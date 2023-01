Unvergessliche Begegnung mit Rosi Mittermaier: „Unglaublich beeindruckend“

Von: Maximilian Kettenbach, Alexander Kaindl

Rosi Mittermaier ist tot. Der Bayerische Rundfunk widmete ihr am Donnerstag eine Sondersendung - mit Ski-Kommentator Bernd Schmelzer.

Garmisch-Partenkirchen – Der Tod von Rosi Mittermaier hat viele Menschen in Deutschland tief bewegt. Die Ski-Legende ist am Mittwoch, 4. Januar, im Alter von 72 Jahren verstorben. Sie war schwer krank, wie die Familie mitteilte.

Sohn Felix Neureuther hatte am Nachmittag noch den ersten Durchgang des Garmischer Nacht-Slaloms live mitkommentiert. Im zweiten Durchgang war er dann nicht mehr zu hören – man kann nur erahnen, was ihm in diesen schweren Momenten mitgeteilt wurde.

Bernd Schmelzer (r.) spricht über den Tod von Rosi Mittermaier. © IMAGO / APress /Screenshot / BR24

Rosi Mittermaier: BR-Sondersendung zur deutschen Ski-Legende hier im Live-Stream

Einer, der Neureuther bestens kennt, ist Bernd Schmelzer. Der TV-Reporter sitzt meistens an Felix‘ Seite, wenn in der ARD Ski-Events kommentiert werden.

Schmelzer war am Donnerstagnachmittag auch in einer BR-Sondersendung zu Wort gekommen (Video im Re-Live oben abrufbar). Darin ging es natürlich um das bewegte Leben von Rosi Mittermaier. Er würdigte die Ski-Ikone in den höchsten Tönen und erklärte, dass Rosi durch ihre Art „mehr erreichte, als viele Politiker“. Dabei sei sie „immer bei sich geblieben“.

Rosi Mittermaier gewann bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck zweimal Gold und einmal Silber. © picture alliance / dpa

Bernd Schmelzers Lieblings-Moment mit Rosi Mittermaier: „Das war unglaublich beeindruckend“

Gegenüber Merkur.de von IPPEN.MEDIA sagte Schmelzer außerdem exklusiv, dass er eine Begegnung mit Rosi Mittermaier niemals vergessen würde: „2016 haben wir in der Axamer Lizum an ihre Siege 40 Jahre zuvor erinnert und einen Film gedreht. Das war unglaublich beeindruckend. Sie kannte noch jede Bodenwelle, konnte sich an jedes Detail erinnern, wo sie wann Christian getroffen hat und wie er ihr gratuliert hat.“

Rosi Mittermaier hinterlässt ihren Mann Christian Neureuther (73), ebenfalls früherer Skirennläufer, die gemeinsamen Kinder Ameli (41) und Felix Neureuther (38) sowie die Enkelkinder.

Rosi Mittermaier: Zweimal Gold und einmal Silber bei Olympia

Sohn Felix fuhr als Slalomspezialist mehrere WM-Medaillen ein und beendete seine aktive Karriere vor knapp vier Jahren. Tochter Ameli arbeitet als Modedesignerin.

Mittermaier debütierte in der Saison 1966/1967 international, ihr erfolgreichster Winter sollte knapp zehn Jahre später folgen. Bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck gewann sie Gold in der Abfahrt und im Slalom, zudem Silber im Riesenslalom.

Markus Wasmeier über Rosi Mittermaier: „So einen Menschen findet man nicht wieder“

Diese Erfolge zählten damals gleichzeitig als WM-Medaillen, die Alpinen Skiweltmeisterschaften waren in die Winterspiele integriert. Hier gewann Mittermaier auch den Titel in der nichtolympischen Kombination. Zudem holte sie in diesem Winter den Sieg im Gesamtweltcup, am Saisonende trat Mittermaier im Alter von 25 Jahren zurück.

„Wir haben einen fantastischen Menschen verloren. Rosi hatte ein Herz so groß wie ein Bus, sie war immer für jeden da - das war einzigartig“, sagte Markus Wasmeier, Doppel-Olympiasieger von 1994 und Freund der Familie, dem SID: „So einen Menschen findet man nicht wieder, sie hinterlässt eine riesige Lücke.“ (akl/sid)