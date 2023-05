Ski-Star untröstlich nach Kader-Rauswurf: „Habe mich nie wirklich gesehen oder verstanden gefühlt“

Der österreichische Ski-Star Marie-Therese Sporer kritisiert den ÖSV, nachdem sie nicht für den Weltcup-Kader nominiert wurde.

Wien – Kürzlich veröffentlichte der österreichische Ski-Verband (ÖSV) die Kaderliste für den Weltcup in der Saison 2023/24. Nicht darauf stand der Name Marie-Therese Sporer, für die die Nicht-Nominierung eine herbe Enttäuschung war. Die 26-Jährige aus dem Zillertal ließ den Rauswurf aus dem ÖSV-Kader aber nicht auf sich sitzen und kritisierte den Verband.

Marie-Therese Sporer Geboren: 28. Juni 1996 Nationalität: Österreich Sportart: Ski alpin

Ski alpin: Sporer nicht für Weltcup-Kader nominiert

„Dass ich kein Kaderlimit habe, ist mir bewusst. Auch, dass meine Resultate in der heurigen Saison nicht meinem Können entsprachen. An welchen Schrauben es zu drehen gilt, habe ich analysiert. Schon während der Saison gewusst, was ich ändern möchte und muss. Seit meiner Schulterverletzung vom Januar 2022 fehlt es mir an Mut und Vertrauen. Mut, mich erneut dem Verletzungsrisiko zu stellen. Vertrauen, in mich und meinen Körper“, schrieb Sporer bei Instagram und erklärte ihre schwache letzte Saison.

„WM Saison, fünf Startplätze im Slalom und die Liebe für diesen Sport, sind nur einige der vielen Gründe, warum ich mich dazu entschieden habe, in dieser Saison an den Start gehen zu wollen. Die Reha war zwar holprig, aber trotzdem mit vielen positiven Fortschritten geprägt. Ich war oft müde und ausgelaugt. Wollte oft nicht mehr weiter machen. Den Schmerz nicht mehr spüren“, so die 26-Jährige weiter. „Was es gebraucht hätte? Mehr Zeit. Zeit, um zu heilen und mehr Mobilität und Stabilität aufbauen zu können. Im Winter, während dem Rennstress und den vielen Tagen auf Schnee konnte ich den Fokus dann nicht mehr 100% auf die Genesung legen.“

Kritik übte sie am ÖSV und den neu installierten Führungskräften: „Zudem war da ein neues Betreuer- und Trainerteam. Neue Führungskräfte. Ich habe mich nie wirklich gesehen oder verstanden gefühlt. Wollte mich unterordnen und habe dabei vergessen – auf mich zu hören. Meinem Weg zu folgen. In meinem Tempo und mit meiner Philosophie.“

Ski alpin: Sporer denkt nicht an ein Karriereende

Die Enttäuschung bei Sporer ist unheimlich groß, wie sie selbst sagt. „Ich werde in der Saison 23/24 kein Mitglied des ÖSV Kaders sein. Habe auch nicht die Möglichkeit, die Herbstvorbereitung auf eigene Kosten mit dem Team zu absolvieren. Muss und werde mich mit einem von mir kreiertem Umfeld für die neue Saison vorbereiten, gezielt Vergangenes aufarbeiten und Schraube für Schraube versuchen, das Uhrwerk wieder zum Laufen zu bringen. Mir bedeutet das Skifahren unheimlich viel. Die Berge, die Freiheit, das Adrenalin, die Skifamilie und das Privileg, meine Leidenschaft ausüben zu dürfen“, verriet sie auf Instagram die Pläne für die kommenden Monate.

Ein Karriereende schloss die 26-Jährige aber definitiv aus: „Jetzt steht erstmals ein kleiner Eingriff am Knie und eine weitere OP an der Schulter an, damit ich gesund in die Sommervorbereitung starten kann. Und im Herbst werde ich hoffentlich mit einem breiten Grinser, gesund und fit auf Schnee zurückkehren. Mal schauen wo die Reise hingeht – ich bin motiviert und bereit.“ (smr)