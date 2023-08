Nach Gnadenlos-Wettkampf muss sich deutscher Biathlet übergeben – er wird auch noch fix und fertig gefilmt

Von: Andreas Knobloch

Philipp Horn, kurz nachdem er sich übergeben musste, weil der Lauf so anstrengend war. © Screenshot Instagram Philipp Horn

Der deutsche Biathlet Philipp Horn hat sich einer großen Herausforderung gestellt - und das mit seinem Mageninhalt bezahlt.

Lysebotn – Eigentlich fahren die deutschen Biathleten Anfang August nach Norwegen, um dort beim Blinkenfestival teilzunehmen und ihre Biathlon-Künste zu zeigen. Doch es gibt auch einen traditionellen Knallhart-Wettkampf am 2. August, bei dem Langläufer und Biathleten mit Rollski beim Lysebotn Opp gegeneinander antreten. Das Harte für die Wintersportler: es geht 7,5 Kilometer bergauf mit einem Anstieg von 10 Prozent und 27 Haarnadelkurven.

Biathlet Doll stellt neuen Rekord auf: „Tank war restlos leer“

Auch die deutschen Biathleten wollten sich nicht lumpen lassen und testeten auf der harten Strecke ihre Ausdauer. Und das Ergebnis war durchaus bemerkenswert. Der deutsche Benedikt Doll zeigte einmal mehr, warum er selbst im Alter von 33 Jahren noch zur Spitzengruppe gehörte. Er schaffte eine sensationelle Zeit und stellte einen neuen Rekord auf in 30:48 Minuten. „Mit Platz 7 konnte ich auf der Strecke mit 640 Höhenmetern in einem Feld mit der Langlauf-Elite, außerdem ein gutes Resultat erlaufen. Das Rennen rangiert aktuell in den Top 3 meiner härtesten Rennen. Im Ziel war der Tank restlos leer“, so Doll auf Instagram.

Nicht nur der Tank, sondern auch der Magen war beim Teamkollegen Philipp Horn leer. Denn der Deutsche war auch fix und fertig und musste sich laut seiner Instagram-Story übergeben. Er schrieb über das fünfte Foto in seiner Fotostrecke: „Eine Frau spült das weg, was sich bis vor einigen Augenblicken noch in meinem Magen befunden hat“.

Biathlet Horn übergibt sich nach Lysebotn Opp

Dass er das sogar seinen Fans zeigte, beweist eine Brise Eigenhumor. Sogar ein Video, auf dem er gefragt wird, ob es Spaß gemacht hat, zeigt er seinen Followern. (Auf den weißen Pfeil drücken, um zwischen den Bildern zu switchen).

Wie Chiemgau24.de berichtet, hat es Horn sogar auf Platz 15 in einem Feld mit Langlaufexperten geschafft. Eine sehr gute Leistung, die er nur mit seinem Mageninhalt und jede Menge Kraft bezahlen musste. (ank)