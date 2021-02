Ski-WM 2021 jetzt im Liveticker: Schmid nach furiosem Lauf auf Medaillen-Jagd

Die Ski-WM 2021 in Cortina d‘Ampezzo wird am Freitag mit dem Riesenslalom der Herren fortgesetzt. Dabei hat das deutsche Team zwei Hoffnungsträger im Rennen. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Cortina d‘Ampezzo - Das drittletzte Rennen der Ski-WM 2021 steht an. Im Riesenslalom der Herren liegt Alexander Schmid nach dem 1. Durchgang auf Medaillenkurs, auch Stefan Luitz ist gut dabei. Um 13:30 Uhr beginnt der 2. Durchgang, chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Liveticker hier aktualisieren

1. Alexis Pinturault (Frankreich) 1:17.55 2. Luca di Aliprandini (Italien) + 0.40 3. Alexander Schmid (Deutschland) + 0.56

Zwischenfazit: Das sieht wirklich sehr gut aus für die beiden deutschen Riesenslalom-Fahrer nach dem 1. Durchgang. Alexander Schmid ist nach einem furiosen Auftritt auf Medaillen-Kurs. Stefan Luitz hat gute Optionen auf die Top Ten.

Alexis Pinturault liegt in Führung, um 13:30 Uhr geht es hier im Liveticker mit dem 2. Durchgang weiter.

Rennen: Und Stefan Luitz liegt auf einem guten neunten Rang. Mit 2.08 ist er zwar weit weg von Edelmetall, aber dennoch ist das bei seinem Comeback sehr stark.

Rennen: Noch nie stand Schmid in seiner Karriere in einem Riesenslalom auf dem Podium. Heute bei der WM ist er nach dem ersten Lauf auf Medaillenkurs.

Rennen: Konzentrieren wir uns also auf Stefan Luitz. Der Allgäuer gibt sein Comeback hier in Cortina. Oben hat er Probleme, der Ski rutscht ihm weg. Er geht mit viel Rückstand in den Mittelsektor und muss querstellen. Dennoch ist das bei seinem Comeback passabel, er ist Achter mit 2.08 Sekunden Rückstand auf Pinturault.

Rennen: Die Piste scheint oben und unten wieder etwas nachzulassen. Im Mittelteil ist weiter eisig, das ist kein Problem. Das wird jetzt eine große Herausforderung für Luitz, den wir gleich sehen.

Rennen: Marco Schwarz ist bester Österreicher hier bislang. Mit 1.56 Sekunden reicht es noch für den sechsten Platz.

Rennen: „Das war ein harter Fight von oben bis unten. Die Piste hat verschiedene Facetten, ich hätte nicht gedacht, dass die Zeit so gut ist“ sagt Schmid im Ziel.

Rennen: 15 Fahrer sind unten, Schmid weiterhin auf einem hervorragenden dritten Rang. Gleich kommt dann Stefan Luitz, die Piste lässt durchaus was zu heute.

Rennen: Der Kurs scheint schneller zu werden, die Zeiten werden immer besser. Luca di Aliprandini schiebt sich bis auf vier Zehntel an Pinturault heran und Schmid damit auf den dritten Platz.

Rennen: Was für eine Ansage von Alexander Schmid. Das war ein exzellenter Lauf, damit wird er eine hervorragende Ausgangsposition für den 2. Durchgang haben.

Rennen: Schmid ist auf der Strecke. Oben geht er volles Risiko, dann verdreht er aber leicht den Oberkörper. Die Zwischenzeit passt, er ist voll dabei. Schmid mit einer bärenstarken Fahrt, das ist der zweite Platz im Ziel!. Was für eine furiose Fahrt des Allgäeuers.

Rennen: Mathieu Faivre ist Weltmeister im Parallel-Riesenslalom. Was kann er in die Spezialdisziplin transportieren? Er ist nicht so weit weg von seinem französischen Landsmann, das ist wirklich ein guter Lauf. 58 Hundertstel ist er dran, richtig stark.

Rennen: Pinturault wird diesen ersten Durchgang gewinnen, das steht eigentlich jetzt schon fest. Aber was geht dann noch für die Deutschen? Gleich sehen wir Alex Schmid.

Rennen: Der Schweizer Loic Meillard macht das gut. Hinter Pinturault ist er klar zurück, aber er geht mit einer sauberen Fahrt auf den zweiten Rang. 1.25 hinter Pinturault.

Rennen: Puh, das war eine ganz ganz dicke Ansage von Pinturault. Wir dürfen gespannt sein, ob da noch ein Fahrer auch nur in die Nähe kommt.

Rennen: Der Slowene Zan Kranjec schiebt sich auf den zweiten Platz, 1.82 Sekunden ist er zurück.

Rennen: Alexis Pinturault will seinen ersten Titel hier, oben ist der Franzose überragend schnell. Der pulverisiert hier die Bestzeit, wenn er das runterbringt. Irre, er hat über zwei Sekunden Vorsprung. Was für ein überragender Lauf.

Rennen: Henrik Kristoffersen ist der Titelverteidiger. Der Norweger geht oben volle Attacke, er ist dran an Zubcic. Unten hatte der Kroate einige Fehler, Kristoffersen macht die nicht, bleibt aber trotzdem dahinter.

Rennen: Filip Zubcic will jetzt die erste Zeit ins Ziel bringen. Der Kroate macht das oben auch gut, dann hat er an der identischen Stelle wie Odermatt Probleme. Das kostet Zeit, aber er ist im Ziel. 1:19.67 gilt es zu unterbieten.

Rennen: Los geht es hier in Cortina. Odermatt ist auf der Strecke und will die erste Zeit setzen. Der Schweizer meistert den extrem steilen Teil oben gut, er geht volle Attacke. Dann aber ist es zu viel Risiko, er macht einen Fehler und ist raus.

Vor dem Rennen: Alexander Schmid kommt mit der 10, Stefan Luitz mit der 20. Zwei deutsche Athleten sind am Start.

Vor dem Rennen: Die Favoriten sehen wir gleich zu Beginn. Odermatt eröffnet, dann folgen Zubcic, Kristoffersen und Pinturault. Loic Meillard hat die 7.

Vor dem Rennen: Gleich geht es mit dem Riesenslalom los. Marco Odermatt wird das Rennen eröffnen.

Vor dem Rennen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker bei chiemgau24.de zur Ski-WM 2021 heute in Cortina d‘Ampezzo.

Ski-WM 2021 heute im Liveticker: Der Vorbericht zum Rennen

Mit viel Rückenwind gehen Alexander Schmid und Stefan Luitz in den Riesenslalom bei der Ski-WM 2021 in Cortina d‘Ampezzo. Die beiden Techniker holten beim Teamevent die Bronzemedaille und zeigten bei den Parallel-Events in Cortina überzeugende Leistungen.

Ski-WM 2021 im Liveticker: Riesenslalom als Kernkompetenz

Die eigentliche Kernkompetenz der Allgäuer ist aber der Riesenslalom. Zwar reichte es im Weltcup 2020/21 noch nicht aufs Podest, Schmid und Luitz haben ihre Klasse in dieser Disziplin schon mehrfach unter Beweis gestellt.

Ski-WM 2021: Gut-Behrami schlägt Shiffrin in unfassbarem Krimi

Ski-WM 2021: Deutsches Team holt Bronze, Norwegen ist Weltmeister

Luitz kommt allerdings aus einer Verletzung zurück, bei den Damen erwies sich der Riesenslalom als sehr selektiv und kraftraubend. Dennoch hinterließ er bei seinen bisherigen Auftritten einen guten Eindruck und könnte für eine Überraschung sorgen.

Ski-WM 2021 in Cortina d‘Ampezzo: Die Bilder zum Saisonhighlight Ski-WM 2021 in Cortina d‘Ampezzo: Die Bilder zum Saisonhighlight

Schmid ist 13. in der Disziplinwertung und war in vielen Rennen meist nur in einem Durchgang absolute Weltspitze. Dennoch ist eine Medaille möglich, die WM in Cortina hatte aus deutscher Sicht doch einige Überraschungen parat.

Ski-WM 2021 in Cortina: Schmid verpasst Medaille bei Skandal-Rennen nur knapp

Topfavoriten auf Edelmetall sind aber andere. Der Franzose Alexis Pinturault führt die Riesenslalom-Wertung an und hat schon zwei Medaillen in Cortina gewonnen. Dann ist da der Schweizer Marco Odermatt. Hier geht es zur Startliste

Ski-WM 2021 in Cortina d‘Ampezzo: Alle Termine und Ergebnisse

Der 23-Jährige ist das größte Talent im alpinen Skisport und hat in dieser Saison bereits einen Riesenslalom gewonnen. Filip Zubcic aus Kroatien muss man ebenfalls auf der Liste haben, so auch den Schweizer Loic Meillard.

Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

truf