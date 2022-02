Ski Nordisch bei den Olympischen Winterspielen in Peking: Disziplinen, Zeitplan, Favoriten

Teilen

Skilanglauf bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang © Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/dpa

Ski Nordisch fasst die beiden Skisportarten Langlauf und Skispringen zusammen, die ihren Ursprung in Norwegen haben und sich von Skandinavien aus in die ganze Welt verbreitet haben.

Peking – Ski Nordisch verbindet zwei der beliebtesten Wintersportarten überhaupt: den Skilanglauf, der auf gespurten Loipen im Flachland ausgetragen wird, und das Skispringen von imposanten Schanzen. In der Nordischen Kombination treten Sportler und Sportlerinnen in beiden Disziplinen an.

Ski Nordisch: Die Sportarten und ihre Entwicklung

Der Skilanglauf als Sportart hat sich aus einer altbewährten Fortbewegungsmethode im Schnee entwickelt. Schon in der Frühzeit glitten Menschen auf Holzbrettern über verschneite Flächen und die nordischen Völker verehrten sogar eine Göttin des Skifahrens. Die ersten Wettbewerbe im modernen Langlauf wurden im 19. Jahrhundert in Norwegen ausgetragen und fanden von dort den Weg ins restliche Europa.

Auf eine ähnliche Geschichte blickt das Skispringen, die zweite Disziplin im Ski Nordisch, zurück. Schon im späten 18. Jahrhundert sprangen norwegische Soldaten auf Skiern von aufgeschütteten künstlichen Schneehügeln und maßen die Weite. Kurz darauf fanden die ersten Wettbewerbe statt und 1892 wurde die Schanze am legendären Holmenkollen in Oslo eingeweiht.

Seit den ersten Olympischen Winterspielen 1924 werden Wettbewerbe in allen drei Disziplinen des Ski Nordisch für Herren ausgetragen. Die Damen dürfen sich seit 1952 im Langlauf messen und seit 2014 im Skispringen. Die Kombination ist nach wie vor den Herren vorbehalten.

Kuriosum am Rande: Obwohl Biathlon ebenfalls aus Norwegen stammt und Skilanglauf beinhaltet, fällt es nicht unter den Begriff Ski Nordisch.

Ski Nordisch bei den Olympischen Winterspielen 2022: Wettbewerbe und Termine

Bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking werden insgesamt 20 Wettbewerbe im Ski Nordisch ausgetragen. Veranstaltungsort ist das Nordische Ski- und Biathlonzentrum Kuyangshu im Distrikt Chongli 180 Kilometer von Peking entfernt. Chongli ist eine der wenigen modernen Wintersportdestinationen Chinas.

Die Wettbewerbe und ihre Termine in der Übersicht:

Skilanglauf

Lesen Sie auch Skispringen und Langlauf bei den Olympischen Winterspielen in Peking: Disziplinen, Zeitplan, Favoriten Ski Nordisch umfasst das Skispringen und den Langlauf sowie die Kombinationswettbewerbe beider Disziplinen. Vor allem im Skispringen rechnet sich Deutschland Medaillenchancen bei den Olympischen Winterspielen 2022 aus. Skispringen und Langlauf bei den Olympischen Winterspielen in Peking: Disziplinen, Zeitplan, Favoriten

Skiathlon Damen: Samstag, 5. Februar 8.45 Uhr (MEZ)

Skiathlon Herren: Sonntag, 6. Februar 8.00 Uhr (MEZ)

Sprint Damen Freistil: Dienstag, 8. Februar 9.00 Uhr (MEZ)

Sprint Herren Freistil: Dienstag, 8. Februar 9.50 Uhr (MEZ)

10 km Damen klassisch: Donnerstag, 10. Februar 8.00 Uhr (MEZ)

15 km Herren klassisch: Freitag, 11. Februar 8.00 Uhr (MEZ)

Damen Staffel 4 x 5 km: Samstag, 12. Februar 8.30 Uhr (MEZ)

Herren Staffel 4 x 10 km: Sonntag, 13. Februar 8.00 Uhr (MEZ)

Team Sprint Damen klassisch: Mittwoch, 16. Februar 10.00 Uhr (MEZ)

Team Sprint Herren klassisch: Mittwoch, 16. Februar 10.40 Uhr (MEZ)

50 km Herren Massenstart: Samstag, 19. Februar 7.00 Uhr (MEZ)

30 km Damen Massenstart: Sonntag, 20. Februar 7.30 Uhr (MEZ)

Skispringen

Damen Einzel Normalschanze: Samstag, 5. Februar 11.45 Uhr (MEZ)

Herren Einzel Normalschanze: Sonntag, 6. Februar 12.00 Uhr (MEZ)

Mixed Normalschanze: Montag, 7. Februar 12.45 Uhr (MEZ)

Herren Einzel Großschanze: Freitag, 12. Februar 12.00 Uhr (MEZ)

Herren Team Großschanze: Freitag, 12. Februar 12.00 Uhr (MEZ)

Nordische Kombination

Herren Einzel Normalschanze + 10 km: Freitag, 12. Februar 12.00 Uhr (MEZ)

Herren Einzel Großschanze + 10 km: Dienstag, 15. Februar 9.00 Uhr / 12.00 Uhr (MEZ)

Herren Team Großschanze + 4 x 5 km: Donnerstag, 17. Februar 9.00 Uhr / 12.00 Uhr (MEZ)

Ski Nordisch bei den Olympischen Winterspielen 2022: Die Favoriten

In allen Disziplinen des Ski Nordisch gelten die Norweger als sichere Medaillenanwärter. Beim Skilanglauf gehen Johannes Høsflot Klæbo und Therese Johaug ins Rennen, wobei Letztere mit der Schwedin Charlotte Kalla eine starke Konkurrentin hat. In der Nordischen Kombination ist Jarl Magnus Riiber das Maß aller Dinge. Nicht so eindeutig ist die Lage im Skispringen. Hier konnte neben den Norwegern Marius Lindvik und Robert Johansson zuletzt vor allem der Japaner Ryōyū Kobayashi auftrumpfen, doch auch die Deutschen Karl Geiger und Markus Eisenbichler machen sich Hoffnungen auf Edelmetall.

Ski Nordisch bei den Olympischen Winterspielen 2022: Übertragung im TV

Die Wettbewerbe in den drei Disziplinen des Ski Nordisch bei den Olympischen Winterspielen 2022 werden auf den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD/ZDF gezeigt. Neben der Übertragung im Fernsehen stehen sie auch als Stream online zum Abruf bereit.