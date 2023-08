Ski-Legende erschüttert über Unwetter: „Meine Heimat ist ruiniert“

Von: Melanie Gottschalk

Ski-Legende Tina Maze ist schockiert über die Zerstörung, die Unwetter in ihrer Heimat Slowenien hervorgerufen haben – und bittet ihre Fans um Hilfe.

München – Schwere Unwetter haben Teile Sloweniens, Österreichs und Kroatiens heimgesucht und schlimme Verwüstungen hinterlassen. Das Hochwasser geht langsam zurück, dadurch wird das Ausmaß der Zerstörung erst richtig sichtbar. Die ehemalige Ski-Rennfahrerin Tina Maze zeigt sich nun erschüttert über die Folgen des Unwetters – und bittet ihre Fans um Hilfe.

Tina Maze Geboren am: 2. Mai 1983 (Alter 40 Jahre), Slovenj Gradec, Slowenien Disziplin: Super-G, Riesenslalom, Kombination, Abfahrt, Slalom Größte Erfolge: 2x Olympiasiegerin, 4x Gold bei Weltmeisterschaften, 1x Gesamtweltcup, 26x Sieg bei Weltcup-Rennen

Tina Maze teilt erschütternde Bilder aus ihrer slowenischen Heimat

Auf Instagram teilte die 40-Jährige ein kurzes Video, das das Hochwasser in ihrem slowenischen Heimatort Crna na Koroskem nahe der österreichischen Grenze zeigt. Dazu schreibt sie: „Ich kann es nicht fassen, was da gerade in Slowenien passiert.“ Die Fluten der vergangenen Tage hätten ihre Heimat Crna na Koroskem so ruiniert, wie nie zuvor. „Die Infrastruktur (Wasser, Elektrizität und Straßen) ist zerstört, viele Häuser und Unternehmen wurden geflutet.“

Abschließend bedankt sich die Olympiasiegerin bei den Bewohnern, den Feuerwehrleuten, Soldaten und allen anderen, die zum Helfen gekommen sind – und richtet eine Bitte an ihre Fans. „Aktuell können wir noch nicht vor Ort helfen, da die Straßen immer noch gesperrt sind. Aber wir können Geld sammeln, damit alles, was kaputtging, wieder aufgebaut werden kann“, schreibt sie abschließend in ihrem Post.

Tina Maze gelang 2012/13 fast ein historischer Coup

Während ihrer aktiven Karriere als Skirennfahrerin führte an Tina Maze kaum ein Weg vorbei. Sie ging in allen Disziplinen an den Start, besonders erfolgreich war sie aber im Riesenslalom. Bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi holte sie zweimal Gold, zwischen 2011 und 2015 wurde sie insgesamt viermal Weltmeisterin in verschiedenen Disziplinen.

Ski-Legende Tina Maze ist schockiert über die schweren Unwetter in ihrer Heimat Slowenien. © Montage: Tina Maze/instagram/ANP/imago

In der Saison 2012/13 gelang ihr fast ein historischer Coup. Denn neben dem Gesamtweltcup konnte sie sich auch die kleinen Kristallkugeln im Super-G-Weltcup, Riesenslalomweltcup und Kombinationsweltcup sichern. Im Abfahrtsweltcup und Slalomweltcup wurde sie am Ende knapp Zweite – und verpasste damit die Gelegenheit, als erste Skirennfahrerin überhaupt alle fünf Disziplinen in einer Saison für sich zu entscheiden.

2017 beendete sie dann offiziell ihre Karriere, zuvor hatte sie bereits längere Pausen eingelegt, sich den Schritt zurück in den Weltcup aber zu dieser Zeit noch offen gelassen. Mittlerweile ist sie Mutter einer Tochter und als TV-Expertin tätig. (msb)