Ski-Talent (24) sackte 2021 noch WM-Silber ein, beendet jetzt Karriere

Von: Andreas Knobloch

Jonna Luthman beendet ihre Ski-Alpin-Karriere. Die 24-Jährige hat auf Teile des Wintersports keine Lust mehr. © Screenshot Instagram / Imago

Sie war kurz davor, sich mit den Großen auf der internationalen Bühne regelmäßig zu messen, jetzt hat sie gar keine Lust mehr aufs Skifahren.

Stockholm - Manche Wintersport-Karrieren sind zu Ende, bevor sie angefangen haben. Oft sind es schwere Verletzungen, die junge Talente aus der Bahn werfen, manchmal ist es schlicht und einfach die Motivation. Oder wie im Fall von Jonna Luthman beides. Die junge Schwedin strahlte 2021 noch auf dem Podest der WM in Cortina D‘Ampezzo mit der Silbermedaille um den Hals, jetzt hat sie ganz andere Pläne.

Mit 24 Jahren als hoffnungsvolles Talent die Karriere zu beenden, ist ein mutiger Schritt und ihre Worte lassen tief blicken. Ehrliche Aussagen, die für das Alter sehr reflektiert wirken. Kein Groll gegen bestimmte Personen, sondern eine Aufarbeitung mit sich selbst. Dem schwedischen Portal skidor.com gab Luthman Auskunft darüber, was sie veranlasste, den Schritt zu gehen. „Jetzt, wo ich einen gewissen Abstand zum Skifahren hatte, habe ich einen kleinen Überblick gewonnen“, sagt Luthman. Ähnlich überraschend kam damals die Entscheidung des Chiemgauer Eisschnellläufers Joel Dufter, der mit 27 aufhörte und eine Ausbildung anfing.

Was war das Problem? „Skifahren hat mir immer Spaß gemacht, das Training und die Weiterentwicklung, doch der Wettbewerbsaspekt hat mir die Freude genommen, mich nie motiviert. Im Skifahren braucht es mehrere Puzzelteile, um erfolgreich zu sein, das hat ganz gut geklappt, aber der mentale Teil des Wettekampfes war immer schwierig“, sagt die 24-Jährige, die 2021 WM-Silber im Teamwettbewerb als Ersatzfahrerin bekam. Einzel-Erfolge blieben noch aus, im Europacup, sozusagen der 2. Ski-Liga, ließ sie ihr Talent aufblitzen und fuhr auf die vorderen Ränge, dann folgte eine Meniskusverletzung im Knie mit anschließender Operation - der Anfang vom Ende.

Ski-Talent beendet Karriere, Legenden wie Sara Hector und Frida Hansdotter kommentieren

Während sie an der Verletzung laborierte, ließ sie viele Gedanken schweifen und kam letztendlich zu diese Entscheidung, die sie auch ihrer Community auf Instagram verkündete. Bekannte Skifahrerinnen wie die Landsfrauen Frida Hansdotter oder Sara Hector, die kürzlich von einem Schicksalsschlag berichtete, kommentierten mit „viel Glück“. Außerdem ist es nicht der erste Rücktritt eines 24-jährigen Ski-Talents aus Schweden, auch Olle Sundin machte kürzlich Schluss.

Wie das Leben des Ski-Talents jetzt weiter geht? „Kann bis Sommer dauern“

Was Luthman jetzt macht? Das weiß sie noch nicht genau. „Es ist eine große Entscheidung und eine schwierige Entscheidung zu treffen, aber es fühlt sich jetzt sehr richtig an. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber jetzt muss ich mich ein wenig erden. Es wird mit der Zeit kommen und es kann bis in den Frühling oder Sommer dauern. Ich bin neugierig zu erkunden, was da draußen ist. Es wird eine große Umstellung sein, aber ich bin bereit dafür“, so Luthman bei skidor.com. Auch auf Instagram lesen sich ihre Worte so, als würde sie die Entscheidung noch nicht bereuen. „Ich hatte SO viel Spaß, es war so schön. Ich bin dankbar und danke allen, die mich unterstützt haben.“ Als ihre Hobbies gibt Luthman Reisen und Surfen an, dafür hat sie jetzt mehr Zeit.

Auch eine Konkurrentin von Luthmann sagte 2022 Adieu. Ebenfalls im Alter von 24 Jahren. Sie habe das Funkeln in den Augen verloren, meinte sie. Auch der Österreicher Mathias Graf stellte seine Skier mit 26 in den Schuppen. (ank)