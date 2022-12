Magdalena Rieger lässt im IBU Junior Cup erneut aufhorchen

Von: Sven Sartison

Magdalena Rieger hat nach ihren Top-Ergebnissen in Martell-Val Martello gut Lachen. © Kornatz/Archiv

Magdalena Rieger bestätigt im IBU Junior Cup ihre gute Form. Im Super-Sprint und Massenstart erzielt die Mittenwalderin jeweils gute Ergebnisse.

Martell – Eine Eintagsfliege ist die Leistung von Magdalena Rieger bei ihrer Premiere im IBU Junior Cup in Martell-Val Martello definitiv nicht gewesen, das hat die Biathletin vom SC Mittenwald eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Denn nach Platz sechs im Sprint am vergangenen Donnerstag ließ sie am Wochenende bei den weiteren Rennen in Südtirol erneut aufhorchen.

Beim Sieg ihrer DSV-Kollegin Johanna Puff am Samstag im Super-Sprint über 7,5 Kilometer kam Rieger trotz vier Schießfehlern als Elfte ins Ziel. Noch einmal steigern konnte sich die Mittenwalderin dann tags darauf im Massenstart.

Nach einer guten Leistung am Schießstand mit nur jeweils einem Fehlschuss im Liegend- und Stehendanschlag überquerte sie nach einer starken Schlussrunde als Siebte mit 1:24 Minuten Rückstand auf Siegerin Anna Andexer aus Österreich die Ziellinie. Damit belegt Rieger nach den ersten drei Rennen der Saison als drittbeste Deutsche den siebten Rang der Gesamtwertung.

„Das war eine wirklich tolle Leistung von ihr über diese drei Wettkämpfe“, schwärmt Bernhard Kröll, Stützpunktleiter Kaltenbrunn. Und auch die Belohnung vonseiten des DSV ließ in Form der Nominierung für die zweite Station im IBU Junior Cup ab Mittwoch im österreichischen Obertilliach nicht lange auf sich warten