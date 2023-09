„Am Ende der Welt“: Deutsche Ski-Frauen geraten in Schneesturm

Von: Jannek Ringen

Ganz ungefährlich war ihre Saisonvorbereitung in Südamerika nicht. Katrin Hirtl-Stanggaßinger und Fabiana Dorigo melden sich aus Argentinien.

Ushuaia – In der Vorbereitung auf die neue Saison haben sich die beiden Skirennläuferinnen Katrin Hirtl-Stanggaßinger und Fabiana Dorigo auf den Weg nach Argentinien gemacht, um das andere Ende der Welt zu erkunden. Die Skier durften dabei natürlich nicht fehlen. Ganz ungefährlich war die Tour durch die Berge Argentiniens nicht.

Katrin Hirtl-Stanggaßinger Geboren: 7. Mai 1998 (Alter 25 Jahre), Schönau am Königsee Debüt im Weltcup: 2016 Größte Erfolge: Silber bei den Olympischen Jugendspielen und Junioren-WM

Bundespolizei und Abfahrt – Hirtl-Stanggaßinger und Dorigo haben einiges gemeinsam

Auf Skiern fühlen sich Hirtl-Stanggaßinger und Dorigo heimisch und besonders das Tempo lieben die beiden. In der Wintersport-Saison sind die beiden 25-jährigen Frauen im Super-G und Riesenslalom unterwegs und kämpfen um die Erfolge. Die beiden Athletinnen, deren Geburten nur fünf Tage auseinander liegen, waren in der vergangenen Saison beide im Weltcup unterwegs.

Bereits mit 18 Jahren debütierte Hirtl-Stanggaßinger im Weltcup. Mittlerweile gelang es ihr sogar, die ersten Punkte zu sammeln. Dorigo wartet weiterhin auf ihre ersten Erfolge. Beruflich sind die beiden Wintersportlerinnen bei der Bundespolizei tätig, wodurch sich die Karriere im Leistungssport möglich machen lässt.

Training am anderen Ende der Welt – Cerro Castor fordert die Athletinnen

Die Athleten und Athletinnen im Wintersport bereiten sich derzeit auf die neue Saison vor. Wo könnte dies besser gelingen, als am anderen Ende der Welt, wo derzeit Winter ist? Deshalb reiste das Abfahrt-Duo nach Ushuaia in Argentinien. Die 75.000-Einwohnerstadt ist die südlichste Stadt in Argentinien und liegt am Cerro Martial, der sich über 1300 Meter über dem Meeresspiegel befindet.

Im angrenzenden Skigebiet Cerro Castor haben Hirtl-Stanggaßinger und Dorigo die vorhandenen Verhältnisse genutzt, um sich in der Abfahrt zu verbessern. Via Instagram gaben die beiden ihren Followern einen Einblick in ihre dreiwöchige Reise ans „andere Ende der Welt“, wie Hirtl-Stanggaßinger in ihrem Post schrieb.

Deutsche Ski-Frauen geraten in Argentinien in Schneesturm

Was neben einer malerischen Kulisse auch zu sehen war: Die beiden sind in einen Schneesturm geraten. Ein Video zeigt die beiden Ski-Stars mit dem Trainer-Team beim Kampf gegen den Sturm. Zum Glück wurde dieser von allen Beteiligten unbeschadet überstanden. (jari)