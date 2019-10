Ski-Alpin-Weltcup 2019/2020: Alle Infos zur neuen Saison

Der Ski-Alpin-Weltcup geht in die neue Saison. Zwischen Oktober und März messen sich die besten Skifahrer der Welt an verschiedenen Orten in unterschiedlichen Disziplinen.

Sölden - Mit dem Rennen im österreichischen Sölden beginnt der Ski-Alpin-Weltcup 2019/2020. Das Saisonfinale steigt im italienischen Cortina d'Amepezzo, dem Austragungsort der Weltmeisterschaft 2021.

Ski-Alpin-Weltcup 2019/2020: Die Termine der Herren

Mit dem Riesenslalom in Sölden (Österreich) beginnt am 27.10.2019 die neue Saison im Ski alpin. Sie endet am 22. März 2020 mit dem Slalom in Cortina d'Ampezzo. Der Weltcup-Rennkalender der Herren sieht 44 Einzelwettbewerbe an 22 Austragungsorten vor.

Ski-Alpin-Weltcup 2019/2020: Die Termine der Damen

Mit dem Riesenslalom in Sölden beginnt am 26.10.2019 die neue Saison. Sie endet am 22. März 2020 mit dem Riesenslalom in Cortina d'Ampezzo. Der Weltcup der Damen beinhaltet 41 Einzelwettbewerbe an 21 Austragungsorten.

Ski-Alpin-Weltcup 2019/2020: Die Disziplinen

In den Einzelwettbewerben im Ski alpin wird in sechs verschiedenen Disziplinen gefahren. Die Athleten messen sich im Laufe der Saison in Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom, Alpine Kombination und Parallel-Event.

Ski-Alpin-Weltcup 2019/2020: Die Punktverteilung

Die Punktverteilung erfolgt im Ski alpin in jeder Disziplin identisch. Der Sieger eines Rennens erhält 100 Punkte für die Gesamtwertung, der Zweitplatzierte wird mit 80 Zählern belohnt und der Dritte mit 60 Punkten. Bis zum 30 Platz werden nach einer vom Internationalen Skiverband vorgegebenen Verteilung Punkte vergeben.

Ski-Alpin-Weltcup 2019/2020: Die Favoriten auf den Gesamtweltcup

Bei den Herren ist der Kampf um die große Kristallkugel im Weltcup spannend wie seit Jahren nicht mehr. Nach dem Rücktritt des österreichischen Seriensiegers Marcel Hirscher gelten Alexis Pinturault (Frankreich) und Henrik Kristoffersen (Norwegen) als Favoriten auf den Sieg im Gesamtweltcup. Bei den Damen ist die letztjährige Siegerin Mikaela Shiffrin aus den USA die große Favoritin.

Ski-Alpin-Weltcup 2019/2020: Der deutsche Kader

Die deutschen Skifahrer gehen mit insgesamt 24 Athleten an den Start. Bei den Herren ruhen die Hoffnung auf die Kitzbühel-Sieger Thomas Dreßen und Josef Ferstl sowie den Riesenslalom-Spezialist Stefan Luitz.

Bei den Damen gehen Allrounderin Viktoria Rebensburg und Speed-Spezialistin Kira Weidle als aussichtsreichste Athletinnen an den Start.

truf