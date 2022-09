Siebenmonatige Quälerei nach Horror-Sturz: Skiprofi (24) meldet sich emotional und mit Grusel-Bildern zurück

Von: Andreas Knobloch

Nina O‘Brien kann wieder lachen - im Februar wurde ihr Bein noch von Schrauben zusammengehalten. © Instagram O‘Brien Screenshots

Es waren die Bilder, die kein Sportfan gerne sieht: Nina O‘Brien stürzt im Riesenslalom schwer, nun ist der Skiprofi zurück, mit emotionalen Worten.

San Francisco - Es war ein kleiner Fehler, der das Leben von Nina O‘Brien für sieben Monate entscheidend änderte. Die Skifahrerin fädelte im letzten Tor beim Riesenslalom bei den Olympischen Spielen in Peking ein und stürzte schwer. Ein Horrorsturz kurz vor der Ziellinie. Kurz hielten die Wintersportler ihren Atem an. Lara Gut-Behrami, die im Ziel als Führende wartete, schlug die Hand vorn Mund. Der Schock saß tief. O‘Brien lag im Ziel und hielt sich ihr Bein.

Diagnose: Schien- und Wadenbeinbruch, eine Blitz-Operation in China folgte, als Begleitmaterial die schlimmen Fotos von ihrem Bein, das nur noch mit Schrauben zusammengehalten wurde. Der Februar 2022 war mit Schmerzen verbunden, doch im September kann O‘Brien schon wieder neue Ziele verfolgen, wie sie ihren Fans bei Instagram mitteilte.

Ski-Alpin-Star schneidet Video mit Gänsehaut-Fotos zusammen: „Danke an alle“

Sie schnitt ein Video ihrer siebenmonatigen Leidenszeit zusammen, viele Bilder sind nur was für Hartgesottene. Dazu schrieb sie: „Gerade meinen letzten Belastungstest bestanden, ich darf wieder Skifahren“, beschreibt die 24-Jährige ihre emotionale Zeit, in der sie auf Reha war, langsamer machen musste und viel gelernt hat und fügt an: „Danke an alle, egal ob nah oder fern, die zu mir gestanden sind die ganze Zeit. Ganz besonderer Dank gilt dem hervorragenden Team aus Ärzten, Therapeuten und Sponsoren, die mich wie ein Familienmitglied behandelt haben.“

Ski-Welt freut sich über Comeback - und ist von O‘Brien beeindruckt

Zum Schluss ihres Posts fügt sie an: „Ich habe noch einen langen Weg vor mir, aber nun beginnt der lustige Teil. Und WOOW, ich freue mich zurück zu sein.“ Aus ihren Zeilen sprießt die Hoffnung auf den Neubeginn. Die nordamerikanische Ski-Welt war von den Worten begeistert, nahezu jeder mit Rang und Namen kommentierte.

Der ehemalige Skirennläufer Daron Rahlves schrieb: „Der Glückskeks sagt... Deine Entschlossenheit, Beharrlichkeit und Bemühungen werden sich rentieren.“ Alice Merryweather, die selbst schwer stürzte und Horror-Bilder von ihren Gesichtsverletzungen zeigte, schrieb: „Yay, du bist unglaublich. Ich lerne von deiner Stärke und deinem Herzen.“ Bella Wright, Resi Stiegler und Mikaela Shiffrin meldeten sich neben vielen anderen ebenfalls und freuen sich über die Worte von O‘Brien. (ank)