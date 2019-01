Rennabbruch nach mehreren Stürzen - Weidle überzeugt als Dritte

Ihre starke Form unter Beweis gestellt hat am Sonntag Kira Weidle. Sie wurde Dritte in der Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen. Das Rennen wurde wegen mehrerer Stürze abgebrochen.

Garmisch-Partenkirchen - Kira Weidle hat beim Heim-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen den dritten Platz belegt und kann mit viel Selbstvertrauen zur WM nach Are reisen. In der Abfahrt musste sich die 22 Jahre alte Skirennfahrerin am Sonntag nur Siegerin Stephanie Venier aus Österreich und der italienischen Olympiasiegerin Sofia Goggia geschlagen geben.

Weidle bejubelte ihr zweites Podestresultat im Weltcup und war die beste Deutsche im letzten Speedrennen vor der WM. Michaela Wenig, Meike Pfister und Patrizia Dorsch kamen auf die Plätze 23, 24 und 26. Das Rennen wurde wegen mehrerer Stürze nach 42 Starterinnen aus Sicherheitsgründen abgebrochen.

Viktoria Rebensburg hatte hingegen auf das Rennen verzichtet. Nach dem Sturz im Super-G am Samstag habe sie sich schweren Herzens dazu entschieden, schrieb die Riesenslalom-Olympiasiegerin von 2010.

