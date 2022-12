Deutsche Ski-Hoffnung schwer verletzt: Kreuzbandriss sorgt für Remmes Saison-Aus

Von: Andreas Knobloch

Die Beine von Roni Remme. Das rechte ist sichtlich lädiert. Die Skifahrerin muss die Saison vorzeitig beenden. © Screenshot Instagram

Sie galt als Ski-Hoffnung im Speed-Bereich, doch nun ist die Saison für die deutsche Roni Remme vorzeitig beendet. Eine schwere Knieverletzung ist der Grund.

Lake Louise - Es war die große Oktober-Überraschung für den deutschen Skiverband. Im Wintersport nicht unüblich, aber dennoch eher eine Rarität in dem Alter: die 26-jährige Roni Remme wechselte vom kanadischen Verband zum DSV. Sie sollte zusammen mit Kira Weidle in den Speed-Disziplinen die deutsche Flagge hochhalten. Doch das bleibt Weidle leider erstmal alleine vorbehalten.

Ski-Hoffnung wechselte erst im Sommer nach Deutschland und verletzt sich ausgerechnet in Kanada

Denn die Skirennfahrerin Remme fällt für den Rest der alpinen Weltcup-Saison aus. Die 26-Jährige hat sich bei einem Sturz im ersten Abfahrtstraining im kanadischen Lake Louise einen Kreuz- und Innenbandriss im rechten Knie zugezogen, wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Mittwoch mitteilte. Nach weiteren Untersuchungen in einem Krankenhaus in Calgary solle über das weitere Vorgehen entschieden werden, hieß es.

Die gebürtige Kanadierin mit deutschen Vorfahren war erst im Oktober zum DSV gewechselt. Die Allrounderin war im deutschen Speed-Team für diesen Winter fest eingeplant. „Bitter“ nannte Alpin-Bundestrainer Andreas Puelacher den Ausfall. „Roni hat sich in den vergangenen Wochen im Training in guter Form präsentiert. Wir wünschen ihr alle eine rasche Genesung und sind uns sicher, dass sie unsere Mannschaft im kommenden Winter wieder verstärken wird.“

„Beine oder Hotdogs?“: Skifahrerin Roni Remme war wieder leicht zum Scherzen aufgelegt

Am ersten Dezember-Wochenende zeigte die Wahl-Deutsche dann ihr operiertes Bein auf Instagram und stellte die Frage: „Beine oder Hotdogs?“. Auf dem rechten Foto sieht man die Krücken und sie schreibt am Calgary Flughafen sitzend: „Lass‘ die Reise beginnen“. Kein schöner Besuch in der alten Heimat für Remme.

Derweil konnte Weidle in der Abfahrt am Wochenende nicht überzeugen. „Leider habe ich zwei sehr, sehr große Fehler eingebaut im unteren Teil. Bis dahin war es besser als gestern“, sagte die 26-Jährige, blickte aber nach vorn. „Das schöne ist: Die Saison ist noch lang, die Form stimmt eigentlich. Wenn man solche blöden Fehler weglässt, dann kann es auch wieder für ganz vorne reichen.“

Der Schweizer Mauro Caviezel stürzte bei seinem Lauf und zeigte danach sein verbeultes Gesicht. (ank mit SID und dpa)