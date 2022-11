Routine heißt das Ziel

Von: Patrick Hilmes

Fokussieren, nicht denken, es ist etwas Besonderes: So will Simon Jocher in der anstehenden Saison den nächsten Schritt gehen.

Simon Jocher hat sich für die anstehende Weltcup-Saison ambitionierte Ziele gesetzt: Er will die Top 20 im Super-G sowie in der Abfahrt angreifen. Gelingen soll das mit einem paradoxen Mittel.

Copper Mountain – Ein bisschen Paradox ist das schon. Betreiben Athleten ihren Sport professionell, dann wollen sie nach ganz oben, zur Elite gehören, einer der besten der Welt werden. Das schaffen die wenigsten und ist entsprechend etwas ganz Besonderes. Doch um diesen Weg bestreiten zu können und letztendlich das Ziel zu erreichen, versuchen viele Athleten das Außergewöhnliche in etwas Gewöhnliches, etwas Alltägliches umzuwandeln. Das ist auch das Bestreben von Simon Jocher.

Startplätze unter den Top 30

Der Skifahrer vom SC Garmisch hat sich in den vergangenen zwei Saisons im Weltcup etabliert und peu à peu in den Ranglisten weiter nach vorne gearbeitet. Er gehört zu Deutschlands besten Speedfahrern, hat sich für den anstehenden Winter im Super-G sowie in der Abfahrt Startplätze unter den Top 30 erarbeitet. Er gehört also schon zur Elite. Doch er will höher und weiter hinaus, er möchte künftig um Weltcup-Siege, Weltmeisterschaftsmedaillen und olympisches Edelmetall mitfahren können. Er möchte Besonderes, Großes erreichen. Doch um das zu realisieren, darf er nicht denken, dass Weltcups etwas Spezielles, etwas Außerordentliches sind. Routine heißt das Zauberwort. „Rennen sind auch nur Skifahren“, betont Jocher.

Jahrelanges Training mit Mentalcoach

Damit dieser Satz auch wirklich in seinem Kopf verankert ist und er sich weniger Gedanken bei und vor den Rennen macht, einfach nur schnell Ski fährt, bedarf es reichlich Training. Deshalb arbeitet Jocher schon seit Jahren mit einem Mentalcoach zusammen. Gemeinsam gehen sie immer wieder seine Startvorbereitungen durch, versuchen, sämtliche Abläufe zu standardisieren. „Das gibt einem mehr Sicherheit – mehr Routine, mehr Gas“, sagt der Wahl-Grainauer. Vorbild dabei ist sein Teamkollege Thomas Dreßen. Der Mittenwalder kann etwas, das nur wenige können, etwas Besonderes. Egal wie schwach seine Leistungen im Training zuvor auch waren, „er kann im Rennen einfach den Schalter umlegen, ist auf den Punkt da“. Jocher bezeichnet Dreßen daher gerne auch als „Rennsemmel“.

Aus dem Schatten von Thomas Dreßen und Co. heraus

Doch allzu viel will sich Jocher gar nicht vom Aushängeschild des DSV abschauen, sucht viel mehr seinen individuellen Weg. „Ich mache mein eigenes Ding, laufe nicht mehr hinterher.“ Die Zeiten sind vorbei, ist der gebürtige Schongauer doch mittlerweile 26 Jahre. Er will aus dem Schatten heraustreten, selbst ganz vorne mitmischen. Gerne hätte er das bereits in dieser Saison getan, doch der Weltcup-Auftakt Ende Oktober in Zermatt (Schweiz) wurde abgesagt. Zum einen sah auch Jocher die Ansetzung so früh im Jahr kritisch, doch zugleich ist jeder Spitzensportler in gewisser Weise ein Egoist, denkt natürlich an den eigenen Fortschritt. So sagt Jocher: „Aber es sind auch zwei Chancen weniger für mich, da die Rennen nicht ersetzt werden.“

Weltcup-Auftakt in Lake Louis

Nun muss er sich bis zum 25. November gedulden. Dann steht in Lake Louise (Kanada) die erste Abfahrt gefolgt von zwei Super-G’s an. Derzeit bereitet sich das DSV-Speedteam in Copper Mountain (USA) auf den Saisonstart vor. Vorbei ist die Zeit mit Koordinationsübungen am Strand in Italien, den Klettereinheiten in den Berchtesgadener Alpen oder die Fahrradtouren durch Bayern. Jocher, Dreßen und Co. sind längst zurück auf Schnee und brennen auf den Weltcup-Auftakt. Sollte sein Rücken, der ihm zuletzt ein paar Probleme bereitet hat, ihn nicht hindern, nimmt sich Jocher für den Winter vor, die Top 20 anzugreifen – Abfahrt wie Super-G. Zugleich will er sich wieder ein WM-Ticket – 6. bis 19. Februar 2023 in Courchevel und Méribel (Frankreich) – sichern und an seinen starken fünften Platz in der WM-Kombination 2021 anknüpfen.

Druck sind diese ambitionierten Ziele für ihn nicht, „das ist nur Druck, wenn man es zulässt“. Top-Ergebnisse sollen halt für Simon Jocher zur Routine werden.