Ski-Star verkündet Saison-Aus nach Baby-News – „Tränen in den Augen“

Von: Florian Schimak

Speed-Ass Tamara Tippler muss die Ski-Saison vorzeitig beenden. Allerdings ist der Grund dafür ein sehr freudiger: Sie erwartet ein Baby.

München – Tamara Tippler verkündete am Sonntag ihr vorzeitiges Weltcup-Aus. „Ich werde die Saison vorzeitig beenden und auf einen Start beim Weltcupfinale in Soldeu verzichten“, schrieb das Ski-Alpin-Ass. Der Grund für das vorzeitige Ende ist allerdings keine Verletzung oder eine Krankheit. Team Austria darf sich auf Nachwuchs freuen!

Auf Instagram macht das Speed-Ass die Schwangerschaft öffentlich und erklärte, dass sie beim Weltcup-Abschluss am Mittwoch in Andorra nicht mehr an den Start gehen werde. Auch die Kolleginnen zeigten sich erfreut, über die Botschaft.„Tränen in den Augen“, schrieb beispielsweise Stephanie Venier unter dem Post.

Tamara Tippler ist schwanger und beendet daher die Weltcup-Saison vorzeitig. © IMAGO / NurPhoto / GEPA pictures

„SURPRISE! Die aktuelle Situation kam auch für mich überraschend“, erklärte Tippler und nennt die Gründe, warum vorzeitig die Ski in den Keller stellt: „Ich merke, dass ich nicht mehr die nötige Risikobereitschaft habe, die mich immer ausgezeichnet hat, um auf höchstem Niveau Rennen zu bestreiten. War mega schwierig bzw. nicht mehr möglich, den Kopf komplett auszuschalten und das letzte Hemd zu riskieren.“ Die 31-Jährige und ihr Freund Oliver Selle dürfen sich nun auf ihr erstes gemeinsames Kind freuen.

Ob sie nach der Geburt ihres Kindes noch einmal auf die Skipiste zurückkehren wird, ließ Tippler allerdings offen. „Die Motivation und Leidenschaft fürs Skifahren ist nach wie vor sehr groß und ich möchte schauen, was die Zukunft im Skisport noch bringt“, ließ die Österreicherin wissen. Zuletzt wurde auch über ein vorzeitiges Karriereende eines weiteren Wintersport-Stars getuschelt.

Ski-Star Tippler ist schwanger: Speed-Spezialistin lässt Rückkehr in Weltcup offen

Jetzt aber warte „eine andere wunderschöne spannende Aufgabe auf mich/uns, der ich mit Freude entgegenblicke“, schrieb Tippler auf Instagram weiter. Den emotionalen Post versah sie zudem mit einer süßen Videobotschaft, wo sich gemeinsam mit Selle und ersten Ultraschallaufnahmen zeigte.

Bislang absolvierte Tippler bislang 129 Weltcup-Rennen, dabei fuhr die Speed-Spezialistin zehnmal aufs Podest. In der Abfahrt holte sie einmal einen zweiten Platz und wurde viermal Zweite im Super-G. Dort gelangen ihr auch fünf dritte Plätze.

Tamara Tippler verkündet vorzeitiges Saison-Aus: Zwei Top-10-Plätze in diesem Jahr

Ihren größten Erfolg feierte sie bei den olympischen Winterspielen in Peking 2022, wo sie nur knapp eine Medaille verpasste. Im Super-G düste sie mit drei Hundertstel Sekunden hinter Bronzemedaillen-Gewinnerin Michelle Gisin knapp am Treppchen vorbei.

Vor zwei Jahren war Rang elf im Gesamtweltcup das beste Ergebnis von Tippler. In dieser Saison fuhr sie zweimal in die Top 10. Bei der Abfahrt in Cortina d‘Ampezzo wurde sie Sechste, beim Super-G in St. Anton reichte es für Rang fünf. (smk)