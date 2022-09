Garmischer Ski-Talent reißt sich das Kreuzband und postet frisch operiert ein Foto aus Münchner Krankenhaus

Von: Andreas Knobloch

Nadine Kapfer liegt in einem Münchner Krankenhaus. Die Skifahrerin zog sich ein Kreuzbandriss zu. Bitter für die Garmischerin. © Screenshot Instagram Nadine Kapfer

Das ist bitter. Nadine Kapfer hat sich das Kreuzband gerissen. Das Nachwuchstalent aus Garmisch wurde in München operiert.

Garmisch-Partenkirchen – Die Vorbereitung für die Wintersport-Saison lief für den DSV nicht ganz so rund. Doch das lag nicht am Eigenverschulden, sondern unter anderem am Klimawandel und am Pech. Schon im August bereiteten sich die Athletinnen und Athleten voller Vorfreude auf europäischen Gletschern auf den Winter vor, doch die Gegebenheiten war nicht so gut, wie sie einmal waren. Zwei DSV-Asse zeigten das Dilemma am Gletscher. Dann ging es nach Südamerika.

Garmischer Ski-Alpin-Talent reißt sich das Kreuzband: „Das war nicht der Plan“

Für eine ist die Saison vorbei, bevor sie richtig angefangen hatte. Nadine Kapfer hat sich das Kreuzband gerissen. „Das war nicht mein Plan für die Saison. Das gehört dazu und ich werde stärker zurückkommen“, schreibt Kapfer auf Instagram. Die 22-Jährige zeigte drei Fotos aus einem Sendlinger Krankenhaus in München und schrieb den Hashtag: „ACL recovery“ dazu. ACL steht für „Anterior Cruciate Ligament“, das Kreuzband. Die Fotos postete sie am 3. September. Auf dem dritten Bild zeigt sie ihr Knie, das gekühlt und von einem Kuscheltier geheilt wird.

Ski-Alpin-Hoffnung Kapfer: In Unterammergau begann die Leidenschaft

Kapfer wird voraussichtlich kein Rennen in der Saison 2022/2023 fahren, nachdem sie eine Leistungssteigerung im vergangenen Winter verzeichnet hatte. Im Europacup wrude sie beispielsweise Zehnte in der Abfahrt von Crans Montana. Auf FIS-Ebene gewann sie im April 2022 noch eine Abfahrt in Santa Cristina Val Gardena. Leider kann sie nun daran nicht anknüpfen.

Die im Februar des Jahres 2000 geborene Sportlerin stand laut der DSV-Jahrbuch-Seite mit drei Jahren zum ersten Mal auf Skiern am Steckenberg in Unterammergau. Die damalige Peitingerin fuhr erst für den SC Peiting ehe sie für den SC Garmisch startete und auch in die Wintersporthochburg zog. Als Beruf gibt Kapfer Sportsoldatin an.

Ein anderes Ski-Talent sorgte im Sommer für Furore, weil sie als Tochter einer italienischen Olympiasiegerin zum albanischen Verband wechselte. (ank)