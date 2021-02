Ski-WM: Riesenslalom der Frauen JETZT im Live-Ticker - DSV-Ass Filser macht Hoffnung

Bei der Ski-WM in Cortina d‘Ampezzo geht es zum Ende der Woche in die klassischen Technik-Disziplinen. Wir begleiten den Riesenslalom der Damen im Live-Ticker.

Die Ski-WM in Cortina verläuft für die DSV-Athleten bisher unerwartet erfolgreich.

Im Riesenslalom der Frauen geht Andrea Filser als einzige Deutsche an den Start.

Am Donnerstag, den 18. Januar um 10 Uhr fällt der Startschuss - mit unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts.

4 - Federica Brignone: Die Italienerin startet sehr aggressiv und ist richtig gut im Rennen, doch dann verpasst sie im unteren Teil den Übergang und verpasst das nächste Tor. Kein guter Auftakt für die Italienerinnen.

3 - Petra Vlhova: Die Titelverteidigerin zeigt einen guten Lauf, hat aber auch viele Rutschphasen drin. 0.83 Sekunden Rückstand auf Gisin.

2 - Marta Bassino: Die Italienerin gewann vier der sechs Riesenslaloms dieser Saison und zählt zum Favoritenkreis. Doch Bassino verpasst einen Übergang und verliert viel Zeit - 1.20 Sekunden Rückstand. Das ist eine kleine Überraschung.

1 - Michelle Gisin: Die Piste ist sehr eisig, der Durchgang ist lang. Da ist Durchhaltevermögen angesagt. Die Schweizerin legt die erste Richzeit hin.

Update vom 18. Februar, 9.58 Uhr: Gleich startet der erste Durchgang im Riesenslalom der Frauen. Andrea Filser geht als 30. ins Rennen.

Update vom 18. Februar, 9.15 Uhr: In knapp einer Stunde startet der Riesenslalom der Damen. Der DSV wird dabei einzig von Andrea Filser vertreten, die die Top 15 und damit eine persönliche Karrierebestleistung bei einem Einzelstart anvisiert. Ihre Bronzemedaille, die sie mit der deutschen Mannschaft am Mittwoch im Parallel-Rennen gewann, dürfte die 27-Jährige beflügeln.

Die großen Favoritinnen sind aber US-Superstar Mikaela Shiffrin, Titelverteidigerin Petra Vlhova aus der Slowakei und die italienische Riesentorlauf-Spezialistin Marta Bassino.

Meldung vom 17. Februar: Cortina d‘Ampezzo - Schon wieder Edelmetall! Beim Team-Event am Mittwoch freuten sich Stefan Luitz, Alexander Schmid, Emma Aicher und Andrea Filser über Bronze. Es ist bereits die vierte Medaille für das deutsche Team - die Erwartungen wurden längst übertroffen. Jetzt kommen die Technik-Disziplinen, der Riesenslalom der Frauen macht am Donnerstag den Anfang.

Deutsche Fans sind in dieser Disziplin verwöhnt - Viktoria Rebensburg gehörte in den letzten Jahren oft zu den besten. Doch die Bayerin hat ihre Karriere beendet. So ist Andrea Filser am Donnerstag bei der WM die einzige DSV-Starterin. Ihr bestes Weltcup-Ergebnis ist der 22. Rang. „Ich schaue in Richtung Top 15“, kündigt die 27-Jährige an.

Ski-WM in Cortina d‘Ampezzo: Andrea Filser will in die Top 15

„Ich habe ein paar harte Jahre hinter mir und bin froh, dass ich so ein gutes Umfeld daheim habe, das mich immer unterstützt hat“, sagte die 27-Jährige.

Die Favoritinnen für den viertletzten Wettbewerb in den Dolomiten (10.00 und 13.30 Uhr/ZDF und Eurosport) sind unter anderem US-Superstar Mikaela Shiffrin, Titelverteidigerin Petra Vlhova aus der Slowakei und die italienische Riesentorlauf-Spezialistin und Weltcup-Führende Marta Bassino. (epp mit dpa)