Felix Neureuther staunt über Küchentricks von Ehefrau Miriam: „Keine Ahnung, wie es funktioniert“

Von: Christoph Klaucke

Miriam Neureuther präsentiert sich als kreative Köchin. Felix Neureuther erklärt die unkonventionelle Strategie seiner Ehefrau.

Garmisch-Partenkirchen – Der Familie Neureuther ist das Thema Ernährung ein wichtiges Anliegen. Das macht sich auch zu Hause in den eigenen vier Wänden bemerkbar. Das Wintersport-Traumpaar Felix Neureuther, ehemaliger Spitzen-Skifahrer, und seine Frau Miriam, ehemalige Top-Biathletin, achten genau darauf, was ihre Kinder zu essen bekommen. Dabei beweist Miriam Neureuther ihre kreativen Kochkünste.

Felix Neureuther Geboren: 26. März 1984 (Alter: 39 Jahre), Pasing, München Eltern: Christian Neureuther, Rosi Mittermaier-Neureuther Verheiratet mit Miriam Neureuther, Kinder: Matilda Neureuther, Leo Neureuther, Lotta Neureuther

Felix Neureuther enthüllt Küchengeheimnis seiner Frau Miri

„Sie schaut sehr darauf, was auf den Tisch kommt. Das ist auch gut und richtig so“, verrät Felix Neureuther in seinem Podcast „Pizza & Pommes“ mit BR-Reporter Philipp Nagel über seine Ehefrau Miriam Neureuther. Ernährung sei im Hause Neureuther ein „wichtiges Thema“.

„Miri ist Ernährungsberaterin, hat das Thema studiert“, erzählt der 39-Jährige über Miriam Neureuther, die zuletzt an einem Projekt zu einem „Tabuthema“ arbeitete. „Das schöne ist bei ihr, sie kocht nicht nach Rezept, sondern haut irgendwas rein und dann kommt was Fantastisches dabei raus und ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert“, lobt Felix Neureuther, der von seiner Frau als hervorragende Köchin schwärmt.

Miriam und Felix Neureuther achten bei ihren Kindern auf gesunde Ernährung. © Sammy Minkoff/Imago/Miriam Neureuther/Instagram

Miriam Neureuther und die Resteverwertung: „Wie kleine Pfannkuchen backen“

Am Dienstagvormittag (4. April) überraschte Miriam Neureuther die Familie mal wieder mit einer einfallsreichen Kreation. „Porridge-Reste verwerten“, schrieb die 32-Jährige in ihrer Instagram-Story zu einem Video, in dem eine Teigmasse in der Pfanne brutzelt. „1 Ei und 1 geraspelte Karotte zum nicht aufgegessenen Porridge geben und in der Pfanne wie kleine Pfannkuchen backen.“

Wer hat denn sein Frühstück da nicht aufgegessen? Papa Felix oder doch die drei Kinder: eine fünfjährige Tochter, ein dreijähriger Sohn und eine bald einjährige Tochter? Die Kinder lieben eigentlich das Zaubermüsli von Miriam Neureuther, die auf eine beliebte Heilpflanze setzt.

Zaubermüsli wird zu Pfannkuchen: Miriam Neureuthers Küchen-Trick

„Zaubermüsli, Obst reingerieben. Die Kinder lieben es“, erklärt Felix Neureuther den einfachen Trick für eine gesunde Ernährung. „Dann lässt du es etwas orange leuchten, reibst leicht Karotte darüber und dann essen die Kinder es auch gerne in der Früh.“

Ab und zu dürfen die Neureuther-Kids auch mal Pommes verspeisen – aber nur oben beim Skifahren. „Es gibt doch nichts Schöneres, die lieben das”, so Neureuther, der seine Tochter beim Skifahren filmte, Miriam erlaubte sich dabei einen „kleinen Scherz“. (ck)