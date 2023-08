Stolzes Babybauch-Foto: Ski-Star im Nachwuchs-Glück

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Österreichs Ski-Ass Tamara Tippler wird im September zum ersten Mal Mutter. © Screenshot Instagram / Tamara Tippler / ZUMA Press / Imago

In wenigen Wochen ist es so weit: Tamara Tippler wird zum ersten Mal Mutter. Die Vorfreude bei der Österreicherin ist groß, wie ihr neuestes Foto beweist.

Rottenmann – Der Sommer 2023 ist für Tamara Tippler ein Novum. Normalerweise würde sie sich in Kürze auf die neue Saison vorbereiten, tatsächlich heben Österreichs Ski-Damen am Wochenende in Richtung eiskaltes Argentinien ab. Dort soll die Grundlage für den anstehenden Winter gelegt werden. Die 32-Jährige fehlt aber – aus freudigem Anlass. Sie erwartet im September ihr erstes Kind.

Tamara Tippler Geboren: 9. April 1991 (Alter 32 Jahre), Rottenmann, Österreich Disziplinen: Abfahrt, Super-G

Tamara Tippler erwartet erstes Kind: Geburt im September

Tippler hatte im März bereits die Saison abgebrochen, nachdem sie ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht hatte. Die Speed-Spezialistin zählte zuletzt nicht mehr zur absoluten Weltspitze, fuhr in ihrer Karriere aber schon zehn Mal aufs Podium (einmal Abfahrt, neun Mal Super-G).

Wie es nach der Geburt des ersten Kindes weitergeht? Unsicher – im März deutete sie aber bereits an, dass sie die Heim-WM in Saalbach 2025 im Blick habe.

Schweinsteiger, Neureuther, Björndalen: Die berühmtesten Sportler-Ehepaare Fotostrecke ansehen

Stolzes Babybauch-Foto: Ski-Star im Nachwuchs-Glück

Bis es so weit ist, gibt es aber noch ganz viel Familienglück. Tippler und Freund Oliver Selle freuen sich auf das erste gemeinsame Kind. Das bestätigte auch der jüngste Instagram-Post der Skifahrerin.

Darauf ist sie mit deutlich erkennbarem Babybauch am Rande eines Schwimmbeckens zu sehen. Eine konkrete Botschaft schrieb Tippler nicht dazu. Viel eher ließ sie rosafarbene Herz-Emojis und Hashtags sprechen. Darunter auch einmal mehr: „#babygirl“ – ihr „#septemberbaby“ wird ein Mädchen, die Österreicherin hatte das Geschlecht schon vor Monaten preisgegeben. Seitdem meldet sie sich in den sozialen Netzwerken immer wieder mit kurzen Nachrichten. Dazu schreibt sie unter anderem: „Die schönste Art des Wartens ist die Vorfreude.“

Tippler, Komatz, Kalla und Co.: Nachwuchs-Welle im Wintersport

Tippler ist mit ihrem Kind in bester Gesellschaft. Etliche Wintersport-Stars freuen sich im Jahr 2023 über Nachwuchs. Dazu zählt auch das Biatlohn-Traumpaar Komatz, Langläuferin Charlotte Kalla oder auch das erfolgreichste Wintersport-Paar aller Zeiten.

Im Video: Norwegisches Langlauf-Traumpaar trennt sich

Andernorts hat die Liebe dagegen ein Ende gefunden – so trennten sich beispielsweise Anne Kjersti Kalva und Didrik Tönseth. (akl)