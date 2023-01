Olympiasiegerin erntet Shitstorm für Selfie am Lenkrad: „Du bist ein schlechtes Vorbild“

Von: Andreas Knobloch

Olympiasiegerin Suzanne Schulting postet ein Bild am Lenkrad eines PKW und bekommt viel Kritik. © Suzanne Schulting Instagram

Als dreifache Olympiasiegerin ist man auch Vorbild für den Nachwuchs, da sind Lenkrad-Selfies nicht so gut, Suzanne Schulting machte sie dennoch.

Amsterdam - Silvester kann man auf die unterschiedlichsten Methoden feiern, auch die Wintersportler haben Unterschiedliches ausprobiert. Während sich einige am letzten Tag des Jahres schonten, weil am Neunjahrestag für die Skispringer die Vierschanzentournee oder für Langläufer die Tour de Ski anstand, konnten andere schon wieder rasantere Dinge machen. Wie Olympiasiegerin Suzanne Schulting, die mit einem provokanten Bild auf sich aufmerksam machte.

Olympiasiegerin Schulting am Steuer mit Selfie: „Cruise Control“

Die mehrfache Goldmedaillensiegerin im Shorttrack hat sich fotografiert, während sie am Lenkrad eines PKW saß. Nein, das Bild ist nicht spiegelverkehrt. Die Eisläuferin sitzt am Steuer und schreibt noch den Hasthag dazu: „Cruise Control“. In Holland wird sie für ihre sechs Olympiamedaillen (drei Gold, einmal Silber, zweimal Bronze) gefeiert, für dieses Foto folgt große Kritik.

„Bist ein schlechtes Vorbild“: Olympiasiegerin Schulting von Fans kritisiert

Der Abstandstempomat ist, sollte er bei ihrem Auto funktionieren, eine sicherere Methode als das Handy ohne das Hilfssystem zu nutzen, jedoch ist ein Selfie am Lenkrad immer problematisch. Das merken auch die Fans an, die Verhalten nicht tolerieren. „Fotos/Videos hinterm Steuer machen und posten ist ein schlechtes Vorbild ...“, schreibt ein Nutzer. Ein anderer meint: „Handy weg und auf die Straße schauen ... Sei ein richtiges Vorbild“. In Deutschland droht Kraftfahrern mit Handy am Steuer ein Bußgeld von mindestens 128,50 Euro sowie einem Punkt, je nach Gefährdung und Sachbeschädigung steigen Bußgeld und Punkte und es kommt ein Fahrverbot von einem Monat hinzu.

In den Niederlanden ist laut einer Statistik, die der ADAC zitiert, jeder dritte Unfall auf Nutzung des Smartphones am Steuer zurückzuführen. Seit 1. März 2022 ist das Bußgeld dafür 350 Euro. Im Nachbarland gibt es sogar extra Blitzer-Kameras nur für Handysünder.

Viele Follower schauen über den Fehler am Lenkrad hinweg und loben die Niederländerin für ihr Outfit. Viele Flammen-Emojis oder Herzen bekommt die 25-Jährige in den Kommentaren. Es ist nicht das erste Mal, dass die Groningerin mit ihrem Post für Aufmerksamkeit sorgt. Im September 2022 servierte die Doppel-Olympiasiegerin von Peking Bier in einer Bar. Einen Monat zuvor zeigte sie sich mit ihrer Mutter am Strand, die Fans waren hin und weg, wie jung die Mama darauf aussieht. (ank)