Skisport bei den Olympischen Winterspielen in Peking: Disziplinen, Zeitplan, Favoriten

Favoritin im Ski Alpin ist die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin, hier bei Olympia 2018 in Pyeongchang. © Michael Kappeler / dpa

Insgesamt sechs Sportarten auf Skiern werden bei den Olympischen Winterspielen 2022 ausgetragen. Wann finden die Termine für die Wettbewerbe statt? Diese Frage wird hier ausführlich beantwortet.

Peking – Der Skisport ist einer der Schwerpunkte der Olympischen Winterspiele 2022. Zu der Sportart gehören Ski Alpin, Biathlon, Langlauf, Nordische Kombination, Skispringen und Freestyle-Skiing. In jeder Disziplin gibt es Favoriten, auf die Experten und Publikum ein besonderes Augenmerk richten.

Skisport: Hinweise zur Übertragung

Durch die Zeitverschiebung von sieben Stunden findet die Übertragung der Skisport-Events in Deutschland teilweise in der Nacht oder frühen Morgenstunden statt. Die TV-Sender zeigen Zusammenfassungen der wichtigsten Wettbewerbe, zudem sind alle Ereignisse in den Mediatheken verfügbar. Eurosport strahlt darüber hinaus einen kostenpflichtigen Livestream aus.

Skisport: Alle Termine im Ski Alpin

Ski Alpin ist seit 1936 eine olympische Sportart. Im Folgenden sind alle Termine aufgelistet:

Sonntag, 6. Februar: Abfahrt Männer

Montag, 7. Februar: Riesenslalom Frauen

Dienstag, 8. Februar: Super-G Männer

Mittwoch, 9. Februar: Slalom Frauen

Donnerstag, 10. Februar: Kombination Männer

Freitag, 11. Februar: Super-G Frauen

Sonntag, 13. Februar: Riesenslalom Männer

Dienstag, 15. Februar: Abfahrt Frauen

Mittwoch, 16. Februar: Slalom Männer

Donnerstag, 17. Februar: Kombination Frauen

Samstag, 19. Februar: Parallel-Event

Favoritin im Ski Alpin ist die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin.

Skisport: Alle Termine im Biathlon

Die Sportart setzt sich aus den Disziplinen Skilanglauf und Schießen zusammen. Die Termine für die Olympischen Winterspiele 2022 im Überblick:

Samstag, 5. Februar: Staffel Mixed

Montag, 7. Februar: Einzel Frauen

Dienstag. 8. Februar: Einzel Männer

Freitag, 11. Februar: Sprint Frauen

Samstag, 12. Februar: Sprint Männer

Sonntag, 13. Februar: Verfolgung Frauen

Sonntag, 13. Februar: Verfolgung Männer

Dienstag. 15. Februar: Staffel Männer

Mittwoch, 16. Februar: Staffel Frauen

Freitag, 18. Februar: Massenstart Männer

Samstag, 19. Februar: Massenstart Frauen

Als Favorit in der Sportart Biathlon gilt Johannes Thingnes Bø aus Norwegen.

Skisport: Alle Termine im Skilanglauf

Die Sportart gehört seit 1924 zum Bestandteil der Olympischen Winterspiele. An diesen Tagen finden die Wettbewerbe 2022 statt:

Samstag, 5. Februar: Skiathlon Frauen

Sonntag, 6. Februar: Skiathlon Männer

Dienstag, 8. Februar: Sprint Frauen

Dienstag, 8. Februar: Sprint Männer

Donnerstag, 10. Februar: 10 km Frauen

Freitag, 11. Februar: 15 km Männer

Samstag, 12. Februar: Frauen Staffel

Sonntag, 13. Februar: Männer Staffel

Mittwoch, 16. Februar: Team Sprint Frauen

Mittwoch, 16. Februar: Team Sprint Männer

Samstag, 19. Februar: 50 km Männer

Sonntag, 20. Februar: 30 km Frauen

Die Schwedin Charlotte Kalla gilt als Favoritin.

Skisport: Alle Termine in der Nordischen Kombination

Die Kombination aus Skispringen und Skilanglauf ist seit 1924 olympisch. Sie findet 2022 in Peking wie folgt statt:

Mittwoch, 9. Februar: Einzelwettkampf Männer 10 km Normalschanze

Dienstag. 15. Februar: Einzelwettkampf Männer 10 km Großschanze

Donnerstag, 17. Februar: Teamwettkampf Männer 4 x 5 km Großschanze

Jarl Magnus Riiber aus Norwegen ist unter Analysten der Favorit in dieser Sportart.

Skisport: Alle Termine im Skispringen

Die Sportart gehört seit 1924 zu den olympischen Disziplinen. Hier kommen die Termine für 2022:

Samstag, 5. Februar: Einzelwettkampf Frauen Normalschanze

Sonntag, 6. Februar: Einzelwettkampf Männer Normalschanze

Montag, 7. Februar: Mixed Wettkampf Normalschanze

Samstag, 12. Februar: Einzelwettkampf Männer Großschanze

Montag, 14. Februar: Teamwettkampf Männer Großschanze

Als Favoritin gilt die Japanerin Sara Takanashi.

Skisport: Alle Termine im Freestyle-Skiing

Die junge Sportart ist seit 1992 fester Bestandteil der Olympischen Winterspiele – so auch 2022.

Samstag, 5. Februar: Buckelpiste Männer

Sonntag. 6. Februar: Buckelpiste Frauen

Dienstag, 8. Februar: Big Air Frauen

Mittwoch, 9. Februar: Big Air Männer

Donnerstag, 10. Februar: Mixed Team Aerials

Montag, 14. Februar: Slopestyle Frauen

Montag, 14. Februar: Aerials Frauen

Dienstag, 15. Februar: Slopestyle Männer

Mittwoch, 16. Februar: Aerials Männer

Donnerstag, 17. Februar: Skicross Frauen

Freitag, 18. Februar: Halfpipe Frauen

Freitag, 18. Februar: Skicross Männer

Samstag, 19. Februar: Halfpipe Männer

Mikaël Kingsbury aus Kanada gilt 2022 als Favorit dieser Sportart.