: Nach einem schwachen Versuch des Südkoreanischen Zweierbobs von Won Yun-jong kommt das bessere der US-amerikanischen Teams nicht über Rang vier hinaus. Wir nähern uns langsam der Top Ten.

2. Lauf: Das Franzosen-Team um Romain Heinrich kann sich mit der Gesamtzeit von 1:59.57 Minuten an den noch führenden Chinesen vorbeischieben. Doch im nächsten Lauf lenkt sich der Tscheche Dominik Dvorak um 0:00.02 Sekunden vor Heinrich.

2. Lauf: Als bestes chinesisches Team kommt der Bob von Pilot Sun Khaizi an die Reihe und kann sich vor dem Italiener positionieren. Das lettische Zweiergespann um Emils Cipulis setzt sich mit einer Zeit von 2:00.24 Minuten hinter dem Gastgeber-Team. Die Schweizer Simon Friedli und Andreas Haas enttäuschten noch im ersten Durchgang, auch im zweiten gelingt ihnen kein guter Lauf, Platz drei ist die Konsequenz.

2. Lauf: Der Zwanzigste aus dem ersten Lauf beginnt, der italienische Pilot Patrick Baumgartner ruckelt ein wenig auf seinem Weg ans Ziel, letztendlich steht eine Gesamtzeit von 2:00.55 nach den zwei Durchgängen. Diese gilt es für die weiteren Athleten nun zu überbieten.

Update, 14.36 Uhr: In wenigen Augenblicken beginnt der zweite Lauf im Viererbob-Wettbewerb der Männer. Deutschland liegt derzeit mit seinen Duos auf Platz eins, zwei und vier von dreißig. Nun wird in der Reihenfolge Platz 20 bis Platz 1 gefahren, am Ende folgen die letzten zehn Plätze 21-30.

Olympia 2022: Zweierbob im Live-Ticker - Zwischenstand nach 1 von 4 Durchgängen

Position Nation Zeit 1. Francesco Friedrich (Deutschland) 59.020s 2. Johannes Lochner (Deutschland) +0.240s 3. Rostislav Gaitiukevich (Russland) +0.390s 4. Christoph Hafer (Deutschland) +0.420s

1. Lauf: Das letzte US-Team um Hunter Church setzt sich knapp vor seinen brasilianischen Vorgänger-Bob und landet auf Platz 25. Der Zweierbob aus Trinidad und Tobago bestehend aus Axel Brown und Andre Marcano landet nur auf dem 28. Platz, die Zeit des Karibik-Teams: 1:00.81 Minute. Als letztes kommen die Jamaikaner dran, Pilot Stephens Shanwayne und Nimroy Turgott stürzen beinahe vor der 12. Kurve, am Ende landen die Athleten von der Karibikinsel auf dem letzten Platz 30. Um 14.40 Uhr startet der zweite Durchgang!

Olympia 2022: Zweierbob im Live-Ticker - Deutschland auf Medaillenkurs

1. Lauf: Nun kommt der Italiener Patrick Baumgartner an die Reihe, er kommt nach Berührungen mit der Bande nicht über den 20. Platz hinaus. Als eines von drei „Exoten“-Teams kommen die Brasilianer ins Rennen, Edson Bindilatti muss gleich am Anfang einen größeren Fehler hinnehmen - damit landen die Südamerikaner auf Rang 27.

1. Lauf: Der Österreicher Markus Treichl kommen nur mit einigen kleinen Fehlern gut durch die Bahn, am Ende landet das Duo auf dem 24. Platz.

1. Lauf: Südkoreas Suk Youngjin muss einige Fehler einbauen, am Ende steht für ihn nur der vorläufige zwanzigste Platz. Chinas zwei Zwierbob mit den Piloten Sun Khaizi und Chunjian Li landen jeweils auf Rang 18 und 22. Das tschechische Team mit Dominik Dvorak muss schon beim Start den ersten Fehler hinnehmen, kann sich jedoch immerhin auf den 15. Platz setzen.

1. Lauf: Der Kanadier Taylor Austin landet nach einem mittelmäßigen Lauf auf dem 16. Platz, der rumänische Bob von Mihail Tentea wird mit 81 Hundertstel Rückstand auf Platz eins erst einmal Zwölfter. Der zweite lettische Bob verliert zum Ende hin viel Zeit, mit exakt einer Minute muss sich Martins Cipulis in der Wertung hinten einangieren.

Olympia 2022: Zweierbob im Live-Ticker - kein Team kommt an das deutsche Erfolgs-Duo ran

1. Lauf: Der südkoreanische Zweierbob ärgert sich nach zwei größeren Fehlern, vorerst muss sich Pilot Won Yun-jong mit dem zwölften Rang begnügen. Die US-Amerikaner um den Piloten Frank Delduca zeigen eine anständige Fahrt, doch am Ende reicht es nur, um die Vorgänger von Rang zwölf zu vertreiben.

1. Lauf: Auch der zweite kanadische Bob von Pilot Christopher Spring macht es nicht übel, am Ende reiht er sich auf Platz sechs ein. DIe Hälfte der Starter ist bereits durch, noch 15 weitere Zweierbobs folgen im ersten Durchgang.

1. Lauf: Der Lette Oskars Kibermanis zeigt einen guten Lauf, er liegt dennoch am Ende mit 63 Hundertstel hinter Francesco Friedrich, dessen Zeit hier noch unerreicht bleibt. Auch die Franzosen um den Piloten Romain Heinrich kommen nicht an Friedrichs Zeit rau, mit 91 Hundertstel Rückstand ordnen sie sich auf Platz zehn ein. Österreichs Benjamin Maier macht es besser als seine zwei Vorläufer und sichert sich mit 59.51 Sekunden vorerst Rang fünf.

1. Lauf: Der Schweizer Pilot Simon Friedli muss einige Banden nehmen und kommt mit einer Zeit von 59.97 Sekunden. Sein Landsmann Michael Vogt macht es besser und reiht sich hinter Hafer auf Rang fünf ein.

Olympia 2022: Zweierbob im Live-Ticker - drei deutsche Duos oben mit dabei

Christoph Hafer (Deutschland), 1. Lauf: Auch der dritte deutsche Zweierbob bestehend aus Christoph Hafer zeigte mit seinem Anschieber Matthias Sommer macht es stark, mit einer Zeit von 59.44 Sekunden steht der vorerst vierte Platz. Starker Auftritt des deutschen Teams.

1. Lauf: Nun kommt mit Rostislaw Gaitiukewitsch aus Russland einer der Favoriten, doch er und sein Anschieber können mit einer Zeit von 59.41 nicht an Friedrich vorbeiziehen. Der Brite Brad Hall legt ebenfalls einen guten Lauf hin, am Ende fällt er zurück und landet mit einem deutlichen Rückstand von 67 Hundertstel Sekunden klar hinter der Spitze.

Johannes Lochner (Deutschland), 1. Lauf: Auch der zweite Deutsche legt einen guten Start hin, am Ende landet Lochner nur 24 Hundertstel hinter seinem Landsmann Friedrich und ist zumindest vorerst Zweiter.

1. Lauf: Der kanadische Pilot Justin Kripps gilt aus großer Konkurrent, doch in seinem ersten Lauf verliert er viel Zeit nach einem Fehler und liegt mit einer Zeit von 59.61 deutlich zurück.

Francesco Friedrich (Deutschland), 1. Lauf: Pilot Friedrich geht mit dem Ziel Goldmedaille in die Winterspiele. Der Mann aus Pirna kommt stark durch, begeht keinen bemerkenswerten Fehler und überbietet die Monegassen um sechs Zehntel, neue Bestzeit: 59.02 Sekunden.

1. Lauf: Der Monegasse Rudy Rinaldi begeht keine großen Fehler, er setzt mit 59.62 Sekunden die erste Zeit des Tages. Was diese Zeit wert ist, wird sich nach den kommenden Startern zeigen. Das russische Duo um Pilot Maxim Andrianov muss sich hinter dem Bob aus dem Fürstentum eingliedern, der Rückstand liegt bei 62 Hundertstel. Der dritte Bob besteht aus Niederländischen Athleten, Pilot Ivo de Bruin benötigt ebenfalls mehr als eine Minute und landet nur auf Rang drei. Als nächstes ist der erste deutsche Bob dran.

Olympia 2022: Zweierbob im Live-Ticker - erster von vier Durchgängen startet in Yanqing

Update vom 14. Februar, 13.05 Uhr: Und los geht‘s mit dem ersten Lauf im Zweiterbob! Dreißig Piloten stehen auf der Startliste. Um 14.40 Uhr MEZ startet dann der zweite Durchgang. Francesco Friedrich, der 2018 noch Olympiasieger wurde, beginnt als Vierter im ersten Lauf.

Update vom 14. Februar, 12.45 Uhr: Wiederholt das Duo Francesco Friedrich und Thorsten Margis seinen Olympiasieg von Pyeongchang? Oder wird einer der anderen deutschen Bobsportler auf dem Treppchen landen? Die Antwort gibt es ab 13.05 Uhr!

Update vom 14. Februar, 12.10 Uhr: Noch eine knappe Stunde bis zum ersten Durchgang im Zweierbob, bei dem sich das deutsche Team erneut Chancen auf Podestplätze ausrechnet. Ab 13.05 Uhr geht es im National Sliding Center in Yanqing los!

Erstmeldung vom 14. Februar:

Yanqing - Zum Wochenstart stehen für die favorisierten deutschen Zweierbob-Starter die ersten beiden Durchgänge an. Den Athleten aus der Bundesrepublik scheint der Kanal im Nationalen Bob- und Rodelzentrum Yanqing zu liegen, bereits beim Rodeln sowie im Skeleton sorgten sie für eine Vielzahl von Medaillen. Dabei wird ein ums andere Mal Francesco Friedrich im Fokus, der diesjährige Fahnenträger würde seinen Coup von Pyeongchang nur zu gerne wiederholen.

Olympia 2022: Zweierbob im Live-Ticker - Friedrich und Margis feierten in Pyeongchang zwei Goldmedaillen

Bei den Winterspielen in Südkorea krönte sich der 31-Jährige im Vierer- sowie im Zweierbob zum Olympiasieger. Gemeinsam mit seinem Anschieber Thorsten Margis will Friedrich erneut die Goldmedaille holen und den deutschen Siegeslauf fortsetzen. „Es sollte alles zum Rennen hin passen“, meinte der Anwärter auf den Olympiasieg trotz seiner mittelmäßigen Trainingsläufe, bei denen er auf den Rängen acht und vier landete.

Im Gegensatz zu Friedrich präsentierte sich Johannes Lochner im Training stak und holte im fünften Trainingslauf die Bestzeit. „Es macht richtig Spaß auf der Bahn, ich bin sehr zuversichtlich, ich schaue, dass ich vier Läufe gut runterbringe, dann können wir auch um die Medaillen mitfahren“, meinte der Vizeweltmeister, der mit seinem Ohlstädter Anschieber Florian Bauer auf einen Podestplatz hofft.

Olympia 2022: Zweierbob-Wettbewerb im Live-Ticker - große Konkurrenz für deutsche Starter

Auch der oberbayerische Bobpilot Christoph Hafer zeigte mit seinem Anschieber Matthias Sommer eine ansprechende Leistung und war im letzten Trainingslauf sogar der Schnellste. „Wenn hier mal ein Fehler passiert, sind gleich ein, zwei Zehntel weg. Ich will das Bestmögliche rausholen“, so Hafer.

Der wohl größte Konkurrent für die deutschen Starter im Zweierbob ist der Kanadier Justin Kripps, auch der Lette Oskars Kibermanis sowie Rostislaw Gaitiukewitsch aus Russland gelten als Favoriten. Die ersten Durchgänge am Montag werden die Richtung fürs Finale vorgeben, die entscheidenden beiden Läufe folgen am Dienstagnachmittag (13.15 Uhr MEZ), nach den insgesamt vier Fahrten steht der neue Olympiasieger fest. (ajr)