Olympiasieg aus dem Nichts! Dieses Skeleton-Gold für Deutschland ist eine echte Sensation

Von: Marius Epp, Antonio José Riether

Hanna Neise holte sensationell die Goldmedaille. © Michael Kappeler/dpa

Medaillen-Alarm im Skeleton! Den deutschen Starterinnen wurden gute Chancen auf Edelmetall zugerechnet, am Ende gewann eine von ihnen überraschend Gold.

Olympische Winterspiele in Peking: Skeleton der Damen

Nach den ersten drei Läufen sah es nach zwei Medaillen aus, am Ende durfte sich nur Hannah Neise freuen.

Alle Infos zum Rennen im National Sliding Center von Yanqing.

Olympia: Skeleton-Finale der Damen - Resultat nach 4 von 4 Durchgängen:

Zeit 1. Hannah Neise (Deutschland) 4:07.620m 2. Jaclyn Narracott (Australien) +0.620s 3. Kimberly Bos (Niederlande) +0.840s

Beim Frauen-Wettbewerb im Skeleton sorgt Hannah Neise für eine Sensation. Die 21-Jährige, die in 14 Weltcuprennen kein Podium erreichen konnte, holt sich den Olympiasieg. Das überraschende Podium ergänzen die Australierin Jaclyn Narracott und Kimberley Bos aus den Niederlanden. Enttäuschend endete der vierte Lauf für Tina Hermann, die am Ende nur auf Platz vier landete. Der deutsche Doppel-Sieg wie am Vortag bei den Herren bleibt somit aus.

Hannah Naise (Deutschland), 4. Lauf: Die Führende kommt gut auf die Bahn, bleibt zunächst fehlerfrei und gerät nicht an die Bande. Sie nimmt mehr Geschwindigkeit auf als Narracott - und beendet ihren Lauf! Naise holt bei ihren ersten großen Rennen ihr erstes Podium, und dann gleich bei Olympia. Es ist die zweite Goldmedaille für Deutschland in Yanqing!

Narracott (Australien) 4. Lauf: Die Australierin Jaclyn Narracott hält ihren Vorsprung auf Bos und Hermann, mit einer Zeit von 4:08.24 Minuten sichert sie sich die Silbermedaille!

Tina Hermann (Deutschland), 4. Lauf: Nun kommt Hermann auf die Bahn, doch sie bekommt keine Geschwindigkeit in ihren Durchgang. Damit holt sich Kimberly Bos die Bronzemedaille, die Deutsche fällt wohl auf den vierten Rang zurück. Sehr bitter für die Ehringhausenerin.

Kimberley Bos (Niederlande), 4. Lauf: Die Oranje-Fahrerin setzt ebenfalls keinen optimalen Lauf hin, setzt sich mit 4:08:64 Minuten aber vor Rahneva.

Rahneva (Kanada), 4. Lauf: Die Fünfte nach drei Durchgängen war Mirela Rahneva. Die Kanadierin kann keinen guten Lauf hinlegen, sie kann nur acht Hundertstel auf Uhlaender verteidigen. Die Zeit der Kanadierin: 4:09.15 Minuten.

Jacqueline Lölling (Deutschland), 4. Lauf: Die Deutsche, die auf Rang sechs lag, kann Uhlaenders Zeit nicht überbieten und fällt hinter Anna Fernstädt zurück. Nur Platz acht für die Siegenerin.

4. Lauf: Wir nähern uns den sechs letzten Läuferinnen. Als dreizehnte kommt Anna Fernstädt an die Reihe und setzt eine neue Marke, auch wenn ihr Durchgang sehr holprig ist. Die US-Amerikanerin Katie Uhlaender setzt sich kurz darauf vor die Tschechin.

4. Lauf: Nach den Läufen der Chinesin Li Yuxi und der Belgierin Kim Meylemans ist Kanakina noch immer Erste. Die Österreicherin Janine Flock landet mit einer Zeit von 4:10.04 Minuten vor der Russin, die Chinesin Zhao Dan nimmt ihr den vorerst ersten Rang jedoch wieder ab. Neue Bestzeit: 4:09.52 Minuten.

4. Lauf: Die Italienerin Valentina Margaglio fährt eine starke Zeit von 4:10.38, die Brasilianerin Nicole Rocha Silveira landet hinter ihr. Die Russin Alina Tararychenkova muss sich nach ihren vierten Läufen hinter Margaglio und Rocha Silveira in der Wertung eingliedern. Ihre Landsfrau Julija Kanakina übernimmt jedoch nach einem sehenswerten Lauf nun die Führung und immerhin wird beste Russin.

4. Lauf: Die Starterinnen beginnen nun, die Britin Laura Deas landete auf Rang 20 und fängt an, kommt auf eine Endzeit von 4:11.55 Minuten. Als nächstes ist die 33-Jährige Lettin Endija Tērauda an der Reihe und muss Deas vorbeiziehen lassen, doch kurz darauf schnappt sich die Kanadierin Jane Channell die temporäre Führung mit einer Gesamtzeit von 4:10.950 Minuten. Die Russin Jelena Nikitina aus Russland übertrumpft ihre Vorgängerin knapp und setzt mit 4:10.87 Minuten eine neue Bestmarke. Doch noch sind 16 weitere Athletinnen an der Reihe.

Update von 14.45 Uhr: Zehn Minuten noch bis zum letzten und entscheidenden Durchgang beim Skeleton-Wettbewerb der Frauen. Deutschland liegt in Person von Hannah Neise vorne, Tina Hermann liegt auf Platz drei.

Olympia: Skeleton-Finale der Damen - Zwischenstand nach 3 von 4 Durchgängen:

Athletin Zeit 1. Platz Neise (Deutschland) 3:05.990m 2. Platz Narracott (Australien) +0.140s 3. Platz Hermann (Deutschland) +0.480s 6. Platz Lölling (Deutschland) +0.950s

Olympia: Skeleton-Finale der Damen im Live-Ticker - dritter Lauf mit drei starken deutschen Starterinnen

3. Lauf: Die Britin Brogan Crowley, Kelly Curtis aus den USA, die Südkoreanerin Kim Eun-ji sowie die Starterin aus Puerto Rico Kellie Delka und Katie Tannenbaun von den Amerikanischen Jungferninsel scheiden aus. Die besten zwanzig Teilnehmerinnen treten ab 14.55 Uhr MEZ im letzten Durchgang gegeneinander an, dann kämpfen Hannah Neise und Tina Hermann um Edelmetall. Besonders Neise hat nach ihrem dritten Lauf gute Chancen auf die Goldmedaille.

3. Lauf: Bis auf die Österreicherin Janine Flock schafft es bislang keine Athletin, unter die ersten zehn vorzustoßen. Noch acht Teilnehmerinnen nehmen am dritten Lauf teil. Die letzten fünf der 25 Starterinnen scheiden hier aus.

3. Lauf: Die Top Ten ist durch, nun folgen noch 15 weitere Athletinnen, die aber wohl nicht zur Gefahr für die deutschen Medaillenträume werden könnten.

Li (China), 3. Lauf: DIe zweite Chinesin kommt erst gegen die Bretter, stößt gegen die Bande und bleibt auf Platz zehn.

Rahneva (Kanada), 3. Lauf: Ihre zweitschnellste Zeit bringt die Kanadierin auf die Bahn, sie verbessert sich auf den 5. Rang.

Olympia: Skeleton-Finale der Damen im Live-Ticker - drei deutsche Starterinnen vorne dabei

Uhlaender (USA), 3. Lauf: Die US-Athletin verbessert sich von Rang 8 auf 6, ihr Rückstand auf die drittplatzierte Hermann wächst jedoch deutlich.

Anna Fernstädt (Tschechien), 3. Lauf: Die Tschechin kann nicht den Speed ihrer Vorläuferinnen auf die Bahn bringen, kann sich aber auch vor Zhao positionieren.

Bos (Niederlande), 3. Lauf: Die Kroatin Kimberley Bos fährt etwas zu wild, holt jedoch auf. Sie schiebt sich mit 35 Hunderstel vor Lölling.

Lölling (Deutschland), 3. Lauf: Die dritte Deutsche ist Jacqueline „Jacka“ Lölling, auch sie macht den ein oder anderen Fehler, überholt jedoch ihre Vorläuferin Zhao. Doch nun liegt sie 47 Hundertstel hinter Neise, zuvor waren es 15 Hundertstel.

Zhao (China), 3. Lauf: Nach einem schweren Drift liegt die Chinesin mit 16 Hundertstel hinter Neise, die Medaille rückt für die Lokalmatadorin schon in die Ferne. Ihre Zeit: ausbaufähige 1:02.53 Min..

Olympia: Skeleton-Finale der Damen im Live-Ticker - Deutsches Duo weiter auf Medaillenkurs

Hermann (Deutschland), 3. Lauf: Nun ist die aktuelle Dritte Tina Hermann im Einsatz! Die Hessin kann nicht die Zeit ihrer herankommen, mit 1:01.90 Min. muss sie sich wieder auf Rang drei einordnen. Noch gibt es aber einen letzten entscheidenden Durchgang, bei dem sie vorlegen kann.

Neise (Deutschland), 3. Lauf: Hannah Neise kommt stark raus, hat nach der zweiten Messung nur noch 16 Hundertstel Rückstand, überholt sie wenige Kurven später sogar. Die 21-Jährige legt einen sauberen Lauf hin und ist am Ende vierzehn Hundertstel vorne! Wieder ein neuer Bahnrekord in Yanqing.

Narracott (Australien) 3. Lauf: Die Führende beginnt im dritten von vier Läufen! In der ersten Ausfahrt driftet sie leicht, kommt nach der vierten Kurve leicht an die Bande, bleibt jedoch schnell unterwegs. Auch wenn sie die beiden Fehler vom Anfang etwas Zeit kosten, fährt sie einen neuen Bahnrekord mit 1:01.79 Min.. Starker Auftritt von Jaclyn Narracott!

Olympia: Skeleton-Finale der Damen - Zwischenstand nach 2 von 4 Durchgängen:

Athletin Zeit 1. Platz Narracott (Australien) 2:04.340m 2. Platz Neise (Deutschland) +0.210s 3. Platz Hermann (Deutschland) +0.230s

Update vom 12. Februar, 13.05 Uhr: Noch eine Viertelstunde, bis die deutschen Frauen beim Skeleton-Wettbewerb an den Start gehen. Die deutsche Starterinnen wollen ab 13.20 Uhr im Yanqing National Sliding Center ihre Medaillenambitionen untermauern.

Update vom 12. Februar, 12.39 Uhr: Nach dem Doppel-Medaillensieg der Männer sind die deutschen Frauen beim Einzelwettbewerb der Skeletonis gefordert. Hannah Neise und Weltmeisterin Tina Hermann könnten sich jeweils eine Medaille schnappen, ab 13.20 Uhr geht es mit dem dritten von vier Durchgängen los.

Olympia: Skeleton-Finale der Damen im Live-Ticker - Deutschland stets siegreich in Yanqing

Erstmeldung vom 12. Februar:

Yanqing - Den 2,5 Milliarden teuren und brandneuen Eiskanal am Fuße des Xiaohaituo-Gebirges haben sich die deutschen Rodler zu eigen gemacht - anders kann man es nicht ausdrücken. Vier Gold- und zwei Silbermedaillen nehmen Johannes Ludwig, Natalie Geisenberger und Co. mit nach Hause, es ist schon jetzt eine einmalige Erfolgsgeschichte.

Doch neben den Rodlern gehören auch die deutschen Bob- und Skeletonfahrer zur absoluten Weltspitze. Am Freitag schrieben die Skeletonis Christopher Grotheer und Axel Jungk Geschichte und räumten Gold und Silber ab.

Im Skeleton der Damen haben Hannah Neise und Weltmeisterin Tina Hermann am eine Medaille fest im Blick. Nach den ersten beiden Durchgängen gehen die beiden auf Platz zwei und drei ins Finale am Samstag.

Olympia: Skeleton-Finale der Damen im Live-Ticker - Deutschland, China oder Australien?

Auch die dritte deutsche Pilotin, Jacqueline Lölling, hat auf Platz fünf noch Chancen auf eine Medaille. Den ersten Platz zur Halbzeit belegt etwas überraschend die Australierin Jaclyn Narracott. Auch China hat mit Zhao Dan eine Top-Athletin ins Rennen gebracht, die zuvor kaum in Erscheinung getreten war. Sie belegt zur Halbzeit den vierten Rang.

Medaillen sind für Team Deutschland also fest eingeplant - auch die Goldene liegt absolut im Bereich des Möglichen. Es wäre eine Premiere, denn eine deutsche Olympiasiegerin im Skeleton gab es noch nie. Um 13.20 Uhr geht es los mit dem dritten Durchgang, etwas später (14.55 Uhr) fällt dann im vierten und letzten Lauf die Entscheidung um die Medaillen. (epp)