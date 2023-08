Sennhofer bekommt Belohnung für den Trainingsfleiß

Wieder auf Skiern: Marinus Sennhofer (20). © Cornelia und Paul Schmidt

Fünfeinhalb Monate ist es her, dass sich Marinus Sennhofer das Kreuzband gerissen hat. Jetzt steht er wieder auf Skiern.

Kreuth – Mit einem Kreuzbandriss endete für Nachwuchs-Skifahrer Marinus Sennhofer im Februar abrupt die Saison. Reha statt Rennen fahren war angesagt. Nun stand der 20-jährige Kreuther erstmals wieder auf Ski und freut sich, dass er ohne Beschwerden in die Vorbereitung auf den kommenden Winter gehen kann. Noch mit reduziertem Programm aber voll Zuversicht, dass er ab September wieder gemeinsam mit seiner Mannschaft trainieren kann.

„Die medizinischen und Sporttauglichkeits-Tests habe ich alle erfolgreich absolviert“, sagt der Kreuther erleichtert darüber, dass sein Gefühl auch ärztlich bestätigt wurde: „Aktuell habe ich 90 Prozent der Kraft vom gesunden Bein erreicht.“ Die größte Aufgabe sei es gewesen, die Oberschenkelmuskulatur möglichst zu erhalten und wieder aufzubauen, so Sennhofer, der froh war, schon zwölf Tage nach der Operation der Quadrizeps-Sehne seine Krücken zur Seite stellen zu können.

Nach der Reha im Medical Park Bad Wiessee übernahmen die Physiotherapeuten und Sportwissenschaftler der Bundespolizei in Bad Endorf. Einerseits wurde das Training optimal auf den 20-Jährigen eingestellt. Andererseits gab es Sennhofer zusätzlich Auftrieb, wieder mit Kollegen trainieren zu können. „Im Team geht einfach mehr“ freute er sich, nicht mehr allein an Muskelaufbau und koordinativen Fähigkeiten arbeiten zu müssen, sondern zusammen mit dem Garmischer Luis Vogt, Linus Witte aus Bad Aibling und Matthias Kagleder vom WSV Samerberg seine Trainingseinheiten abzuspulen und dabei auch von der „sehr guten Teamdynamik“ zu profitieren.

Einen ordentlichen Schub gab Sennhofer auch das erste Schneetraining. Obwohl ein unangenehmer Tag mit Nebel und Regen, hätte der in den B-Kader aufgestiegene Athlet nicht glücklicher sein können. „Das Wetter war wirklich egal, weil ich so viel Spaß gehabt hab“, beschreibt er seinen ersten Skitag nach fünfeinhalb Monaten, an dem er es noch verhalten angehen ließ, um das Knie Schritt für Schritt an die Belastung zu gewöhnen. Für ihn war es in erster Linie die Belohnung für den Trainingsfleiß der zurückliegenden Monate und ein „schönes Gefühl, wenn man merkt, dass es sich ausgezahlt hat“. Zweimal in der Woche versucht er nun nach Hintertux zu fahren und langsam Tempo und Druck zu steigern.

Die Zwangspause sieht der Kreuther auch als Chance, seine Skitechnik zu verbessern. In den vergangenen zehn Jahren habe sich ein Automatismus eingeschliffen, tendenziell zu viel auf dem Innenski zu stehen. Nach so langer Zeit ohne Skifahren hofft er, diese fehleranfällige Position ausmerzen zu können. So stehen jetzt im Schnee viele Übungen an, während es im September in Saas-Fee daran gehen soll, sich wieder ans Renntempo zu gewöhnen. Zunächst ohne, dann mit Stangen. Ziel sei es, Anfang Dezember in die Rennsaison einzusteigen. Ob gleich in beiden Technik-Disziplinen, wird sich herausstellen. Zunächst liegt sein Fokus auf dem Slalom. Um dafür optimal vorbereitet zu sein, hat er immerhin noch drei Monate Zeit. Entsprechend ist Sennhofer „sehr optimistisch“. Für die ersten Wettkämpfe hat er keinen Druck: „Ich denke, dass ich die ersten Rennen sehr befreit an den Start gehen kann“, gibt er sich zuversichtlich und freut sich schon auf den nächsten Tag im Schnee.