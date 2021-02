Ski-WM 2021 jetzt im Liveticker: Deutsches Team attackiert nächste Medaille

Die Ski-WM 2021 in Cortina d‘Ampezzo wird am Mittwoch mit dem Teamevent fortgesetzt. Dabei hat Deutschland eine realistische Medaillenoption. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Cortina d‘Ampezzo - Keine Pause bei der Ski-WM 2021 in Cortina d‘Ampezzo. Am Mittwoch steht das Teamevent an und verspricht viel Spannung. Um 12:15 Uhr geht es los, chiemgau24.de ist heute ab 12:00 Uhr im Liveticker mit dabei.

Rennen: 2:0 für Norwegen, die werden das hier klar nach Hause bringen.

Rennen: Norwegen fährt gegen Japan. Das sollte eine klare Angelegenheit zu Gunsten Norwegens sein. Hier wird der Gegner der USA ermittelt. Kanada fährt im Viertelfinale gegen die Schweiz, die ein Freilos im Achtelfinale hatte.

Rennen: Nina O‘Brien bringt die USA 2:1 in Führung. Luke Winters kann es jetzt gegen Nikita Alekhin nach Hause fahren. Aber der Russe gewinnt. Jetzt wird die schnellste Zeit bei den Damen und Herren genommen und so der Sieger ermittelt. Die USA kommt weiter.

Rennen: 1:1 steht es nach zwei Läufen, das wird spannend hier.

Rennen: Luke Winters, River Radamus, Paula Moltzan und Nina O Brien fahren für die USA. Anastasia Gornostaeva, Ekatarina Tkachenko, Nikita Alekhin und Nikita Kazazev für Russland. Die USA ist klar favorisiert.

Rennen: Cassidy Gray macht das 3:0, Jeffrey Read das 4:0. Kanada ist weiter. Jetzt fährt die USA gegen Russland.

Rennen: Los geht es mit dem Teamwettbewerb. Kanada fährt gegen Tschechien. Kanada gewinnt die ersten beiden Läufe und geht 2:0 in Führung.

Vor dem Rennen: Pro Lauf werden Punkte verteilt. Steht es nach vier Läufen 2:2, entscheidet die jeweils schnellste Zeit aufsummiert bei beiden Geschlechtern. Deutschland beginnt gegen Großbritannien, das sollte machbar sein.

Vor dem Rennen: Vier Athleten pro Nation bestreiten eine Runde. Zwei Damen und zwei Herren sind jeweils am Start. In vier Läufen geht es also ums Weiterkommen.

Vor dem Rennen: Gestern gab es große Diskussionen um den Kurs. Der blaue Kurs war deutlich langsamer als der rote. Heute wurde die Piste angepasst. Hoffen wir auf faire Bedingungen.

Vor dem Rennen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker bei chiemgau24.de zur Ski-WM 2021 heute in Cortina.

Ski-WM 2021 heute im Liveticker: Der Vorbericht zum Rennen

Das deutsche Ski-Team hat bei den alpinen Weltmeisterschaften in Cortina d‘Ampezzo am Mittwoch die nächste Medaillenchance. Für den Mannschaftswettbewerb um 12.15 Uhr hat der Deutsche Skiverband (DSV) die Maximalzahl von sechs Athletinnen und Athleten nominiert.

Bei den Herren sind das Stefan Luitz, Alexander Schmid und Linus Straßer, bei den Damen Lena Dürr, Andrea Filser und Emma Aicher. Das Teamevent ist ein im Mixed ausgetragenes Parallel-Rennen mit mehreren Runden aus jeweils vier Duellen. Pro Runde starten zwei Damen und zwei Herren pro Nation.

Ski-WM 2021 im Liveticker: Deutschland könnte schon im Viertelfinale auf Italien treffen

Insgesamt sind 16 Nationen am Start, gefahren wird im K.o.-Modus. Deutschland tritt im Achtelfinale gegen Großbritannien an, könnte dann im Viertelfinale aber schon auf die Mitfavoriten aus Italien treffen.

Neben Italien zählen Österreich und die Schweiz zu den ganz heißen Medaillenkandidaten. aber auch das deutsche Team könnte Edelmetall einfahren.

