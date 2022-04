Tragischer Tod mit 41 Jahren: Ehemaliger Skiprofi hinterlässt Frau und zwei Töchter

Von: Alexander Kaindl

Der ehemalige Skifahrer Manuel Pescollderungg (l.) ist tot. © Screenshot Instagram / Manuel Pescollderungg

Erst vor wenigen Wochen erhielt er die Diagnose. Jetzt ist der ehemalige Skiprofi Manuel Pescollderungg nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben.

Bozen - Traurige Nachrichten aus der Wintersport-Welt: Manuel Pescollderungg ist tot. Der ehemalige Skiprofi starb am 4. April nach kurzer, schwerer Krankheit. Er wurde nur 41 Jahre alt. Italienischen Medienberichten zufolge erhielt Pescollderungg erst vor wenigen Wochen die Diagnose. Nun hat er den Kampf verloren.

Der Südtiroler war im Slalom zuhause, fuhr von 2004 bis 2007 Weltcup-Rennen. Die ganz großen Erfolge feierte er dort zwar nicht, trotzdem war er ein fester Bestandteil jedes Winters. In der Folge ging Pescollderungg im Europacup an den Start, wo er mehrmals in den Top 10 landete. 2009 gewann er bei der Universiade - den Welthochschulspielen der Studenten - Silber für Italien.

Manuel Pescollderungg: Ehemaliger Skiprofi aus Italien ist tot

Pescollderungg stammte aus Colfosco (Kolfuschg) im Gadertal, zwischen Bozen und Cortina d‘Ampezzo gelegen. Er hinterlässt seine Ehefrau und seine beiden Töchter - gerade einmal einen Monat und zweieinhalb Jahre alt.

Bis vor wenigen Wochen war er noch als Skilehrer und Skilehrer-Ausbilder tätig, arbeitete in seiner Heimat. Dort, wo er auch die meiste Zeit seines Lebens verbrachte hatte: auf dem Berg. Ende Februar wurde dann die Krankheit festgestellt.

Manuel Pescollderungg stirbt im Alter von 41 Jahren

Die Trauer in Südtirol ist groß. Viel zu früh sei ein passionierter Skifahrer gegangen. Das Portal sportnews.bz schreibt in seinem Nachruf unter anderem: „Manuel Pescollderungg war einer der stillen und bescheidenen Spitzenskifahrer unseres Landes. Still, weil es ihm zuwider war, mit seinem Können zu protzen.“

Wie viel Spaß ihm seine Karriere nach der Karriere bereitet hat, bewies Pescollderungg auf Instagram. Er teilte auf seinem Account immer wieder Bilder aus der Natur. Seine Ski tauschte er häufig mit dem Mountainbike. Auch auf zwei Rädern arbeitete er zeitweise als Guide. Eine seiner letzten Botschaften vor über einem Jahr lautete: „Living in paradise!“ Dazu stellte er ein Jubel-Bild von sich im Schnee der Dolomiten. (akl)