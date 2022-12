Ski-Star befürchtete Bein-Amputation - „Schlimmste Schmerzen, die ich je erlebt habe“

Von: Antonio José Riether

Teilen

Nach ihrer Knie-Operation brach Skirennfahrerin Lisa Hörnblad plötzlich am Flughafen zusammen. Die Schwedin teilte nun ihre Albtraum-Story.

Stockholm - Seit Ende Oktober läuft die Ski-Weltcup-Saison, doch während die Athleten und Athletinnen ihre Rennen fahren, kämpft so mancher Kollege mit Verletzungen. Eine Skirennläuferin, die immer wieder mit Rückschlägen umgehen muss, ist Lisa Hörnblad. Die Schwedin zog sich zu Beginn des Jahres ihren zweiten Kreuzbandriss zu. Bei einer weiteren Operation vor wenigen Tagen kam es zu Komplikationen – Hörnblad befürchtete sogar eine Amputation.

Lisa Hörnblad: Skifahrerin brach am Flughafen zusammen - „Konnte mein Bein nicht mehr bewegen“

Ihren ersten Kreuzbandriss am rechten Knie erlitt die Olympia-Teilnehmerin von Pyeongchang im Jahr 2019, im Januar 2022 zog sie sich die gleiche Verletzung im rechten Knie zu. Im September feierte sie ihr Comeback, doch die Freude währte nicht lange. Bei einer Operation im Dezember sollte ihr Knie gereinigt werden, nach eigener Aussage „nichts Großes“, wie Hörnblad auf Instagram schrieb. Ein paar „lose Teile“ sollten entfernt werden, doch der Eingriff entpuppte sich als Albtraum werden.

Am Dienstag meldete sie sich wieder zu Wort. Ihr Knie habe sich nach der Operation viel besser angefühlt und sie sei auf dem Weg in ein Trainingscamp nach Italien gewesen. Dann folgte der Schock. „Ich habe am Flughafen schon eingecheckt, da bekam ich plötzlich extreme Schmerzen im Knie. Danach ist es eskaliert. Mir wurde richtig schlecht, ich bekam hohes Fieber und konnte mein Bein nicht mehr bewegen und musste ins Krankenhaus“, so die 26-Jährige auf Instagram.

Ski alpin: Der Kader der deutschen Damen für die Saison 2022/23 Fotostrecke ansehen

Lisa Hörnblad: Knie musste geöffnet werden - „Bei weitem die schlimmsten Schmerzen“

Im Krankenhaus folgte die Diagnose: „Sie fanden heraus, dass ich nach der letzten Operation eine Blutvergiftung im Knie entwickelt hatte. Sofort mussten sie das Knie öffnen, um den Druck zu verringern und es zu reinigen“, berichtet Hörnblad, und meint: „Die Schmerzen, die ich hatte, bevor sie es das erste Mal geöffnet haben, sind bei weitem die schlimmsten, die ich in meinem Leben erlebt habe.“

Beim schwedischen Fernsehsender SVT ging sie noch weiter. „Ich dachte, die Ärzte müssten mir das Bein amputieren. Es fühlte sich an, als würde es explodieren“, erzählte die siebenfache schwedische Meisterin. Auf Instagram schrieb Hörnblad, sie „versuche immer noch, diese ganze Sache zu verstehen und verarbeiten“.

Lisa Hörnblad, links beim Ski-Weltcup im Februar 2019, erholt sich derzeit von ihrer Infektion. © Bildbyran/imago/Screenshot Instagram (@lisahrnblad)

Lisa Hörnblad: In Garmisch-Partenkirchen rettete sie einem Funktionär das Leben

Auch in Deutschland hinterließ Hörnblad ihre Spuren. In Garmisch-Partenkirchen rettete sie gemeinsam mit zwei schwedischen Teamkolleginnen einem deutschen Funktionär das Leben. Der 60-jährige Mann hatte in einer Gondel einen Herzinfarkt erlitten, woraufhin die drei Skirennfahrerinnen Erste Hilfe leisteten. Dabei führten bis zum Eintreffen des Rettungshelikopters eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durch. (ajr)