Ski alpin bei Olympia 2022: Termine, TV-Sendeplan, Ergebnisse - Alle Infos im Überblick

Von: Felix Durach

Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin wird auch bei den Olympischen Winterspielen 2022 auf Medaillenjagd gehen. © Jure MAKOVEC/AFP

Bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking geht es auch beim Ski alpin wieder um Medaillen. So verfolgen Sie alle Entscheidungen live im TV und Stream. Ein Überblick.

Peking - Knapp ein halbes Jahr nach dem Ende der Olympischen Sommerspiele in Tokio steht im Februar 2022 bereits die nächste sportliche Großveranstaltung an. Die Olympischen Winterspiele 2022 finden zwischen dem 4. und dem 20. Februar 2022 in Peking statt und bringen interessierten Zuschauern insgesamt 109 Wettkämpfe in sieben Sportarten ins heimische Wohnzimmer.

Olympia 2022: Ski alpin in Peking - elfmal Gold zu vergeben

An großer Beliebtheit gerade bei den deutschen TV-Zuschauern erfreut sich neben Biathlon- und Skisprung-Wettkämpfen gerade auch die klassischen Alpin-Ski-Disziplinen. Egal ob bei der Abfahrt mit Höchstgeschwindigkeiten von über 140 km/h oder bei den technisch anspruchsvollen Fahrten durch den Slalom-Stangenwald: Wenn die alpinen Athletinnen und Athleten sich Wettkämpfe liefern, bei denen zum Teil Hundertstel-Sekunden entscheiden, schalten Sport-Fans in Deutschland und ganz Europa immer wieder gerne ein.

Besonders beliebt sind dabei natürlich die sportlichen Großveranstaltungen, bei denen es um die heiß begehrten Medaillen geht, wie die alpine Ski-WM und die Olympischen Winterspiele. Bei den Olympischen Spielen in Peking werden beim Ski alpin insgesamt elf Goldmedaillen vergeben, auf welche die Sportler Jagd machen.

Ski alpin bei Olympia 2022: Die Speed-Disziplinen in Peking - Abfahrt und Super-G

Bei den Entscheidungen der alpinen Ski-Disziplinen wechseln sich Männer und Frauen von Tag zu Tag ab. Los geht es mit den Medaillen-Entscheidungen am 6. Februar gleich mit einem Highlight. Dann kämpfen die Speed-Spezialisten um die absolute Krönung einer jeden Ski. Karriere: Olympisches Gold in der Abfahrt. Die verschiedenen Disziplinen beim Alpin-Ski unterscheiden sich vor allem in der Anzahl der gesteckten Tore auf der Piste. Die Abfahrt kommt dabei mit den wenigsten Toren aus und lässt so gleichzeitig die höchsten Geschwindigkeiten zu. Geschwindigkeiten jenseits der 140 km/h und Sprünge deutlich über 50 Meter machen die Rennen auch für TV-Zuschauer besonders spektakulär.

Zwei Tage später, am 8. Februar, folgt dann mit dem Super-G der Männer die zweite und gleichzeitig letzte Speed-Disziplin. Genau wie bei der Abfahrt wird lediglich ein Durchgang abgehalten. Die Strecke ist jedoch kürzer und aufgrund der höheren Anzahl an gesteckten Toren technisch anspruchsvoller als die Abfahrt. Als Überleitung zwischen den Speed- und Technikdisziplinen wird in der alpinen Kombination am 10. Februar der beste Allrounder gesucht. Dann müssen die Athleten jeweils einen Durchgang Abfahrt und einen Durchgang Slalom fahren.

Olympia 2022 in Peking: Slalom und Riesenslalom - Medaillenentscheidung in den technischen Disziplinen

In der zweiten Hälfte bei Olympia 2022 folgen dann die technischen Disziplinen bei den Herren. Am 13. Februar findet zunächst der Riesenslalom statt, bei dem sich die Athleten im flüssigen und geschmeidigen Rhythmus durch die gesteckten Tore kämpfen müssen. Den krönenden Abschluss bildet dann am 16. Februar die Fahrt durch den Stangenwald beim Slalom. Ständige Richtungswechsel und enge Kurven prägen die Disziplin mit den meisten Toren im Skizirkus.

Bei den Frauen werden die Wettkämpfe gespiegelt zu den Männern abgehalten. Zuerst müssen sich die Frauen in den technischen Disziplinen messen, dann folgen die Speed-Disziplinen in der zweiten Hälfte der Spiele. Den Anfang macht am 7. Februar der Riesenslalom, gefolgt von Slalom am 9. Februar. Am 11. Februar folgt mit dem Super-G die erste Sportdisziplin. In der Abfahrt können sich die Athletinnen dann am 15. Februar messen. Den krönenden Abschluss bildet dann die alpine Kombination am 17. Februar.

Auch deutsche Athleten gehen bei Olympia 2022 an den Start. Linus Straßer beim Slalom in Aktion. © GEPA pictures/ Angelika Warmuth via www.imago-images.de

Ski alpin bei Olympia 2022: Alle Wettbewerbe und Entscheidungen im Überblick

Zusätzlich können Frauen und Männer zum zweiten Mal nach den Olympischen Winterspielen 2018 gemeinsam um Medaillen kämpfen. Das Team-Event bildet am 19. Februar den großen Abschluss der alpinen Skidisziplinen bei Olympia 2022. Dabei liefern sich je zwei Männer und zwei Frauen pro Nation ein Kopf-an-Kopf-Rennen in einem Parallel-Slalom. Die Zeiten der einzelnen Athleten werden addiert und der Gewinner zieht in die nächste Runde des K.o-Systems ein.

Datum Uhrzeit (MEZ) Wettkampf Olympiasieger 2018 Olympiasieger 2022 06.02.2022 4.00 Uhr Abfahrt Männer Aksel Lund Svindal (NOR) 07.02.2022 3.15 Uhr/6.45 Uhr Riesenslalom Frauen Mikaela Shiffrin (USA) 08.02.2022 4.00 Uhr Super-G Männer Matthias Mayer (AUT) 09.02.2022 3.15 Uhr/6.45 Uhr Slalom Frauen Frida Hansdotter (SWE) 10.02.2022 3.30 Uhr/7.15 Uhr Kombination Männer Marcel Hirscher (AUT) 11.02.0222 4.00 Uhr Super-G Frauen Ester Ledecká (CZE) 13.02.2022 3.15 Uhr/6.45 Uhr Riesenslalom Männer Marcel Hirscher (AUT) 15.02.2022 4.00 Uhr Abfahrt Frauen Sofia Goggia (ITA) 16.02.2022 3.15 Uhr/6.45 Uhr Slalom Männer André Myhrer (SWE) 17.02.2022 3.30 Uhr/7.00 Uhr Kombination Frauen Michelle Gisin (SUI) 19.02.2022 4.00 Uhr Parallel-Slalom Team Event Schweiz

Olympia 2022: Ski alpin live im TV und Live-Stream - wo werden die Rennen gezeigt?

Interessierte Sportfans aus Deutschland kommen bei Olympia 2022 voll auf ihrer Kosten. Jede Disziplin bei den alpinen Skiwettkämpfen wird live im Free-TV ausgestrahlt. Wie bei sportlichen Großveranstaltungen üblich teilen sich ARD und ZDF die Übertragungsrechte und senden abwechselnd aus den Wettkampforten. Alternativ lassen sich die Wettbewerbe auch bei dem privaten Sportsender Eurosport verfolgen.

Die jeweiligen Sender stellen auch Live-Streams zu Olympia 2022 zur Verfügung. Die Streams der öffentlichen-rechtlichen Sender können dabei wie gewohnt kostenlos über die jeweiligen Mediatheken von ARD und ZDF aufgerufen werden. Ein Live-Stream zum Programm von Eurosport ist hingegen kostenpflichtig. Dafür wird entweder ein abgeschlossenes Abo des Eurosport-Players oder bei der Sport-Streaming-Plattform DAZN benötigt.

Ski alpin bei Olympia 2022: Was läuft wann? Der Sendeplan im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Wettkampf Sender 06.02.2022 4.00 Uhr Abfahrt Männer ZDF/Eurosport 1 07.02.2022 3.15 Uhr/6.45 Uhr Riesenslalom Frauen ZDF/Eurosport 1 08.02.2022 4.00 Uhr Super-G Männer ARD/Eurosport 1 09.02.2022 3.15 Uhr/6.45 Uhr Slalom Frauen ZDF/Eurosport 1 10.02.2022 3.30 Uhr/7.15 Uhr Kombination Männer ZDF/Eurosport 1 11.02.2022 4.00 Uhr Super-G Frauen ARD/Eurosport 1 13.02.2022 3.15 Uhr/6.45 Uhr Riesenslalom Männer ARD/Eurosport 1 15.02.2022 4.00 Uhr Abfahrt Frauen ZDF/Eurosport 1 16.02.2022 3.15 Uhr/6.45 Uhr Slalom Männer ARD/Eurosport 1 17.02.2022 3.30 Uhr/7.00 Uhr Kombination Frauen ARD/Eurosport 1 19.02.2022 4.00 Uhr Parallel-Slalom Team Event ZDF/Eurosport 1

Das größte Problem für die deutschen TV-Zuschauer könnte bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking jedoch die Startzeit der jeweiligen Wettbewerbe darstellen. Zwischen Deutschland und der chinesischen Hauptstadt liegt eine Zeitverschiebung von sieben Stunden. Da die alpinen Skiwettbewerbe in der Regel vormittags ausgetragen werden, wenn die Temperaturen möglichst kühl und die Piste somit möglichst hart ist, müssen deutsche Sport-Fans während Olympia 2022 zu Frühaufstehern werden. (fd)