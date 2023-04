„Mache ich das richtig?“: Ski-Superstar begeistert Fans und Kollegen

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Ski-Superstar Marco Odermatt genießt seine Freizeit natürlich auch auf Skiern. © Screenshot: Instagram/NurPhoto/imago

Nach dem Ende der Weltcup-Saison gönnt sich Ski-Star Marco Odermatt ein bisschen Freizeit – auf Skiern. Dabei begeistert er das Netz mit einer akrobatischen Einlage.

München - Marco Odermatt ist derzeit wahrscheinlich der beste Skifahrer der Welt. In dieser Wintersport-Saison räumte er nicht nur zum zweiten Mal in Folge den Gesamtweltcup ab, sondern sicherte sich auch die kleinen Kristallkugeln im Super-G und im Riesenslalom. Nun genießt er nach dem langen Weltcup-Winter seine Freizeit – die Skier dürfen dabei natürlich nicht fehlen.

Name: Marco Odermatt Alter: 25 Jahre (8. Oktober 1997) Disziplin: Ski Alpin Größte Erfolge: 1x Olympisches Gold, 2x Gold bei Weltmeisterschaften

Ski-Star Marco Odermatt zeigt akrobatischen Sprung auf Skiern

Auf Instagram lässt er seine Fans an den Freestyle-Qualitäten teilhaben, die er besitzt. In einem kurzen Video ist der 25-Jährige bei bestem Wetter und tollen Schneeverhältnissen in einem Ski-Anzug im 80er-Jahre-Style zu sehen. Er fährt lachend den Berg hinunter – und legt einen 1A Rückwärts-Salto hin.

Unter dem kurzen Clip vertaggt er den schweizerischen Freeskier Fabian Bösch und fragt den Kollegen: „Mache ich das richtig?“ Bösch lässt nicht lange auf eine Antwort warten und schreibt: „Ja und wie ... Minimum 97.25 würde ich sagen!“.

Fans und Kollegen begeistert von Ski-Star Marco Odermatt

Auch die Fans und weitere Kollegen sind von Odermatts akrobatischen Künsten begeistert. „Gibt es eigentlich irgendetwas, was du nicht kannst?“, fragt ein Fan, ein anderer sieht schon die nächste Karriere für den Ski-Superstar kommen: „Langsam bereit machen für die Freeride World Tour (FWT).“

Neben einigen Likes aus dem schweizerischen Freeride-Team, gefällt das Video auch Felix Neureuther, der erst kürzlich die Skikünste seiner fünf Jahre alten Tochter bei Instagram präsentierte.

Schweinsteiger, Neureuther, Björndalen: Die berühmtesten Sportler-Ehepaare Fotostrecke ansehen

Marco Odermatt stellt neuen Rekord im Ski-Weltcup auf

Odermatt hat sich diesen Spaß nach der abgelaufenen Saison aber auch redlich verdient, denn der 25-Jährige stellte mit 2042 Zählern im Gesamtweltcup einen neuen Rekord im Ski-Weltcup auf.

Dazu kassierte er rund 955.000 Euro an Preisgeld und übertraf damit die bisherige Herren-Bestmarke von Österreichs Ex-Ski-Superstar Marcel Hirscher aus der Saison 2017/18. 672.000 Euro kassierte der Salzburger damals, es gab zu dieser Zeit aber auch noch rund zehn Prozent weniger Preisgeld. (msb)