Skifahrer knallt bei 115 km/h mit dem Kopf auf die Piste und zeigt jetzt sein Gesicht

Von: Andreas Knobloch

Skiläufer Mauro Caviezel hat beim Super-G in Lake Louise sein Gesicht unfreiwillig in Schnee getaucht und schaut nun so aus. © Screenshot BR24 / Screenshot Instagram Caviezel

Der Skifahrer Mauro Caviezel ist beim Super-G-Rennen in Lake Louise schwer gestürzt. Jetzt zeigt er sein verwundetes Gesicht.

Lake Louise - Während der Großteil der Welt über die Fußball-Weltmeisterschaft und die negativen Beigeräusche des umstrittenens Turniers in Katar spricht, findet natürlich auch noch Wintersport statt. Die Athleten haben glücklicherweise ihre Ski nicht im Schuppen gelassen, sondern jagen nach Punkten. Im kanadischen Lake Louise waren die Männer am Start, ein Schweizer musste unter seinem Einsatz leiden.

Skiläufer Caviezel fährt bei Comeback mit dem Kopf in Schnee - und muss abtransportiert werden

Mauro Caviezel, der 34 Jahre alte Speed-Spezialist, stürzte im Weltcup-Rennen am Sonntag, knallte mit dem Kopf auf die eisige Piste und krachte in die Fangnetze. Kurz vorher hatte die Geschwindigkeitsmessung 115 Kilometer pro Stunde angezeigt. Erst nach rund zehn Minuten konnte Caviezel wieder aufstehen. Ein Rettungshubschrauber transportierte den im Gesicht blutenden Schweizer schließlich ab. Das Rennen war für mehrere Minuten unterbrochen.

Für den Eidgenossen war es nicht der erste schwere Unfall seiner Alpin-Karriere. 2021 hatte Caviezel beim Trainingssturz in Garmisch-Partenkirchen ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten, dessen Folgen ihn bis heute beschäftigen. Erst am Freitag hatte der Routinier sein erstes Weltcup-Rennen seit der WM im Februar 2021 bestritten. Und dann folgte ausgerechnet dieser Sturz. Der Schweizer sorgte mit Eigen-Ironie aber für einige Schmunzler.

Ausgerechnet Caviezel? Ski-Welt schlägt die Hände vors Gesicht

Am Dienstag, also zwei Tage nach dem Sturz, zeigte der Schweizer sein Gesicht auf Social Media. Bei Instagram schrieb er: „Nicht das Comeback-„Gesicht“, das ich mir erhofft hatte ... ich bedanke mich herzlich für alle Nachrichten und Besserungswünsche - Ich werde wieder schön sein. Danke an die gesamte Ski-Familie für das herzliche Willkommen zurück.“ Er zieht mit den Emojis sinnbildlich den Hut für seine Kollegen Marco Odermatt, Aleksander Aamodt Kilde und Matthias Mayer, welche die ersten drei Plätze belegten.

Unter dem Instagram-Post waren natürlich weitere Besserungswünsche angehängt. Odermatt oder Teamkollege Beat Feuz, wie auch der Schweizer Langlaufheld Dario Cologna ließen ihre warmen Worte da. Alexis Pinturault, Nina O‘Brien oder Christof Innerhofer sind nur einige Beispiele der internationalen Skifahrerinnen und Skifahrer, die dem 34-Jährigen die Daumen bei der Genesung drücken.

