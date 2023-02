„Sie erinnert mich an Magdalena Neuner“

Biathlon-Cheftrainer spricht in höchsten Tönen von Selina Grotian

Selina Grotian gilt als eines der größten deutschen Biathlon-Talente. Die 18-jährige Mittenwalderin erinnert Damen-Cheftrainer Kristian Mehringer an die Biathlon-Ikone Magdalena Neuner, in einem Punkt sei sie sogar weiter als die zweifache Olympiasiegerin in ihrem Alter.

Mittenwald – Den ersten Kontakt hat es im August 2022 gegeben. Natürlich war Kristian Mehringer als Cheftrainer Damen bei der Sommer-Weltmeisterschaft der Biathleten in Ruhpolding dabei. Klar, sein Fokus lag auf den etablierten Kräften aus dem Weltcup-Team. Doch auch bei den Junioren und Jugendlichen schaute er ganz genau hin. Schließlich gilt es stets, auch die Talente im Blick zu haben. Aus wem kann mal etwas werden, wer hat das Zeug dazu, einmal zur Weltspitze zu gehören?

Beim Sprint der Juniorinnen wurde ihm eine klare Antwort auf diese Fragen präsentiert. Hinterher stand diese Antwort mit einem breiten Grinsen wie ein Honigkuchenpferd ganz oben auf dem Stockerl und wurde mit der Goldmedaille geschmückt. Da stand auch für Mehringer fest: „Okay, das ist eine für die Zukunft.“ Die Rede ist von Selina Grotian.

Grotian ist eine Kandidatin für das Weltcup-Finale in Oslo

Seitdem hat der Cheftrainer die Mittenwalderin auf dem Schirm. Erst bewegte sich Grotian noch am äußeren Rand von Mehringers Radar. Doch mit jedem Rennen dieser Saison nähert sie sich dem Zentrum an. Bei der Europameisterschaft in der Vorwoche machte Grotian den nächsten Sprung. Die 18-Jährige heimste den kompletten Medaillensatz ein – Gold, Silber und Bronze. Ihre schlechteste Platzierung in den vier Rennen war Rang fünf im Sprint. Wohlgemerkt: Nicht bei den Juniorinnen, sondern bei den Damen. Mehringer ist begeistert: „Absolute Klasse, und das in dem Alter.“ Das Resultat: Die Zukunft ist beinahe schon Gegenwart. Grotian ist eine der Kandidatinnen für das Weltcup-Finale in Oslo (Norwegen) vom 16. bis 19. März.

Absprache mit Heimtrainer Bernhard Kröll

Doch daran sind Bedingungen geknüpft. Zunächst gilt es abzuwarten, wie sich die Athletin vom Skiclub Mittenwald bis Mitte März fühlt, ob sie ihre Form konservieren kann, oder ein Weltcup hinten raus doch zu viel wäre. In dieser Hinsicht will sich Mehringer in Ruhe mit Junioren-Verbandstrainer Andreas Birnbacher und Grotians Heimcoach Bernhard Kröll besprechen. Gemeinsam möchten sie ausloten, wann der richtige Zeitpunkt für den nächsten Schritt ist. „Man darf eine so junge Athletin nicht überfordern, gleichzeitig aber auch nicht unterfordern“, betont der Ruhpoldinger. Das Alter an sich spiele keine Rolle. Leistungsvermögen und mentale Stärke sind die größeren Faktoren. „Sie macht von ihrer Persönlichkeit einen sehr stabilen Eindruck.“

Vergleich mit Neuner und Dahlmeier

Wie einst Magdalena Neuner (heute Holzer) und Laura Dahlmeier. Der Vergleich mit den beiden ehemaligen Biathlon-Ikonen ist gar nicht zu verhindern. Schon seit Längerem wird Grotian in den Medien als „Juwel“, „Supertalent“ oder „Biathlon-Hoffnung“ betitelt und mit den großen Namen der Szene in Verbindung gebracht. Auch Mehringer hat beim Gedanken an die Mittenwalderin gleich jemanden im Kopf. „Sie erinnert michvom Typ her mehr an Magdalena. Laura ist ein anderer Typ. Aber beide sind starke Charaktere.“ Das müsse ebenso das Ziel von Grotian sein, eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln, sich von solchen Vorbildern etwas abzukapseln, auch wenn man die gleichen Erfolge feiern will.

Grotian will einfach weiter ihr Ding machen

In diesem Punkt scheint die Isartalerin auf dem besten Weg zu sein. Sie freut sich über die Schlagzeilen, darüber, dass man große Stücke auf sie hält. „Aber ich sehe das nicht als Druck an, sondern ziehe das Positive für mich heraus. Ich will einfach locker und entspannt weiter mein Ding machen“, betont Grotian selbst. Ganz schön abgeklärt und bodenständig. Kann Heimtrainer Kröll nur bestätigen: „Sie ist in dieser Saison wieder reifer geworden und sehr weit in diesem Punkt für ihr Alter.“

Selina ist am Schießstand schon jetzt stabiler als es Magdalena in diesem Alter war.“

Gilt ebenso für den sportlichen Teil. Die große Stärke der Zollbeamtin ist das Laufen. In der Loipe gehört sie stetig zu den Schnellsten, nur am Schießstand hapert es ab und an. Ging Neuner zu ihrer aktiven Zeit ähnlich. Ein, zwei, manchmal gar noch mehr Fehler als die Konkurrenz konnte sich die Wallgauerin leisten und bekam am Ende doch immer wieder Edelmetall um den Hals gehängt. Auch in diesem Punkt erinnert Grotian den Cheftrainer an die zweifache Olympiasiegerin, sieht sie bei diesem Aspekt sogar einen Schritt voraus. „Selina ist am Schießstand schon jetzt stabiler als es Magdalena in diesem Alter war.“ Bewies sie bei der EM in der Mixed-Staffel. Das zweite Schießen beendete Grotian binnen sagenhaften 20,5 Sekunden – fehlerfrei. „Das schaffen selbst im Weltcup nicht allzu viele“, zeigt sich Mehringer beeindruckt. „Diese Frechheit, dieses Selbstbewusstsein zu haben und sich zu sagen: ,Ich probier’ es einfach‘. Das ist sehr stark.“ Und wenn es nicht hinhaut, steht ja noch die Schlussrunde an. „Diese Fähigkeit, in der letzten Runde die Schnellste sein zu können, ist schwierig anzutrainieren. Das muss ein Stück weit auch angeboren sein.“

Cheftrainer begeistert von der rasanten Entwicklung Grotians

Der Cheftrainer freut sich extrem über Grotians rasante Entwicklung und auf ihr Weltcup-Debüt, das durchaus in naher Zukunft liegen könnte. „Solche Talente kann sich jeder Trainer nur wünschen.“ Aber noch übt er sich in Geduld, denn auch wenn die Mittenwalderin schon an der Eliteklasse anklopft: Sie bleibt vor allem die Hoffnung für die Zukunft.