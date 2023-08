Unglücksort, anderes „Ende der Welt“: Ski-Star verletzt sich in Vorbereitung – erneut

Von: Korbinian Kothny

Tommaso Sala verletzte sich in Ushuaia – erneut. © Imago

Das italienische Ski-Nationalteam bereitet sich derzeit in Argentinien auf die neue Saison vor. Für einen Slalom-Spezialisten endete die Reise abrupt.

Ushuaia – Erst ächzte Mitteleuropa wochenlang unter enormer Hitze, nur um jetzt von tagelangem Dauerregen heimgesucht zu werden. Kurz gesagt: Das Wetter in Europa ist für Wintersportler derzeit nicht optimal, um sich auf die neue Saison vorzubereiten. Neben dem Schweizer Ski-Team befinden sich deswegen auch die Italiener derzeit in Ushuaia.

Tommaso Sala: Geboren: 6. September 1995 (27 Jahre alt) in Mailand Disziplinen: Slalom, Riesenslalom

Italienisches Ski-Nationalteam einen Monat lang in Ushuaia

Am anderen Ende der Welt – die Region liegt an der Südspitze von Südamerika in Argentinien – bieten sich derzeit optimale Bedingungen, um sich auf die Ende Oktober beginnende Ski-Saison vorzubereiten.

Für Tommaso Sala endete die Vorbereitungszeit in Südamerika aber früher als gedacht. Das italienische Ski-Nationalteam war erst vor einer Woche nach Ushuaia aufgebrochen, um sich dort einen Monat lang auf die kommende Saison vorzubereiten. Sala musste allerdings bereits jetzt die Heimreise antreten.

Erneutes Verletzungspeck für Sala in Argentinien

Wie der italienische Wintersportverband bekannt gab, ist der Slalomspezialist beim Training gestürzt und habe sofort starke Schmerzen im Knie verspürt. Noch vor Ort unterzog sich der 27-Jährige einer Magnetresonanz (MRT), bei der aber glücklicherweise „allem Anschein nach eine Bänderverletzung ausgeschlossen werden konnte.“

Trotzdem trat Sala die Heimreise an und wird sich in Italien von den Verbandsärzten nochmal genau untersuchen lassen. Für den 27-Jährigen ist eine Verletzung in Ushuaia nichts Neues. Bereits 2018 zog sich der Slalomspezialist während der Saisonvorbereitung eine schlimme Verletzung zu.

Sala kämpfte sich vergangene Saison die Weltspitze

Damals erwischte es Sala am Sprunggelenk, und der Italiener musste eine komplette Saison aussetzen. Bleibt zu hoffen, dass es dieses Mal nicht ganz so schlimm ist. Sala hatte sich in der vergangenen Saison in die Slalom-Weltspitze gekämpft und war in acht von zehn Spezial-Rennen in die Top 15 gefahren. (kk)