Rodeln bei den Olympischen Winterspielen in Peking: Wettbewerbe, Zeitplan, Favoriten

Felix Loch bei Olympia 2018 in Pyeongchang © Tobias Hase / dpa

Olympische Winterspiele 2022 – Rodeln: Alle Infos zu den Terminen, Wettbewerben, Favoriten und Übertragungen der Sportart im Überblick.

Peking – Die chinesische Hauptstadt trägt vom 4. bis 20. Februar die Olympischen Winterspiele 2022 aus. Damit geht Peking bereits im Vorfeld als zweifacher Austragungsort in die Geschichte ein, da auch die Olympischen Sommerspiele 2008 im Nationalstadion Peking stattfanden. Eine der sieben olympischen Sportarten wird Rodeln sein und die deutschen Rennrodler gelten traditionell als Favoriten.

Rodeln bei den Olympischen Winterspielen 2022: Die Wettkampfstätte

Wettkampfstätte der Rodel-Wettbewerbe der Olympischen Winterspiele 2022 wird das neu errichtete Yanqing National Sliding Center im Pekinger Stadtbezirk Yanqing sein. Die Kunsteisbahn hat die Form eines Drachens und wurde im November 2020 fertiggestellt. Sie kostete zweieinhalb Milliarden US-Dollar und weist bei einer Gesamtlänge von 1.975 Metern 16 Kurven auf. Bei den XXIV. Olympischen Winterspielen kommt sie bei den Sportarten Rennrodeln, Bobsport und Skeleton zum Einsatz.

Olympische Winterspiele 2022: Wettbewerbe & Termine der Sportart Rodeln

Im Rahmen der Olympischen Winterspiele 2022 werden vom 5. bis 10. Februar 2022 vier Wettbewerbe in der Sportart Rodeln stattfinden. Hier folgen die Termine der Rodel-Wettbewerbe im Überblick:

05.02.2022 Männer Einsitzer:

19:10/12:10 (Ortszeit/MEZ): Lauf 1

20:50/13:50 (Ortszeit/MEZ): Lauf 2

06.02.2022 Männer Einsitzer:

19:30/12:30 (Ortszeit/MEZ): Lauf 3

21:15/14:15 (Ortszeit/MEZ): Lauf 4

07.02.2022 Frauen Einsitzer:

19:50/12:50 (Ortszeit/MEZ): Lauf 1

21:30/14:30 (Ortszeit/MEZ): Lauf 2

08.02.2022 Frauen Einsitzer:

19:50/12:50 (Ortszeit/MEZ): Lauf 3

21:35/14:35 (Ortszeit/MEZ): Lauf 4

09.02.2022 Doppelsitzer:

20:20/13:20 (Ortszeit/MEZ): Lauf 1

21:35/14:35 (Ortszeit/MEZ): Lauf 2

10.02.2022 Teamstaffel:

21:30/14:30 (Ortszeit/MEZ)

Die Qualifikation für die Teilnahme erfolgt über den Rennrodel-Weltcup 2021/22.

Olympische Winterspiele 2022: Die Favoriten unter den Rennrodlern

Neben Bob und Skeleton zählt Rodeln zu den drei Sportarten im Bob- und Schlittensport, die bei den Olympischen Winterspielen 2022 ausgetragen werden. Gleichzeitig repräsentiert Rennrodeln mit Geschwindigkeiten zwischen 120 und 145 Kilometern pro Stunde die schnellste.

Als Favoriten gelten bei den Olympischen Winterspielen 2022 folgende Rennrodler:

Felix Loch (GER): Bislang errang er zwei Goldmedaillen im Einzel und eine im Team. Nachdem er bei den Olympischen Winterspielen 2018 Fünfter wurde, will er nun seinen Siegertitel zurück.

David Gleirscher (AUT): Der Olympiasieger von 2018 will seinen Titel auch 2022 verteidigen.

Natalie Geisenberger (GER): Die Olympiasiegerin von 2018 gilt als höchstdekorierte Rodlerin in der Geschichte der Olympischen Spiele und als erneute Anwärterin auf den Titel.

Dajana Eitberger (GER): Sie gewann 2018 in Pyeongchang die Silbermedaille und will sich 2022 Gold sichern.

Julia Taubitz (GER): Als doppelte Weltmeisterin 2021 im Einzel wie im Sprint hat sie ebenfalls gute Chancen auf den Sieg.

Tobias Wendl und Tobias Arlt (GER): Das Doppelsitzer-Team holte bereits bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi und 2018 in Pyeongchang Gold.

Bei den Olympischen Winterspielen 2022 gibt es in der Sportart Rodeln in vier Wettbewerben zwölf Medaillen zu gewinnen.

Olympische Winterspiele 2022: Die Übertragung der Rodel-Wettbewerbe

Ob im Fernsehen oder im Livestream: Wer die Wettbewerbe der Sportart Rodeln anlässlich der Olympischen Winterspiele 2022 in Echtzeit mitverfolgen möchte, der muss neben den Terminen und Zeiten auch die Zeitverschiebung berücksichtigen. Für Sportfans in Deutschland bedeutet das eine Zeitdifferenz von minus sieben Stunden.

Olympische Winterspiele 2022: Rodeln im TV

Die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ARD und ZDF werden die Olympischen Winterspiele 2022 täglich bis zu 16 Stunden lang live übertragen. Die Übertragung wird im Wechsel, aus einem gemeinsamen Olympia-Studio in Mainz stattfinden. Aufgrund der strengen Auflagen des chinesischen Staates sowie des Organisationskomitees wird sich nur ein kleines Team an Berichterstattern vor Ort in Peking befinden. Der kostenpflichtige Privatsender Eurosport wird die Olympischen Winterspiele 2022 durchgehend übertragen. Er bietet Fans der Sportart Rodeln die Gelegenheit, jeden Wettbewerb vollständig und in Echtzeit zu erleben.

Olympische Winterspiele 2022: Rodeln im Livestream

Jeweils bis zu sechs kostenfreie Livestreams der Olympischen Winterspiele 2022 täglich bieten die Sender ARD und ZDF. Wer alle Wettkämpfe der Sportart Rodeln im Livestream verfolgen möchte, der gönnt sich ein kostenpflichtiges Eurosport-Abo. Das funktioniert zum einen über Sky, zum anderen über Joyn PLUS+.