Ski-Ass Goggia bricht sich zwei Finger und fährt einen Tag später mit angeklebtem Stock zum Sieg

Von: Marius Epp

Nur 24 Stunden nach einer schweren Handverletzung gewinnt Sofia Goggia die Abfahrt von St. Moritz. Die Ski-Welt verneigt sich vor ihr.

St. Moritz - Es gibt normale Menschen, die ihre Hand nach dem Bruch zweier Finger erst einmal auskurieren würden. Und es gibt Sofia Goggia, die sich einen Tag später wieder die Skipiste hinunterstürzt - und wieder einmal schneller als alle anderen ist.

Sofia Goggia Geboren: 15. November 1992 (Alter 30 Jahre), Bergamo, Italien Disziplinen: Abfahrt, Super G, Riesenslalom Größte Erfolge: Olympia-Gold 2018, Olympia-Silber 2022 Weltcupsiege: 20

Ski alpin: Sofia Goggia gewinnt trotz doppeltem Fingerbruch

Am Freitag brach sich das italienische Ski-Ass bei der ersten Abfahrt in St. Moritz zwei Finger, was sie nicht davon abhielt, auch am Samstag anzutreten. Über Nacht ließ sie sich ihre Hand im drei Autostunden entfernten Mailand operieren, fuhr zurück nach St. Moritz und gewann die Abfahrt.

Wie sie dabei den Skistock halten konnte? Gar nicht. Sie klebte ihn kurzerhand mit Tape an ihrem Handschuh fest. Mit ihrer blutigen und gebrochenen Hand hatte sie starke Schmerzen beim Anschieben, distanzierte die Konkurrenz aber trotzdem auf eine knappe halbe Sekunde.

Sofia Goggia zeigt ihre operierte Hand (l.), einen Tag später feiert sie ihren Sieg in St. Moritz. © Instagram/iamsofiagoggia/imago/Harald Steiner

Ski-Ass Goggia: „Manchmal habe ich das Gefühl, dass mein Leben wie ein Film ist“

„Manchmal habe ich das Gefühl, dass mein Leben wie ein Film ist“, sagte sie der ARD. Deutschlands beste Abfahrerin Kira Weidle feierte in St. Moritz ebenfalls einen Erfolg, sie landete mit Platz drei auf dem Podium. Sie zollte ihrer guten Freundin Goggia Respekt: „Unglaublich, nur sie kann so was, weil sie so abgezockt ist und ihren Kopf ausschalten kann.“

Auch die Schweizerin Joana Hählen war baff. „Ich habe keine Ahnung, wie sie das gemacht hat. Sie blutet ja noch! Einfach nur Riesen-Respekt vor dieser Leistung.“ Goggia ist für ihre draufgängerische Art bekannt. Bei Olympia trat sie 23 Tage nach einem Wadenbeinbruch und Kreuzbandanriss an und gewann Silber. Wie, bleibt ihr Geheimnis.

Ski alpin: Trainer wollte Goggia in St. Moritz nicht fahren lassen

„In Peking habe ich eine Olympia-Abfahrt auf nur einem Bein gemacht. Nur eine Hand zu haben, war also okay“, analysierte die 30-Jährige ihren Sieg in St. Moritz gelassen. „Mein Trainer sagte mir noch, dass er mich nicht auf die Startliste schreiben wollte. Ich sagte ihm: ‚Bist du verrückt?‘ So gebe ich sicher nicht auf.“ (epp)