Hermann ist ab jetzt Jägerin

von Hanna Raif schließen

Nach einem schweren Sommer ist Skeleton-Weltmeister Tina Hermann noch auf Formsuche. Beim Heim-Weltcup am Königssee, der als Generalprobe für die WM im Februar gilt, hofft die 24-Jährige auf eine deutliche Leistungssteigerung.

München – Ob es nun dieser Stechfisch war oder nicht, das ist für Tina Hermann inzwischen eigentlich vollkommen egal. Manche Ärzte sagen es so, andere anders, und die Folgen, mit denen die Skeleton-Weltmeisterin seit dem Sommer zu kämpfen hat, sind ja sowieso die selben. Ein Ermüdungsbruch im Zeh – womöglich als Folge des Stiches aus dem Meer in Italien – hat für die gravierenden Rückenprobleme gesorgt, die eine planmäßige Saisonvorbereitung zunichtemachten. Und da Wintersportler ja bekanntlich im Sommer gemacht werden, fährt Tina Hermann in der Saison, in der sie nach dem Gewinn des WM-Titels und des Gesamtweltcups im Vorjahr eigentlich die Gejagte sein sollte, bisher nur hinterher.

„Es hat sehr viel Kraft gekostet, wieder ranzukommen“, sagt die 24-Jährige. Inzwischen fühlt sie sich zwar „athletisch wieder total fit“, ist nicht ansatzweise mehr so verzweifelt wie in den harten Monaten im Sommer, in denen die Konkurrenz trainieren konnte und sie nicht. So richtig gut in Fahrt aber kam sie bisher trotzdem nicht. Hermanns bestes Ergebnis ist der zweite Platz, den sie auf ihrer Lieblingsbahn in Altenberg zu Beginn des Jahres holte. „Ansonsten“, sagt sie, „bin ich halt so im Mittelfeld, teilweise ist das sehr schlecht.“ Nüchterne, ehrliche Worte, aber die ehemalige alpine Skifahrerin weiß, dass nichts als knallharte Fehleranalyse sie zurück in jene Form bringt, in der sie im vergangenen Jahr in Innsbruck WM-Gold hole.

Am Wochenende soll der nächste wichtige Schritt gelingen. Seit Montag schon ist Hermann in ihrer Heimat am Königssee, wo übermorgen die Generalprobe für die WM stattfindet, die zwischen 13. und 26. Februar ausgetragen wird. Ein Erfolgserlebnis würde nach der Ernüchterung in St. Moritz (Hermann zu Platz 7: „Ich bin viel zu schlecht gefahren“) guttun. Die Verantwortlichen, sowohl Chefcoach Jens Müller als auch Heimtrainer Dirk Matschenz, sind sich sicher, dass der Knoten bald platzt. Und auch Hermann sagt: „Wenn es hier auf meiner Heimbahn nicht gelingt, dann wäre das schon deprimierend.“ Sie liebäugelt sogar mit der Verbesserung ihres eigenen Bahnrekords. Dafür müsste aber wirklich alles passen.

Die Ursache dafür, dass sie im Eiskanal viel Zeit verliert, kennt die Athletin vom WSV Königssee. Sie beschreibt ihre Situation als einen Teufelskreis, in dem sich schon viele Sportler befunden haben. Im Training, wenn die nötige Lockerheit vorhanden ist, gelingen ihr teilweise richtig gute Fahrten, solche wie im Vorjahr. Sobald es aber ernst wird, verkrampft sie. „Da willst du dann alles raushauen – und es geht gar nichts.“ Auf dem Schlitten sei sie „viel zu unruhig“.

Im Gesamtweltcup steht Herman im Moment auf Platz vier, das ist weit unter ihren Möglichkeiten. Sie weiß aber, dass es nicht an irgendwelchen Begleitumständen, sondern „nur an mir liegt“. Dass sie als erfolgreichste Fahrerin der Vorsaison die Frau ist, die es zu schlagen gilt, hemmt sie kein bisschen. Genauso wenig wie das Material, das ein Jahr vor den Olympischen Spielen schon einen passablen Eindruck auf Hermann macht.

Nichtsdestotrotz gibt sie offen zu, dass sie im Moment nicht die Nummer eins im deutschen Team ist. „Das ist Jacqueline Lölling, sie ist in bestechender Form, sie hat sich das alles verdient“, sagt Hermann über die Europameisterin und Gesamtweltcupführende von der RSG Hochsauerland. Hermann gönnt ihrer Konkurrentin den Erfolg, sagt aber auch: „Ich versuche rauszufinden, wie ich sie schlagen kann.“ Die eigentlich Gejagte ist jetzt eine Jägerin.