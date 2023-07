Biathletin macht Schluss: Abruptes Karriere-Aus mit nur 28 Jahren

Im Schatten der Schwester

Biathletin Ivona Fialkova beendet überraschend ihre Karriere. Ihrer Schwester wird sie weiterhin die Daumen drücken – sie zählt zur Weltspitze.

Brezno – Der Sommer bedeutet im Wintersport häufig: Abschied nehmen. Jedes Jahr gibt es nach der Saison etliche Rücktritte, sei es im Biathlon, Langlauf oder Ski alpin. Jetzt hat auch Ivona Fialkova ihre Entscheidung getroffen und ihre Karriere beendet.

Ivona Fialková Geboren: 22. November 1994 (Alter 28 Jahre), Brezno, Slowakei Größter Erfolg: Platz 5 mit der Staffel bei Olympia

Biathletin Ivona Fialkova macht Schluss: Abruptes Karriere-Aus mit nur 28 Jahren

Die Biathletin aus der Slowakei verkündete auf ihrem Instagram-Account relativ überraschend das abrupte Aus. Sie schrieb: „Meine Reise als Profisportlerin geht zu Ende. Ich habe meine Entscheidung aus persönlichen und auch gesundheitlichen Gründen getroffen. Spitzensport war bisher mein Leben und ich gebe zu, dass ich oft das Gefühl hatte, mehr zu geben, als in Form von Ergebnissen zurückzubekommen.“

In der Tat sind die größeren Erfolge der 28-Jährigen schnell aufgezählt: 2018 erreichte sie mit der slowakischen Damen-Staffel den fünften Platz bei den Olympischen Winterspielen. Außerdem lief sie in vier Weltcup-Rennen in die Top Ten. Ivona Fialkova stand häufig im Schatten ihrer zwei Jahre älteren Schwester Paulina, die in den vergangenen Jahren konstant zur breiteren Weltspitze zählte.

Ivona Fialkova beendet Biathlon-Karriere: Rührende Abschiedsworte von Schwester Paulina

Ivona Fialkova erklärte in ihrem Abschieds-Statement auch, dass es „nicht immer einfach“ sei, „in der Slowakei Sport zu machen“. Wie genau ihre Pläne für die Zukunft aussehen, verriet sie nicht. Ihrer Schwester wird sie aber sicher weiter die Daumen drücken – Paulina meldete sich zum Abschied mit rührenden Worten auf Instagram: „Es ist schwer, Worte zu finden, wenn eine Ära zu Ende geht. Aber eines wird bleiben: Fialkova für immer. Ich liebe dich, Schwester.“

Zahlreiche bekannte Größen aus dem Biathlon verabschiedeten sich ebenfalls von Ivona Fialkova. Deutschlands Ass Franziska Preuß schrieb beispielsweise: „Nur das Beste für deine Zukunft.“ Die Österreicherin Lisa Hauser schloss sich an: „Ich wünsche dir alles Gute.“

