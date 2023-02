Sie holte Olympia-Bronze: Bayerin bei „größtem Sportereignis, das je in Georgien stattfand“ deutsche Hoffnung

Von: Andreas Knobloch

Teilen

Ramona Hofmeister ist die Snowboard-Hoffnung Deutschlands bei der Weltmeisterschaft in Bakuriani - wo? Das ist die Frage, die sich viele stellen.

Bakuriani - Ramona Hofmeister ist aus Bischofswiesen im Berchtesgadener Land und sozusagen mit Bergen aufgewachsen. Die mittlerweile 26-Jährige ist seitdem durch die ganze Welt gereist, um im Snowboard-Weltcup um den Sieg mitzufahren. Ihr Debüt gab sie 2014, 2018 holte sie bei Olympia Bronze, sie gewann unter anderem in Österreich, Slowenien, Südkorea, China, Russland oder Kanada.

Doch ein Land steht noch auf ihrer Liste und es kommt den Wintersport-Fans aufs erste Hören etwas unbekannt vor, auch Hofmeister war anfangs etwas unsicher. Baku-was? Ramona Hofmeister erging es wie den meisten Menschen, als sie zum ersten Mal vom georgischen Wintersportort Bakuriani hörte. Inzwischen ist ihr das Ressort im Kleinen Kaukasus wohl bekannt, schließlich ist Hofmeister, wenn sie in ihrer Polizei-Ausbildung bei der Kripo nicht gerade Leichen inspiziert, als eine der weltbesten Snowboarderinnen überall auf der Erde unterwegs. Nach Georgien, betont sie, sei sie zwar „nicht mit Angst, aber doch mit Respekt“ geflogen.

Bayrischer Wintersportstar Hofmeister bei Snowboard-WM in Georgien

Der Ukraine-Krieg, Bergkarabach und der Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien, das Erdbeben in der Türkei und Syrien - „die Krise ist nah“, sagt Andi Scheid über den Ort, an dem ab Sonntag (bis 5. März) die Snowboard- und Ski-Freestyle-Weltmeisterschaften stattfinden. „Aber“, fügt der Sportdirektor von Snowboard Germany einschränkend an, „das ist sie irgendwie auch in Deutschland.“

Dennoch habe der Verband sich anfangs „sehr, sehr stark“ gesorgt um seine Athleten und Athletinnen wie Hofmeister, die gleich zum Auftakt am Sonntag im Parallel-Slalom nach einer Medaille greift. „Wir haben das auch im Präsidium diskutiert: Können wir es verantworten, da hinzufahren? Wir wollten auf gar keinen Fall jemanden einer Gefahr aussetzen“, sagt Scheid.

Über Wochen stand der Verband intensiv mit der deutschen Botschaft in Georgien in Kontakt, seit Dienstag ist Scheid in Bakuriani. Und er hat am 2255 m hohen Kochta Gora („Schöner Berg“) festgestellt: „Man spürt hier nichts von Krieg oder Krise. Es ist nicht riskanter als in Deutschland, so ehrlich muss man sein.“ Georgien, pflichtet Heli Herdt, der sportliche Leiter der deutschen Ski-Freestyler, ihm bei, „sieht sich nicht als Krisengebiet“.

Snowboard-WM: „Das ist das größte Sportereignis, das je in Georgien stattfand“

Bakuriani hat knapp 2000 Einwohner, deutlich weniger als die Gemeinde Bischofswiesen in Oberbayern. Im Sommer ist er auch ein beliebtes Wandergebiet, immerhin liegt er nur 500 Meter unter der Spitze von Kochta Gora, auf 1700 Metern über dem Meeresspiegel. Der Ort liegt mitten in Georgien und bietet während der WM nur wenige Stunden Temperaturen über dem Gefrierpunkt an. Wo in Bakuriani zu Sowjetzeiten noch Erholungsheime gebeugte kommunistische Arbeiter empfingen, stehen heute Protz-Villen der georgischen Elite. Die WM soll den Ort auf der internationalen Landkarte der Wintersport-Ziele markieren.

Dennoch erwarten beide „ein Abenteuer“ in der - auch das noch: erdbebengefährdeten Region. Seit der WM-Vergabe 2018 fanden zwar Europa- und Weltcups in Bakuriani statt, Scheid aber meint: „Wir betreten exotisches Neuland.“ Herdt spricht lachend vom „Wild, Wild East“. Mit der Doppel-Veranstaltung und 30 (!) Entscheidungen habe sich der Veranstalter „ganz schön was aufgebürdet, das ist schon ein Brocken“, sagt Herdt.

„Das ist das größte Sportereignis, das je in Georgien stattfand“, sagt Scheid. Zum Vergleich: Bei der Biathlon-WM werden nur in zwölf Wettbewerben Medaillen vergeben, bei den Alpinen in 13, bei den Nordischen in 24.

Für Snowboard-WM ist Georgien logischer Ausrichter - die Bierpreise moderat

Georgien sieht sich gleichwohl als logischer Ausrichter, schließlich bestehe das Land „zu 70 Prozent aus Bergen“, wie Sportminister Michail Giorgadse bei der Vergabe meinte. Der damalige FIS-Präsident Gianfranco Kasper würdigte die ausgefallen erscheinende Wahl als Zeichen für die „globale Anziehungskraft des Sports“.

Mögliche deutsche Medaillenpartys jedenfalls ließen sich dort feiern, meinen die Sportchefs. Scheid freute sich nach einer stressigen Anreise über die moderaten Bierpreise, und Herdt ließ sich von einem Weinhändler aus Italien sagen: „Die Georgier haben den Weinbau erfunden.“ (ank mit SID)