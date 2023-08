Ski-Legende Marcel Hirscher sorgt mit Ankündigung für Aufregung

Von: Melanie Gottschalk

Marcel Hirscher macht auf Instagram eine Ankündigung © Screenshots: marcel__hirscher/instagram

Marcel Hirscher sorgt gerade mit einem kryptischen Posting auf Instagram bei seinen Fans für Rätselraten. Denn die Ski-Legende macht eine Ankündigung.

München – Marcel Hirscher ist der erfolgreichste österreichische Skirennläufer der Geschichte. Während seiner aktiven Karriere gewann er im Prinzip alles, was es in seiner Sportart zu gewinnen gibt. 2019 machte der heute 34-Jährige dann Schluss, 2021 gründete er offiziell seine Ski-Firma Van Deer, der er mittlerweile die meiste Zeit widmet. Doch nun rätseln die Fans über ein kryptisches Posting Hirschers, das er vor wenigen Tagen veröffentlicht hat.

Marcel Hirscher Geboren am: 2. März 1989 (Alter 34 Jahre), Gemeinde Annaberg-Lungötz, Österreich Paradedisziplinen: Slalom und Riesenslalom Größte Erfolge: 2x Olympisches Gold, 7x Gold bei Weltmeisterschaften, 67x Weltcup-Siege, 8x Gesamtweltcup, 6x Slalomweltcup, 6x Riesenslalomweltcup

Fans von Marcel Hirscher hoffen auf ein Comeback

Die Fans hoffen auf ein Comeback! Zu einem Bild, das Hirscher beim Reden zeigt, schrieb er: „Ich arbeite an etwas wirklich Coolem. Ich kann es kaum erwarten, euch im Herbst mehr davon zu zeigen“ – und heizt damit die Spekulationen an. Unter dem Post rätselten seine Fans, ob es sich um ein Comeback handeln könnte, die Hashtags #thevandeeerredbullway und #themountainstudio legen allerdings nahe, dass die Ankündigung seine Firma betreffen könnte.

Der 34-Jährige gründete 2021 den Ski-Hersteller Van Deer, vertreibt seitdem in Österreich hergestellte Bretter und Skizubehör. Neben den Comeback-Hoffnungen, die unter dem Post kund getan wurden, spekulierten einige Follower auch über mögliche neue Produkte. „Wahrscheinlich arbeitet er an den eigenen Ski-Schuhen!“, ein anderer vermutet „einen Allrounder Ski.“ Die Fans sind also schon sehr gespannt und können die Auflösung kaum erwarten, wie viele unter dem Post schreiben.

Marcel Hirscher hat eine beachtliche Bilanz vorzuweisen

Während seiner aktiven Karriere führte im Slalom und Riesenslalom kein Weg an Hirscher vorbei, in diesen Disziplinen stand er 63 Mal ganz oben auf dem Weltcup-Treppchen. Zudem gewann er zwei olympische Goldmedaillen und sieben Weltmeistertitel. Eine beachtliche Bilanz, die ihn zum besten österreichischen Skirennfahrer der Geschichte macht.

Sein Konkurrent und guter Freund Felix Neureuther hatte während der aktiven Karriere oft das Nachsehen hinter dem Überflieger Hirscher. Ihrer Freundschaft hat das aber nicht geschadet. In der Weltcup-Saison 2022 löste der Österreicher eine Streif-Wette ein und sagte daraufhin in Richtung Neureuther: „Felix, du bist der Nächste!“ Ob sich da gleich das nächste „Comeback“ ankündigt? (msb)