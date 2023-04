Biathlon-Legende ereilt schwerer Schicksalsschlag: „Hatte solche Angst“

Von: Melanie Gottschalk

Magdalena Forsberg dominierte den Biathlon Anfang der 2000 nach Belieben. © Fredrik Sandberg/imago

Im Biathlon hat sie fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Doch dann ereilte Magdalena Forsberg ein Schicksalsschlag, der ihr Leben auf den Kopf stellte.

München - Die Schwedin Magdalena Forsberg gilt bis heute als eine der erfolgreichsten Biathletinnen aller Zeiten. Die heute 55-Jährige beherrschte den Biathlon-Zirkus Ende der 1990er und Anfang der 2000er-Jahre, wurde in dieser Zeit sechsmal Weltmeisterin, gewann 42 Weltcup-Rennen und holte sich sechs Jahre in Folge den Gesamtweltcup. Einzig olympisches Gold blieb ihr verwehrt, 2002 in Salt Lake City wurde sie zweimal Dritte. Ihre Bilanz kann sich trotzdem sehen lassen.

Name: Magdalena Forsberg Alter: 55 Jahre (25. Juli 1967) Disziplin: Biathlon Größte Erfolge: 2x Bronze bei Olympischen Spielen, 6x Gold Weltmeisterschaft, 1x Silber Weltmeisterschaft, 5x Bronze Weltmeisterschaft, 6x Sieg Gesamtweltcup, 42x Sieg im Weltcup

2018 wird Tumor bei Biathlon-Legende Forsberg festgestellt

Bis heute ist die Biathletin deshalb in Schweden ein Star. Doch was die meisten bisher nicht wussten: Nach dem Ende ihrer Karriere ereilte sie ein schwerer Schicksalsschlag, der ihr ganzes Leben auf den Kopf stellte. Im Podcast „Vägen till toppen“ – zu Deutsch: „Der Weg an die Spitze“ – mit der schwedischen Moderatorin Camilla Nordlund erzählte Forsberg kürzlich, dass 2018 ein Tumor bei ihr festgestellt wurde.

Sie habe mit schlimmen Magenschmerzen zu kämpfen gehabt, weshalb sie sich im Mai 2018 entschied, einen Arzt aufzusuchen. Die Diagnose: Nieren-Tumor. Das habe ihr den Boden unter den Füßen weggezogen. „Es war ein großer Schock“, sagte die Biathlon-Legende im Podcast.

Nach Wochen des Bangens: Gute Neuigkeiten für Biathlon-Legende Forsberg

Der schlimmste Gedanke nach der Diagnose für sie: Dass ihre beiden Kinder ohne sie leben müssen. „Ich hatte solche Angst, vor allem davor, meine Kinder nicht aufwachsen sehen zu können. Zu meiner wichtigsten Aufgabe wurde es, ihnen alles beizubringen. Können sie die Waschmaschine bedienen? Wie oft soll die Bettwäsche gewechselt werden? Können sie über Gefühle sprechen? Können sie Pasta kochen?“, beschreibt Biathlon-Legende Forsberg die emotionale Zeit.

Forsberg wurde operiert, der Tumor entfernt. Acht Wochen danach, im Spätherbst 2018, sei dann die erlösende Diagnose gekommen. Das Gewächs an ihrer Niere war gutartig. „Ich habe ein Bonusleben bekommen, und dafür bin ich sehr dankbar“, sagte die Biathlon-Legende im Podcast „Vägen till toppen“.

