Biathlon-Star feiert mit Magdalena Neuner auf Erdinger Herbstfest

Von: Johannes Skiba

Biathletin Franziska Preuß postete auf Instagram ein Foto vom Erdingern Herbstfest, auf dem sie gemeinsam mit Magdalena Neuner zu sehen ist.

Erding – Auf dem jährlichen Erdinger Herbstfest lassen sich gerne viele Stars und Sternchen sehen. Besonders bei Wintersportlerinnen und Wintersportlern erfreut sich das Fest großer Beliebtheit. Die deutsche Biathletin Franziska Preuß zeigte sich vom Fest auf Instagram sogar mit einer echten Biathlon-Legende.

Franziska Preuß Geboren: 11. März 1994 (Alter 29 Jahre), Wasserburg am Inn Sport: Biathlon

Biathlon-Champions unter sich

Die 29-jährige Biathletin posierte auf dem Erdinger Herbstfest in einem traditionellen Dirndl. Dazu saß die Wintersportlerin zusammen mit Magdalena Neuner an einem Tisch. Freudestrahlend strecken die beiden einen Bierkrug in die Kamera.

Zu ihrem Post schreibt Preuß außerdem: „Raus aus den Sportklamotten und rein ins Dirndl. Vielen Dank an die Familie Brombach und dem Erdinger-Team für den schönen Abend bei euch im Festzelt.“ Auch Werner Brombach, der fast fünf Jahrzehnte die Privatbrauerei Erdinger Weißbräu geleitet hat, ist auf dem Foto zu sehen.

Magdalena Neuner und Franziska Preuß stießen auf dem Erdinger Herbstfest an. © instagram/Franzisak Preuß

Preuß blickt auf schwere Zeit zurück

Diese Ablenkung könnte für Franziska Preuß ein guter Ausgleich zur harten Sommer-Vorbereitung auf die kommende Wintersport-Saison gewesen sein. In den letzten Jahren war die Biathletin immer wieder gesundheitlich zurückgeworfen worden. Anfang August erzählte sie bei Biathlonworld von dieser schweren Phase: „Die Zeit zwischen Januar 2022 und Januar 2023 war eine wirklich große Herausforderung für meine Gesundheit und meinen Energielevel“, und fügte an: „Ich hatte mit vielen Krankheiten zu kämpfen, die mir eine Menge Energie geraubt haben.“

Auf den kommenden Winter blickt Preuß dabei zuversichtlich: „Ich fühle mich im Moment gut. Ich bin froh, wieder mit einem guten und normalen Gefühl trainieren zu können.“ Dazu wird sie sich auf dem Volksfest sicherlich den ein oder anderen Tipp von Magdalena Neuner abgeholt haben, die in ihrer Karriere ebenfalls mit vielen Widrigkeiten umgehen musste. Rund um das Herbstfest kam es indes allerdings zu mehreren gewalttätigen Auseinandersetzungen. (jsk)