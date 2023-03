Natalie Geisenberger ist Mutter geworden: Liebeserklärung an ihr „wunderschönes Baby“

Rennrodlerin pausiert diese Saison

Von Marcel Schwenk schließen

Rennrodlerin Natalie Geisenberger ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Auf Instagram gibt sie eine Liebeserklärung an ihr Neugeborenes ab.

München/Miesbach - Rennrodlerin Natalie Geisenberger zählt zu den erfolgreichsten deutschen Wintersportlerinnen der Geschichte.

Insgesamt gewann die Miesbacherin sechs Mal Olympia-Gold, holte neun Weltmeistertitel und sicherte sich acht Mal den Gesamtweltcup - eine eindrucksvolle Bilanz.

+ Rennrodlerin Natalie Geisenberger wurde im Januar zum zweiten Mal Mutter. © Instagram @ nataliegeisenberger / Imago Images Apress

Aber nicht nur sportlich, sondern auch privat hat die 35-Jährige ihr Glück längst gefunden. Seit 2018 ist sie mit ihrem Ehemann Markus Scheer verheiratet, im Frühling 2020 kam mit Sohn Leo das erste gemeinsame Kind zur Welt.

Natalie Geisenberger: Auf Sohn Leo folgte Tochter Lina

Doch dabei blieb es nicht, kurz nach den Olympischen Winterspielen 2022 verkündete die gebürtige Münchnerin ihre zweite Schwangerschaft. Vor knapp anderthalb Monaten war es dann an der Zeit, Geisenbergers Tochter Lina erblickte das Licht der Welt. Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die zweifache Mutter damals die freudige Nachricht mit Ihrer Community.

Dort gibt sie nun auch eine Liebeserklärung an ihr Baby ab. In ihrer Story postete sie ein Bild, auf dem eine ihrer Hände sowie eine der kleinen Lina zu sehen ist. „Ich liebe dich so sehr, mein wunderschönes kleines Mädchen“, schreibt Geisenberger dazu.

Auch wenn ihre neugeborene Tochter vermutlich viel Zeit in Anspruch nehmen wird, arbeitet die Mehrfach-Weltmeisterin anscheinend trotzdem fleißig an ihrem Comeback.

Erst vor wenigen Tagen teilte sie ein Bild von sich mit Langlauf-Ski in der Hand und versah den Beitrag mit der Bildunterschrift: „Zurück bei der Arbeit“.

Eine Rückkehr in den Eiskanal ist für die glückliche Mutter, die in der laufenden Wintersport-Saison pausiert, also durchaus ein Thema. (masc)

Rubriklistenbild: © Instagram @ nataliegeisenberger / Imago Images Apress