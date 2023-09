Olympiasiegerin teilt emotionale Einblicke zum ersten Schultag ihrer Tochter

Süße Fotos auf Instagram

Nach dem Ende der Schulferien steht für die Tochter einer ehemaligen Weltklasse-Wintersportlerin der erste Schultag an – und Fans sind auf Instagram hautnah dabei.

Fischen - Sowohl für Eltern, als auch für Kinder ist der erste Schultag etwas ganz Besonderes. Nach dem Ende der Schulferien in Bayern stand jener Schulbeginn am Dienstag nun auch für die Tochter einer zweifachen Olympiasiegerin an. Die ehemalige Wintersportlerin teilte dabei süße Fotos ihrer Tochter auf Instagram.

Evi Sachenbacher-Stehle Geboren: 27. November 1980 (42 Jahre alt) in Traunstein Disziplinen: Skilanglauf, Biathlon Größte Erfolge: 2x Olympia-Gold im Langlauf

Olympiasiegerin Sachenbacher-Stehle teilte süße Fotos von Einschulung ihrer Tochter

Es geht dabei um die Tochter von Evi Sachenbacher-Stehle. Für Mina stand am Dienstag die Einschulung an – die stolze Mama wollte ihren Followern den Anblick ihrer Tochter beim ersten Gang auf die Schulbank nicht vorenthalten und zeigte ihre Tochter. Indes wurde eine Wintersport-Legende gerade erstmals Papa.

„Da geht sie dahin, die kleine Maus“, schrieb Sachenbacher-Stehle zu einem kurzen Video, in dem ihre Tochter von hinten zu sehen ist, wie sie offenbar zur Schule läuft. Mina trägt dabei einen blauen Schulranzen und eine rosa-blaue Schultüte. Ihr Outfit ist farblich passend dazu abgestimmt. Auf einem weiteren Schnappschuss sieht man, wie Mina lächeln in die Kamera schaut. Offenbar freut sich die Sechsjährige auf ihr neues Abenteuer in der Schule.

+ Evi Sachenbacher-Stehle zeigte süße Bilder vom ersten Schultag ihrer Tochter Mina. © Instagram / evisachenbacherstehle

Ehemalige Wintersportlerin gibt private Einblicke

Sachenbacher-Stehle gewährt ihren Fans auf ihren sozialen Kanälen regelmäßig Einblicke aus ihrem Familienleben. Dabei sieht man die 42-Jährige regelmäßig mit ihrem Mann, dem ehemaligen deutschen Skirennläufer Johannes Stehle, und ihren beiden Töchtern Mina und Greta bei ihrem Leben im Algäu. Mit Stehle ist sie seit 2005 verheiratet. Ein Biathlon-Traumpaar gab sich hingegen erst kürzlich das Ja-Wort.

Ob lustige „Couplechallenges“ mit ihrem Mann, Bootsfahrten direkt neben Alligatoren oder einen gemeinsamen Ausflug mit ihren Kindern zu ihrer ehemaligen Arbeitsstätte in die Biathlon-Arena, die zweifache Olympiasiegerin hat ihr privates Glück offenbar gefunden. Das ganze, nachdem ihre Karriere 2014 zu einem unrühmlichen Ende gekommen war.

Zweimal Gold bei Olympia und Wechsel zum Biathlon

Sachenbacher-Stehle stieg bereits 1998 in den Skilanglauf-Weltcup ein und entwickelte sich in den folgenden Jahren zu einer der Besten auf ihrem Gebiet. Bei den Olympischen Spielen 2002 in Salt Lake City holte sie Gold über die 4 x 5 Kilometer. Acht Jahre später folgte in Vancouver ihr zweites Olympia-Gold im Teamsprint Freistil. Zusätzlich gewann sie einige Silbermedaillen bei Olympia und Weltmeisterschaften und WM-Gold 2003 in Val di Fiemme. 2012 wechselte sie dann zum Biathlon, wo sie ebenfalls gute Resultate erzielen konnte.

2014 gehörte sie auch zum deutschen Biathlon-Team bei Olympia, verpasste im Massenstart mit Platz vier nur knapp eine Medaille. Doch in der Dopingprobe kurz nach dem Rennen wurden in ihrem Urin Spuren von Methylhexanamin gefunden. Es folgte eine Sperre von zwei Jahren, die später auf sechs Monate reduziert wurde. Sachenbacher-Stehle gab an, das Mittel unbewusst über ein Nahrungsergänzungsmittel eingenommen zu haben. Im November 2014 gab sie dann ihren Rücktritt bekannt. (LuHa)

