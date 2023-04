„Willkommen in unserer Welt“: Ski-Star verkündet süße Neuigkeiten

Von: Boris Manz

Ski-Ass Michael Matt und Freundin Rebekka sind Eltern geworden. Aus der Welt des Wintersports gab es zahlreiche Glückwünsche für den Ski-Rennläufer.

München – Süße Neuigkeit aus dem Wintersport. Slalom-Profi Michael Matt und seine Freundin Rebekka sind am 25. März Eltern geworden. Das gab der 29-Jährige nun auf seinem Instagram-Account bekannt. „Willkommen in unserer Welt, kleiner Engel“, schrieb Matt unter dem Bild, das die Neugeborene zeigt.

Michael Matt Geboren: 13. Mai 1993 (Alter 29 Jahre), Bludenz, Österreich Größe: 1,85 m Gewicht: 89 kg Geschwister: Mario Matt, Andreas Matt

Wintersport-Stars beglückwünschen Michael Matt zum Babyglück: „Gratuliere Euch“

Auf dem Bild lässt sich auch direkt der Name des kleinen Mädchens ablesen. „Emily“, steht auf dem Namensbändchen des erstgeborenen Kinds von Michael Matt und Freundin Rebekka. Da die Ski-Weltcupsaison mittlerweile vorbei ist, kann das Slalom-Ass den Fokus in den nächsten Wochen voll auf die anstehenden Aufgaben als Vater legen.

Unter dem Instagram-Beitrag beglückwünschten zahlreiche Stars aus der Welt des Wintersports die frisch gebackenen Eltern zu ihrem Glück. Neben aktiven Profis meldete sich auch eine ehemalige Olympiasiegerin zu Wort. „Gratuliere euch herzlich“, schrieb Anna Veith und versah ihren Kommentar mit zwei Herzen. Die 33-Jährige gewann zweimal den Gesamtweltcup und holte bei den Olympischem Winterspielen 2014 in Sotchi Gold im Super-G.

Slalom-Ass Michael Matt und seine Freundin Rebekka haben eine Tochter bekommen. © Instagram Screenshot mattmichi/Imago/GEPA pictures

Michael Matt ist Bruder von Olympia-Sieger Mario Matt – holte selbst Gold in Peking

Für Michael Matt lief die sportliche Saison dieses Jahr derweil etwas enttäuschend. Im Weltcup blieb der gebürtige Vorarlberger hinter seinen Erwartungen zurück und beendete die Saison auf Platz 28. Bis auf das Rennen in Wengen (15.) schaffte er es der gebürtige Tiroler nicht einmal in die Top 15. Seine schwächste Weltcup-Wertung im Slalom seit seiner Debütsaison 2014/15.

Michael Matt wuchs mit seinen Brüdern Mario und Andreas im Westen Tirols in Flirsch auf. Und alle drei legten Karrieren im Ski-Sport hin. Mario überzeugte in seiner inzwischen beendeten Karriere vor allem im Slalom und gewann neben drei Weltmeistertiteln einmal Olympia-Gold in Sotschi. Andreas Matt war als Freestyle-Skifahrer im Skicross erfolgreich.

Michael selbst holte ebenfalls bereits einmal Olympia-Gold in die Familie: Im Team-Wettbewerb gehörte er zum Kader der Österreicher, die in Peking die Gold-Medaille holten. Michael kam aber nicht zum Einsatz.

